Лавров подтвердил готовность Москвы защищать граждан России в Донбассе

Москва готова предпринять все необходимые меры для защиты сотен тысяч российских граждан в Донбассе и урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, заявил в интервью РИА «Новости» глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. Безальтернативной основой для этого остается минский «Комплекс мер», одобренный резолюцией 2202 СБ ООН», — сказал он.

Министр иностранных дел подчеркнул, что «на любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ». Лавров добавил, что западные страны продолжают поддерживать милитаристские устремления властей Украины, а киевский режим, «естественно, воспринимает такую поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции».

Ранее Лавров в ходе выступления на СМИД ОБСЕ выразил опасения относительно того, что оснащение Киева военной техникой приведет к противостоянию в Донбассе.