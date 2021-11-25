Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

Государственная дума поддержала представление генпрокурора Игоря Краснова о лишении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Такое решение принято во время пленарного заседания.

За данное решение проголосовало 343 депутата.

Представление Краснова состояло из двух запросов: о привлечении к уголовной ответственности за незаконную охоту, а также об административной ответственности за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В ходе заседания депутатов Рашкин — с позиции медийного обсуждения — сравнил свое дело о браконьерстве с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди.

Ранее сообщалось, что со слов генпрокурора Краснова, Рашкин солгал об обстоятельствах своего задержания. Он отметил, что заявления Рашкина о ситуации с обнаружением туши лося в багажнике машины являлись «неуклюжими попытками» ввести общественность в заблуждение. Но благодаря СМИ, сказал Краснов, «этот позор стал общеизвестным».

В конце октября Рашкин был задержан с тушей убитого лося в Саратовской области, где охота запрещена. Позднее депутат утверждал, что был уверен в наличии разрешения на охоту, а лося изначально принял за кабана.