Путин рассказал про «неразбериху и истерику» на топливных рынках в Европе

Президент России Владимир Путин заявил, что на топливных рынках в Европе наблюдаются «неразбериха и истерика», сообщает ТАСС.

«Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», — подчеркнул глава российского государства во время совещания с членами правительства.

По словам Путина, переход в сторону декарбонизации экономики должен быть плавным.

«У нас, у нашей страны есть все возможности, чтобы избежать подобных ошибок. Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня это хорошо видно на энергорынке Европы», — отметил российский президент.

Также Путин подчеркнул, что последующее развитие зеленой энергетики станет одним из приоритетных направлений России.

«Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%», — рассказал глава государства.

Он добавил, что в дальнейшем России надо работать над тем, чтобы добиться лидирующих позиций на рынках топливного аммиака и водорода.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке обновила рекорд. Рост по сравнению с предыдущим днем составил 12%.

Также газ в Европе начал дешеветь на фоне сообщений о заполнении газом «Северного потока — 2».