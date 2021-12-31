Лавров объяснил, на что направлены предложения России по гарантиям безопасности

Предложения России по гарантиям безопасности могут в дальнейшем стать основой для договоренностей по самым разным вопросам. Об этом заявил РИА «Новости» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ пояснил, что предложения направлены на выработку и юридическое оформление новой системы договоренностей в области безопасности.

«На основании этого правового фундамента в будущем могут достигаться и другие договоренности по самым разным вопросам, в том числе по контролю над обычными вооружениями», — сказал министр.

В ходе телефонного разговора, который состоялся накануне, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден согласовали последовательность переговоров по безопасности в Европе. Американский лидер при этом дал понять, что все вопросы по европейской безопасности должны обсуждаться с союзниками Вашингтона в Европе, и Путин выразил согласие с этой позицией.

В Белом доме считают, что на предстоящих переговорах по гарантиям безопасности с Россией будут и согласия, и противоречия.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.