Рашкин рассказал, как нашел в лесу тушу лося и повез в полицию, будучи трезвым

Депутата Валерия Рашкина задержали в Саратовской области, куда он, по его словам, «приезжал к друзьям». Народный избранник попался с убитым лосем, тушу которого полицейские обнаружили в машине под управлением коммуниста. Сам он утверждает, что оружия у него самого и его товарищей не было, а тушу уже разделанного животного они намеревались отвезти в полицию. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Действующий депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин задержан в Саратовской области. В машине, оформленной на региональное отделение компартии, полицейские обнаружили разделанную тушу лося. Парламентарий, по предварительным данным, находился за рулем.

«Ладу Ларгус» под управлением 66-летнего коммуниста остановили в Лысогорском районе ночью 29 октября. В машине также был 49-летний Александр Гношев, представившийся безработным.

Полицейский и сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства осмотрели багажник легковушки, в котором нашли тушу убитого лося. Сам депутат утверждает, что вместе с Гношевым они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать. При этом коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий.

Средняя сумма ущерба от незаконной добычи оценивается экспертами в 240 тыс. рублей для самца лося и 400 тыс. рублей для самки соответственно.

close Валерий Рашкин у автомобиля, в котором его остановили 29 октября 2021 года (кадр из видео) Автомобиль, в котором находился депутат Валерий Рашкин, 29 октября 2021 года Нож в автомобиле, в котором находился депутат Валерий Рашкин, 29 октября 2021 года Протокол о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения Валерия Рашкина, 29 октября 2021 года Полную галерею можно посмореть

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Полицейский предложил пройти Рашкину медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Но от этой процедуры народный избранник отказался. На распространенном в соцсетях видео видно, как коммунист направляется к автомобилю в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

«У вас точно все нормально, Валерий? У вас походка неуверенная. Не выпивали?» — обратился к нему сотрудник МВД.

Депутат дал отрицательный ответ. «Пока можете в машину присесть, если хотите», — сказал полицейский.

Были слышны выстрелы

После проверки обстоятельств инцидента полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба.

«29 октября в ночное время в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. В ходе выезда участковый уполномоченный полиции совместно с представителем комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

Речь идет о преступлении, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 258 УК РФ, которое наказывается штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Отказался от медосвидетельствования

В отношении депутата Госдумы также составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Это нарушение влечет за собой штраф в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортным и средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Отметим, что Рашкин является депутатом Госдумы уже в течение 22 лет — с 1999 года. Его могут лишить мандата в случае, если суд признает вину парламентария в незаконной охоте по соответствующей статье УК РФ.

Интересно, что утром в пятницу – уже после событий в Саратовской области - в Telegram-канале «Рашкин today» была опубликована запись, поздравляющая подписчиков с очередным днем рождения Комсомола (29 октября 1918 года состоялся первый съезд ВЛКСМ).

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым! С праздником, товарищи!» — отмечается в сообщении от лица Рашкина.

«Якобы я убил лося»

В беседе с корреспондентом RTVI сам депутат пояснил, что приезжал к своим друзьям.

«Учитывая, что объявлена пандемия, я выехал в места, где я хорошо себя чувствую.

Выехал в Саратовскую область, где я зарегистрирован. Приехал к своим друзьям, пошел погулять один по лесу. Места мне знакомые, были сумерки. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося.

Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию. Что и сделали.

Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда эфэсбэшников, полиции, природоохранных структур. Оружия не было у нас. Была чистая машина, где ехали я и мой товарищ. Сейчас они все переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося».

Рашкин рассказал, что инструменты, которые были обнаружены в его машине, лежали вместе с тушей.

«Мы все взяли, чтобы отвезти в полицию. Сейчас думаю, что неправильно поступили — нужно было вызвать полицию. Я вижу, какая здесь орда областного уровня. Считаю, что будет провокация, я сказал, что буду давать показания только с адвокатом. Сказал, чтобы присылали повестку, и явлюсь на беседы с адвокатом», — уточнил депутат.

Коммунист заявил, что он был трезвым и объяснил, почему отказался от медицинского освидетельствования.

«Это же Саратовская область, здесь сфальсифицировать результаты можно элементарно, поэтому не стал с ними связываться. Будем судиться», — заключил он.

«Прерогатива самого охотника»

Инцидент уже прокомментировали в Кремле и Госдуме.

«Конечно, наши правоохранительные и главные природоохранные ведомства должны прийти к соответствующему заключению. А дальше — комитета по этике и самого охотника прерогатива», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь, в комиссии по вопросам депутатской этики Госдумы отметили, что «в скором времени парламентарии готовы рассмотреть происшествие, однако на данный момент никаких обращений по этому поводу не поступало», пишет Life.

Политическая карьера

Валерий Рашкин является одним из самых узнаваемых лидеров и функционеров КПРФ (член президиума ЦК партии, первый секретарь Московского городского комитета), отмечает ИА «ЖКХ-64». Свою политическую карьеру коммунист начинал в Саратове.

В новый созыв Госдумы он прошел по спискам КПРФ, проиграв выборы в качестве кандидата-одномандатника по Бабушкинскому избирательному округу №196 Москвы. После этого он принимал участие в несанкционированных акциях протеста, проходивших в столице. Последние из них были организованы в формате «встречи с депутатами». Кроме того, Рашкин участвовал в акциях против обязательных прививок от коронавируса.

Уровень поддержки КПРФ в среднем по стране, по данным ВЦИОМ, оценивается в 19,8%.