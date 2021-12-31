«Россия примет меры». Лавров — о попытке договориться с США и НАТО по безопасности

Россия предлагает создать новую систему по безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он добавил, что на основе инициатив Москвы о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российские предложения о гарантиях безопасности направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства. Соответствующие разъяснения позиции Москвы глава МИД РФ Сергей Лавров дал в интервью РИА Новости, распространенном в пятницу, 31 декабря.

Министр иностранных дел указал, что проекты договора с США и соглашения с НАТО «носят пакетный характер, призваны гарантированно исключить любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем вооружений вблизи российских границ, особенно на Украине». В этих документах есть и много других элементов, которые в итоге «должны сформировать те самые надежные, юридически обязывающие гарантии безопасности», отметил он.

«Наши предложения нацелены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на одобренном единогласно лидерами всех государств Евроатлантики в 1990-е годы принципе неделимости безопасности и отказе от попыток добиться военного превосходства. Особо подчеркну: нам нужны именно юридически обязывающие гарантии, поскольку западные коллеги систематически не выполняют политические обязательства, не говоря уже об устных заверениях и обещаниях, дававшихся советскому и российскому руководству», — утверждает Лавров.

Он добавил, что на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями. «На основании этого правового фундамента в будущем могут достигаться и другие договоренности по самым разным вопросам, в том числе по контролю над обычными вооружениями», — указал глава дипломатического ведомства.

«Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности», — подчеркнул он.

Министр пообещал, что МИД не позволит «замотать инициативы в бесконечных дискуссиях», а также отметил, что для Москвы чрезвычайно важно участие в переговорном процессе американских военных.

Ситуация в Донбассе

В Донбассе проживают сотни тысяч граждан России, Москва предпримет все меры для их защиты, заявил Лавров.

«Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. Безальтернативной основой для этого остается минский «Комплекс мер», одобренный резолюцией 2202 СБ ООН», — констатировал он, отметив, что «на любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ».

По его мнению, гражданская война на Украине едва ли завершится в ближайшее время. «Длящаяся на Украине уже восьмой год война далека от завершения. Власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе на безальтернативной основе минских соглашений», — утверждает глава МИД РФ.

Лавров также указал на роль США и стран НАТО в эскалации на юго-востоке Украины и напомнил, что представители Североатлантического альянса увеличивают поставки вооружения и отправляют в страну своих инструкторов.

Визовый кризис

Вашингтон искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз россиянам, сказал министр. По его прогнозам, в связи с обострением отношений двух стран США вряд ли изменят позицию в этом вопросе.

«Сейчас американская сторона, ссылаясь на «нехватку персонала», искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации», — утверждает глава российского МИД.

Он констатировал, что в целом «к сожалению, ситуация по-прежнему сложная». С 12 мая 2021 года американцы приостановили выдачу недипломатических виз, напомнил Лавров.

«Однако оставили за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями. Это — суверенное решение США», — отметил министр, добавив, что российская сторона постоянно ставит вопрос о необходимости нормализации процесса.

У посольства США нет никаких реальных препятствий для того, чтобы стабилизировать деятельность своей консульской службы, заключил Лавров.

Напряженность на границе

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее «страной-агрессором». РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует в конфликте, не является субъектом минских соглашений и никому не угрожает.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Переговоры по этим документам начнутся 10 января в Женеве, а затем будут продолжены в Брюсселе.

Добавим, что в рейтинге компании «Ромир» Сергей Лавров занимает третье место среди политиков, которым доверяют россияне. Первые две позиции три года подряд удерживают президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.