Комиссия Госдумы рекомендовала лишить Рашкина иммунитета

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала лишить депутата от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности. Представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев попросил депутатов дать согласие на проведение с Рашкиным следственных действий по делу о незаконной лосиной охоте. По его словам, парламентарий может оказать влияние на свидетелей. В КПРФ заявили, что заседание комиссии прошло весьма бурно.

На открытом заседании Госдумы комиссия по мандатным вопросам рекомендовала дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, представитель Генпрокуратуры РФ Сергей Бочкарев, выступая перед парламентариями, попросил Госдуму согласиться на проведение с Рашкиным следственных действий – по делу об убийстве лося.

Прокуратура намерена также запретить Рашкину определенные действия в качестве меры пресечения.

По словам Бочкарева, Рашкин «не сотрудничал со следствием, давал ложные и запутывающие органы правопорядка показания, вводил общественность в заблуждение, не выдал на месте преступления образцы для сравнительного исследования и, более того, скрыл орудие преступления».

Представитель надзорного ведомства также заявил, что коммунист близко знаком со свидетелями по своему делу и может влиять на их показания.

Бочкарев также огласил сумму ущерба от нелегальной охоты депутата – 80 тыс. рублей. Он отметил, что Рашкин не обращался к властям Саратовской области за разрешением на охоту, и более того – промысел зверя на данной территории в принципе запрещен из-за «тяжелого положения животного мира».

По версии Генпрокуратуры, в охоте принимала участие группа лиц, но вооружен был только один Рашкин. Выстрелив в лося, депутат спрятал ружье, которое впоследствии вместе со стреляной гильзой и окровавленной пулей нашли силовики.

Глава партийной комиссии КПРФ по расследованию инцидента Юрий Синельщиков рассказал «Газете.Ru», что в партии не знают, какие действия хотят запретить Рашкину.

«Я не знаю, что имеется в виду [под определенными действиями], когда человек в лесу застрелил лося. Может быть имеется ввиду запрет застрелить самца [лося], ведь он застрелил самку. Не знаю. Но, скорее всего, речь идет о запрете проводить митинги, шествия, запрет на выступления в СМИ, запрет на ведения какой-либо работы в качестве первого секретаря городского комитета. Наверное так это будет выглядеть», — предположил политик.

Синельщиков рассказал, что сегодняшнее заседание комиссии Госдумы по делу Рашкина прошло «бурно». В ходе мероприятия было рекомендовано снять с депутата неприкосновенность, но окончательно этот вопрос будет решен через несколько дней.

«С депутатской неприкосновенностью будет решено послезавтра, у нас будет пленарное заседание. Комиссия приняла решение о том, чтобы в отношении Рашкина возбудить уголовное дело, провести обыски по его месту жительства и по месту службы и применить к нему мудреную санкцию «запрет определенных действий».

Три человека были «против», остальные «за». Все фракции «за», КПРФ «против», — пояснил коммунист.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что голосование по вопросу лишения Рашкина иммунитета может пройти 25 ноября.

29 октября Валерий Рашкин был задержан правоохранительными органами в Саратовской области. В багажнике машины, на которой ехал депутат, нашли тушу свежеубитого лося. Сначала парламентарий утверждал, что нашел мертвое животное в лесу и решил взять его с собой.

Против депутата хотят возбудить уголовное дело о незаконной охоте, однако этому мешает неприкосновенность Рашкина. В КПРФ считают, что оснований для лишения Рашкина иммунитета нет.

В середине ноября Валерий Рашкин признался в убийстве лося. В видеообращении депутат заявил, что его обманули, заверив в наличии всех необходимых разрешений на охоту.

Он добавил, что отправился бить зверя после обильного застолья, но при этом добавил, что не пьет спиртного.

Кроме того, Рашкин подчеркнул, что ситуация с его задержанием и охотой представляет собой провокацию.

Впоследствии он также заявил, что считает себя морально виновным, готов заплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху такого же возраста и отпустить ее на волю в том злополучном саратовском лесу. По мнению юристов, если уголовное дело против парламентария будет возбуждено, то ему будет грозить от двух до пяти лет лишения свободы.