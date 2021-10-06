В Германии пригрозили Nord Stream 2 разбирательством

Федеральное сетевое ведомство ФРГ пригрозило оператору «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG «немедленным» разбирательством, если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства Европейского союза, предоставив необходимые данные. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным регулятора, все технические условия для запуска газопровода выполнены, поэтому в скором времени первая нитка газопровода может быть введена в эксплуатацию.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о вопросах «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии».

Ранее сообщалось, что Верховный федеральный суд ФРГ подтвердил получение апелляции компании Nord Stream 2 AG на решение суда в Дюссельдорфе об отказе исключить газопровод из-под действия газовой директивы ЕC.

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG в споре о выводе проекта из-под Газовой директивы Евросоюза. Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим третьему энергопакету ЕС.

В соответствии с этим требованием «Газпром» может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 млрд куб. м. в год. В Nord Stream 2 AG назвали газовую директиву дискриминационной.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.