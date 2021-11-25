Генпрокурор РФ заявил, что политической подоплеки в деле депутата Рашкина нет

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что никакой политической подоплеки в деле депутата от КПРФ Валерия Рашкина нет, передает РИА «Новости».

По его словам, Генпрокуратура потребовала избрать для Рашкина меру пресечения в виде запрета определенных действий из-за того, что он может оказать давление на свидетелей.

«Мера пресечения, которую мы испрашиваем, достаточно обоснована, потому что Валерий Федорович прекрасно знаком с этими лицами, с которыми он там находился и, безусловно, может оказать воздействие [на них]», — сказал Краснов, выступая в Госдуме.

Ранее Депутат от КПРФ Валерий Рашкин прибыл в Государственную думу, где 25 ноября парламентарии будут обсуждать, лишать ли его депутатской неприкосновенности.

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам посоветовала снять неприкосновенность с коммуниста.

Рашкина задержали в конце октября с тушей убитого лося. Депутат признался в незаконной охоте и заявил, что раскаивается в этом. По его словам, из-за погодных условий он не разглядел животное, решив, что это кабан.