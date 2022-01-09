«Руководство РФ пытается повернуть время вспять»: Боррель — о предложениях Москвы

В Европе не может быть безопасности без безопасности на Украине, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Он рассказал о своей поездке в Донбасс и Киев, а также назвал Россию «стороной конфликта». По его словам, главная цель Евросоюза — заставить РФ снизить напряженность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В первые дни 2022 года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посетил Украину, чтобы «подчеркнуть поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в момент, когда страна сталкивается с наращиванием военной мощи России и когда Россия ставит под сомнение основные принципы европейской безопасности».

«Евросоюз будет продолжать участвовать в любых дискуссиях, затрагивающих нашу безопасность, и без нас ничего не может быть решено в отношении нас», — написал в своем блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Визит на Украину, как указал Боррель, состоялся в преддверии серии встреч между Россией, США и НАТО, на которых будут обсуждаться требования России о «гарантиях безопасности». Ситуация с безопасностью в Восточной Европе также станет главной темой неформальных встреч с министрами иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе во Франции, сообщил он.

Поддержка пострадавшего населения

«Впервые я побывал в Донбассе. Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой мы посетили контрольно-пропускной пункт в Станице Луганской на линии соприкосновения, чтобы подчеркнуть ощутимую поддержку ЕС пострадавшему от конфликта населению. Визит стал возможностью воочию увидеть последствия войны на востоке страны.

Станица Луганская — единственный действующий блокпост в Луганской области. Де-факто власти на неподконтрольной правительству территории до сих пор отказывались открывать другие блокпосты.

Я увидел, как конфликт резко повлиял на жизни тысяч людей, многие судьбы были разрушены», — констатирует Боррель.

Глава дипломатии ЕС также ссылается на данные о военной обстановке, полученные им от заместителя командующего Операцией объединенных сил. «Он подчеркнул, что количество нарушений режима прекращения огня поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями не уменьшилось.

Россия является стороной в этом конфликте, а не посредником, как это часто утверждается. Наш главный интерес, забота и цель — заставить Россию снизить напряженность», — пишет Боррель.

По его словам, полное выполнение минских соглашений Россией остается принципиальным условием. «Диалог является обязательным, но также необходимо и сдерживание.

Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России», — отметил глава дипломатии ЕС.

Он также рассказал о встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. «Повышение внутренней устойчивости Украины увеличивает способность страны противостоять внешним вызовам. Усиление усилий по борьбе с коррупцией, проведение судебных реформ и укрепление демократических институтов — лучший способ противостоять давлению со стороны России», — подчеркнул Боррель.

Европейская архитектура безопасности

Помимо Украины, на карту поставлена ​​вся европейская архитектура безопасности, добавил он.

«Российское руководство, намеренно исключив любое упоминание ЕС из «проектов договоров», которые они представили в декабре прошлого года, похоже, намеревается повернуть время вспять, вернуться к старой логике холодной войны», — полагает Боррель. — «Российские предложения действительно отражают позицию российских властей, стремящихся повернуть вспять эволюцию, имевшую место с 1990 года, в ущерб европейскому единству и в нарушение независимости и суверенитета бывших советских республик.

Такому типу разграничения сфер влияния не место в 2022 году: не может быть «Ялты-2», — подчеркнул он.

Ничего не будет обсуждаться о безопасности в Европе без европейцев, заявил Боррель. «Мы договорились с США и нашими партнерами, что такие обсуждения будут продолжаться при координации и участии ЕС. Кроме того, не должно быть никаких ограничений на независимость Украины или ее право определять свой внешнеполитический выбор. И, конечно же, любая дискуссия об Украине должна требовать присутствия Киева за столом переговоров», — сказал он.

По его словам, некоторые российские предложения несовместимы с принципом финансирования европейской безопасности:

Диалог с Россией на заседании Совета Россия-НАТО не подразумевает какого-либо одобрения российских предложений.

Помимо дискуссий Россия-НАТО, ОБСЕ является привилегированным местом для обсуждения европейской безопасности, пояснил Боррель. «Она была создана именно для того, чтобы иметь дело с ситуациями, подобными той, с которой мы столкнулись, и является подходящим институтом для начала содержательного диалога. Дискуссии о европейской безопасности должны проходить при условии конструктивного участия России в решении вопросов региональной безопасности в соответствующих существующих форматах», — написал он.

Переговоры в Европе

В Женеве 9 и 10 января состоятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Затем в Брюсселе 12 января пройдет заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Российские дипломаты уже прибыли в Швейцарию.

«Главный вывод заключается в том, что стороны просто тихонечко приходят к пониманию того, что может быть обсуждаемо, а что не может быть обсуждаемо. Мне кажется, что вопрос, в конечном счете, сведется к теме не столько расширения НАТО, который обсуждаться не будет, скорее всего, или, по крайней мере, на официальном уровне с какими-то договоренностями письменными, а к вопросу о размещении новых и не новых систем вооружения. То есть в данном случае, действительно, наверняка Запад станет более аккуратным в сфере проведения учений с постсоветскими государствами и на их территории, размещении вооруженных сил и каких-то ракет, военных баз и т.д. Но конкретного такого подхода к разделению на зоны влияния, как хочет Путин, этот подход реализован не будет», — высказал мнение экономист, публицист Владислав Иноземцев в эфире «Эха Москвы».