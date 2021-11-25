Генпрокурор намекнул, что Рашкина нужно отправить в СИЗО

Генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая в Государственной думе намекнул, что депутата от КПРФ Валерия Рашкина надо будет арестовать в случае возбуждения против него уголовного дела об убийстве лося. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время парламентарии рассматривают вопрос о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

«Рашкин отказался сотрудничать с органами правопорядка, стал давать ложные пояснения, скрыл орудия преступления, очевидно, может оказать воздействие на свидетелей, с которыми лично знаком, что необходимо учитывать при возможном избрании ему меры пресечения в случае положительного рассмотрения основного вопроса [о согласии на возбуждение уголовного дела]», - сказал Краснов.

До этого стало известно, что Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала снять неприкосновенность с коммуниста.

Рашкина задержали в конце октября с тушей убитого лося. Депутат признался в незаконной охоте и заявил, что раскаивается в этом, ему «горько и обидно». По его словам, из-за погодных условий он не разглядел животное, решив, что это кабан.

При этом приятель депутата Владимир Матросов, который отдыхал вместе с Рашкиным в Саратовской области в конце октября, заявил, что в день убийства лося никто не планировал охотиться, помимо парламентария.

Кроме того, Рашкин направил письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, отметив, что готов явиться к следователю для установления истины в его деле.