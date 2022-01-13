«Непробиваемая» позиция по Украине. Переговоры России и НАТО зашли в тупик

Соединенные Штаты и НАТО не готовы идти навстречу России по гарантиям безопасности, констатировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя итоги переговоров в Женеве и Брюсселе. Он пояснил, по каким именно темам позиции Москвы и западных партнеров оказались противоположными. Диалог, тем не менее, продолжается. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

США и их союзники по Североатлантическому альянсу «ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям РФ по гарантиям безопасности». Об этом заявил в четверг, 13 января, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Главная проблема — США и их союзники по НАТО ни под каким видом, ни по каким причинам не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год. И, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ», — пояснил он в интервью телеканалу RTVI.

Дипломат назвал «непробиваемой» позицию НАТО по вопросу о нерасширении альянса, констатировав, что «это тревожно». Представители США и НАТО, по его словам, готовы говорить только по тем вопросам безопасности, которые удобны для них.

Рябков охарактеризовал реакцию западных коллег на российские предложения по безопасности одной фразой:

«Давайте говорить, но о том, что интересует нас, то есть Запад».

Москва, в свою очередь, заинтересована в противоположном, отметил замглавы МИД РФ. «Нам нужно то, о чем я сказал, а остальное идет уже в дополнение при всем значении, которое мы уделяем, например, тематике пост-ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), тематике моратория на развертывание таких систем в Европе», — добавил он.

«Нам уже отступать некуда»

По словам Рябкова, именно сложившаяся ситуация с дальнейшим расширением НАТО потребовала срочной постановки вопроса Москвой о необходимости договора. «Потому что нам уже отступать некуда. Мы видим, что дальше будут применяться другие меры, приемы в отношении оппонентов, если они не учтут наши требования и потребности», — отметил дипломат.

У РФ нет уверенности, что США и НАТО пойдут на уступки в вопросах гарантий безопасности, но диалог продолжается по разным линиям.

«Надежда всегда умирает последней. В данном случае, скорее, нет уверенности, что это возможно. Но все в наших силах. Надо продолжать настойчиво добиваться правильного движения, нужной эволюции с западной стороны. Мы этим будем заниматься. Повторяю, диалог не прекращается: он идет на разных уровнях и по разным линиям», — подчеркнул замминистра.

Разговор зашел в тупик

В то же время он указал, что оснований для нового раунда переговоров РФ с США и НАТО по безопасности в ближайшее время нет.

«По ключевым элементам США и их союзники фактически говорят нам «нет», а там, где они говорят нам «да, давайте дальше обсуждать», мы в свою очередь отмечаем, что при всей важности и серьезности именно этих сюжетов они вторичны по отношению к тому же нерасширению НАТО. Вот, в известной мере, тупик или разница в подходах. Оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу», — пояснил Рябков, добавив, что ряд вопросов российско-американских отношений не обсуждались на встрече в Женеве.

«Хотя существует море проблем, и они множатся, они никуда не уходят, ими надо заниматься, но просто не было времени», — сказал замглавы МИД.

Возможны провокации

Комментируя ситуацию рядом с российскими границами, дипломат заявил, что США нагнетают обстановку, а Украина «ищет повод, чтобы отказаться от выполнения минских соглашений». РФ в свою очередь считает, что Европе нужен «натовский откат».

«Может случиться любая провокация. Тем более, когда мы имеем таких соседей, как сегодняшняя Украина, которая упивается иллюзией реванша, ищет поводы для того, чтобы окончательно отказаться от выполнения минского комплекса мер, которая спекулирует на безоглядной, безудержной поддержке со стороны западников», — сказал Рябков.

10 и 12 января в Женеве и Брюсселе прошли два из трех раундов консультаций по гарантиям безопасности между РФ и Западом. Кремль добивается от Североатлантического альянса, в частности, отказа от расширения на восток.

«Антироссийские санкции и тотальная истерия»

В Конгрессе США царит тотальная антироссийская истерия, утверждает Рябков. «События последних дней лишь подтверждают, насколько там сильны эмоции и насколько там доминируют стремления торпедировать малейшие ростки здравого смысла в диалоге между Москвой и Вашингтоном, затоптать их и навязать повестку дня, которая окончательно загонит отношения в тупик и по факту их разрушит», — сказал он.

Москва найдет альтернативные решения, чтобы справиться с политикой прессинга и введения новых санкций против России со стороны США, заверил дипломат.

«Россия никогда под давлением не прогибалась, никогда не поддавалась под угрозами и при шантаже», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Группа демократов во главе с Робертом Менендесом ранее внесла в американский Сенат законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности вокруг Украины. Он предполагает в том числе введение санкций против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД, Минобороны, начальника Генштаба ВС России и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод «Северный поток — 2».