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Россия примет меры, если США и НАТО не ответят на идею о гарантиях безопасности

Глава МИД Лавров: Россия примет меры, если США и НАТО не откликнутся на предложения Москвы

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Россия примет необходимые меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не ответят на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности», — сказал он.

Министр пообещал, что МИД не позволит «замотать инициативы в бесконечных дискуссиях». Лавров подчеркнул, что для России чрезвычайно важно участие в переговорном процессе американских военных. Дипломат также отметил, что предложения Москвы направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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