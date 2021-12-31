Лавров заявил, что Россия всегда ставит вопрос о нормализации выдачи виз перед США

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА «Новости» заявил, что Москва в контактах с Вашингтоном постоянно ставит вопрос о необходимости нормализации процесса выдачи виз.

По его словам, на фоне деградации ситуации в двусторонних отношениях маловероятно, что Вашингтон пойдет на послабления в своей нынешней визовой политике.

Лавров заявил, что США специально ограничивают выдачу виз россиянам, чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки со стороны России. Глава МИД отметил, что ситуация с визами до сих пор остается сложной.

Министр подчеркнул, что «с 12 мая 2021 года американцы приостановили выдачу недипломатических виз». «Однако оставили за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями. Это – суверенное решение США», — пояснил он.

В этом же интервью Лавров заявил, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке ограничивают выдачу виз россиянам.

До этого сообщалось, что МИД РФ пригласил дополнительных американских дипломатов в Москву, чтобы они нормализовали работу посольства США.

Также стало известно, что граждан России, желающих получить американскую визу, Госдеп США внес в список Homeless Nationalities, что дословно переводится как «Бездомные национальности». Такая мера применяется в отношении стран, где нет консульства Соединенных Штатов или нестабильная политическая ситуация мешает сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки на получение визы.