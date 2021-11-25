Госдума сняла неприкосновенность с депутата Рашкина после незаконной охоты

Госдума дала согласие на лишение депутата Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Его подозревают в незаконной охоте. Решение о снятии с коммуниста иммунитета поддержали 343 парламентария. Подробнее о том, как прошло заседание, — в материале «Газеты.Ru».

Депутата Госдумы от фракции КПРФ Валерия Рашкина лишили парламентской неприкосновенности в связи с его статусом подозреваемого по делу о незаконной охоте. Согласие на снятие иммунитета по представлению генпрокурора России Игоря Краснова дали коллеги депутата по нижней палате на состоявшемся 25 ноября заседании.

В документе, поступившем от главы надзорного ведомства, речь идет о возбуждении в отношении коммуниста уголовного дела, проведении ряда следственных мероприятий и избрании меры пресечения с запретом определенных действий.

Кроме того, представление предполагает привлечение Рашкина к административной ответственности в судебном порядке по ч. 2 ст. 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Решение о лишении коммуниста неприкосновенности поддержали 343 депутата.

Позиция прокуратуры

Генпрокурор указал, что «из имеющихся материалов усматривается, что Рашкин отказался сотрудничать с органами правопорядка, стал давать ложные пояснения, скрыл орудия преступления, очевидно, может оказать воздействие на свидетелей, с которыми лично знаком».

«В своей совокупности полученные доказательства прямо указывают на совершение Рашкиным Валерием Федоровичем преступления,

предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ, то есть незаконной охоты, совершенной группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба», — отметил Краснов.

По его словам, нанесенный коммунистом ущерб оценивается в 80 тыс. рублей.

Депутату грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет (с запретом занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет или без такового).

Кроме того, парламентарий отказался пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, когда машину, в которой он находился, с тушей лося остановили на территории охотничьего хозяйства. Соответствующая статья предусматривает наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

«Проявления неискренности»

Выступая в Госдуме, генпрокурор также уличил коммуниста во лжи, когда тот рассказывал об обстоятельствах якобы обнаружения им убитого лося.

«Не буду подробно останавливаться на обстоятельствах задержания Рашкина и его неуклюжих попытках ввести в заблуждение сотрудников правопорядка, да и не только их, относительно обстоятельств обнаружения в багажнике его автомобиля туши животного.

Благодаря СМИ этот, без преувеличения, позор стал общеизвестным», — отметил он.

Краснов выразил крайне негативное отношение к «подобным проявлениям неискренности». «Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустима. Пусть она останется на совести Валерия Федоровича», — подчеркнул Краснов.

«Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, и дальше должен вести себя по-мужски.

Брать на себя ответственность за все последствия своих действий, не пытаться ввести общественность в заблуждение, вызвать жалость, выставляя себя жертвой обстоятельств», — добавил он.

Генпрокурор напомнил, что «на сегодня Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию, хотя и не оставил надежду избежать ответственности».

«Кстати, для постановки вопроса об уголовной ответственности Рашкина и без его чистосердечного признания достаточно оснований. Изложенные мной фактические обстоятельства подтверждаются протоколами осмотров места происшествия, заключениями биологической, генетической и баллистической экспертиз, показаниями свидетелей», — отметил Краснов.

«Выследил дикого лося»

Установлено, что 28 октября Рашкин находился в Саратовской области на территории охотничьего хозяйства «Лебедка», у которого отсутствовала квота на добычу охотничьих ресурсов, указал генпрокурор.

«Являясь охотником с более чем 20-летним стажем (состоит в Саратовском областном обществе охотников и рыболовов с 1999 года), Рашкин не мог не знать правил ведения охоты, в частности, о необходимости получения разрешения на добычу животных и приобретения путевки у охотничьего хозяйства. Но ничего из этого сделано не было. Более того он вступил в сговор со знакомыми ему лицами на совершение незаконной охоты», — утверждает Краснов.

По данным следствия, совместно с ними парламентарий около 23 часов в лесу в 4-х км от поселка Лысые Горы, выследив дикого лося, произвел выстрел из принадлежащего ему карабина «Браунинг», убив животное.

«Поведение выглядит аморально»

В связи с наличием признаков алкогольного опьянения у Рашкина, управлявшего автомобилем с разделанной тушей лося в багажнике, на место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД, напомнил генпрокурор.

«Зафиксировав исходящий от него резкий запах спиртного и нарушение речи, они предложили Рашкину пройти медицинское освидетельствование. Однако он отказался», — заявил Краснов.

Он отметил, что «на фоне непрекращающихся трагедий с участием пьяных водителей и с учетом принимаемых государством мер, в том числе нормативного характера, по наведению порядка в этой сфере,

такое поведение депутата Рашкина как представителя законодательного органа власти выглядит по меньшей мере цинично и аморально».

Генпрокурор также отверг политическую подоплеку в этом деле.

Что заявил сам охотник

В свою очередь, Рашкин заявил, что готов «не только понести ответственность по закону, но и компенсировать причиненный материальный ущерб».

«Также я предпринимаю сейчас меры для того, чтобы компенсировать причиненный мною ущерб животному миру, уже есть договоренность о закупке мною в питомнике Ярославской области лосихи соответствующего возраста и перемещении ее в Лысогорский район Саратовской области», — рассказал он.

Мнения депутатов

Член комитета по международным делам Мария Бутина считает, что Рашкин должен ответить по всей строгости закона. «Когда человек участвует в выборах и становится депутатом, он берет на себя повышенную ответственность, поскольку он представляет мнение людей. И поэтому спрос с него не просто как с гражданина, а как с человека, который является лидером мнений», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, поступок Рашкина — «преступление с точки зрения Уголовного кодекса, это также преступление с точки зрения морально-этических норм и требований».

«Депутаты должны своим примером показывать, как нужно себя вести. А что мы видим по факту — совершенно другое», — заключила она.

В свою очередь, фракция «Новые люди» предложила ввести понятие индемнитет, передает Regnum.

«Мы будем поднимать вопрос в целом о целесообразности депутатской неприкосновенности. Сейчас такой нормы быть не должно. Нам важно ввести понятие «индемнитет» как возможности свободно вести свою работу и делать политические заявления», — пояснила депутат Ксения Горячева.

Отказаться от неприкосновенности всем депутатам предлагал также лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов.

Как это и ожидалось, лидер ЛДПР Владимир Жириновский был куда более резким в своих оценках. По его словам, коммунисты «виноваты во всем, что происходит в стране и в мире». «С фашистами покончили, а коммунисты бродят по всей планете. Ваш Карл Маркс сказал «призрак коммунизма бродит». Вот надо поймать его, упаковать и спрятать туда же, где лось, убитый нашим другом Рашкиным», — отметил он.

По последним данным ВЦИОМ, уровень поддержки КПРФ оценивается в 18,7%.