Медведев объяснил рост напряженности в международных отношениях

Рост напряженности в мире в период пандемии связан с амбициями некоторых людей и устремлениями отдельных стран, но нужно договариваться. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщает РИА «Новости».

«Объяснение прежде всего заложено в амбициях и в характере отдельных людей и в устремлениях отдельных стран, если говорить о международных отношениях и международной напряженности», — сказал он.

Медведев добавил, что договариваться необходимо и по внутрироссийским вопросам. По его словам, это касается многих вопрос. В частности, зампред Совбеза привел в пример вопросы развития страны, экономики и «даже той же самой вакцинации».

«По этому поводу ведутся большие дискуссии, но я все-таки надеюсь, что значительная часть людей в нашей стране приходит к выводу, что вакцинация необходима, даже в условиях появления новых штаммов и всякого рода других проблем», — заключил он.

Ранее Медведев заявил, что бедность населения является ключевым вызовом для российских властей.