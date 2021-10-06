Цена на газ в Европе превысила $1600 за тысячу кубометров

Цена фьючерса на газ в Европе на момент открытия торгов 6 октября превысила $1550 за тыс. кубометров, достигнув нового исторического максимума. Через несколько минут цена преодолела порог в $1600 за тыс. кубометров.Это следует из данных торгов на ICE Futures, передает «РИА Новости».

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах вышла на отметку $1559 за 1 тыс. куб. м, или 130 евро за МВт ч в 09:10 по московскому времени. В максимуме утром 6 октября цена достигала $1607,2 за тыс. кубометров, что на 15,5% выше расчетной цены 5 октября.

Ранее, 5 октября, цена фьючерса на газ достигла 1427,4 за тыс. кубометров. В связи с этим группа стран ЕС, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен.