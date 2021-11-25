Бутина призвала наказать Рашкина по всей строгости закона

Член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина считает, что депутат Валерий Рашкин, убивший лося во время незаконной охоты, должен ответить по всей строгости закона. 25 ноября с Рашкина сняли депутатскую неприкосновенность, против него возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте.

«Когда человек участвует в выборах и становится депутатом, он берет на себя повышенную ответственность, поскольку он представляет мнение людей. И поэтому спрос с него не просто как с гражданина, а как с человека, который является лидером мнений. Поэтому, я считаю, что наказать [Рашкина], конечно, нужно по всей строгости закона», — сказала Бутина в интервью «Газете.Ru».

По ее словам, поступок Рашкина — «преступление с точки зрения уголовного кодекса, это также преступление с точки зрения морально-этических норм и требований». «Депутаты должны своим примером показывать, как нужно себя вести. А что мы видим по факту — совершенно другое», — констатировала Бутина.

При этом она считает, что ситуации с Рашкиным уделяется «чересчур много внимания». «У нас есть другие проблемы, более насущные, чем вопрос мандата депутата Рашкина», — подчеркнула Бутина.

С другой стороны, процесс над Рашкиным, по ее словам, должен стать показательным, демонстрирующим недопустимость злоупотребления депутатской неприкосновенностью.

«Суть депутатской неприкосновенности не в том, что себя можно вести безнаказанно, суть в том, что, если он ставит какие-либо вопросы острые, на него невозможно было бы оказать давление путем, например, возбуждения уголовного дела. В данном случае это осознанное нарушение закона, это ощущение, что ты, по-видимому, лучше других. Это не так. Депутатская неприкосновенность не для этого», — подчеркнула Бутина.

Ранее Рашкин признался в том, что застрелил лося во время охоты. По статье 258 УК РФ ему грозит штраф до 500 тыс. руб., или исправительные работы сроком до двух лет, или тюремное заключение до двух лет.