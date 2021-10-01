В Госдепе заявили, что следят за ситуацией с задержанием Саакашвили

Украинского гражданина Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Экс-президент вернулся на родину, где его обвиняют в том числе в убийствах, спустя восемь лет. В Киеве беспокоятся о его судьбе, в Вашингтоне — следят за ней, а в Москве – не интересуются. О международной реакции — в материале «Газеты.Ru».

На глазах у Вашингтона

Американские власти в курсе о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и продолжают внимательно следить за развитием ситуации. Об этом 1 октября заявил представитель Госдепартамента.

«Мы осведомлены о сообщениях о его задержании и внимательно следим за развитием событий», — приводит его слова РИА «Новости».

Вашингтон призывает Тбилиси обеспечить экс-главе республики «справедливое обращение в соответствии с грузинскими законами и обязательствами страны в сфере международного гуманитарного права».

Отвечая на вопрос о том, намерен ли Госдеп вызвать посла Грузии на фоне решения о задержании Саакашвили, дипломат сказал: «Мы не комментируем частные встречи».

Тбилиси непреклонен

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Саакашвили.

«Сегодня многие спрашивают, планирует ли президент его помиловать. Тут ответ один, простой и окончательный — нет и никогда», — сказала она в телеобращении.

Она добавила, что Саакашвили прибыл в Грузию вопреки всем предупреждениям.

«Он пришел в страну для того, чтобы внести дестабилизацию, несмотря на все советы и предупреждения всех международных партнеров», — сказала Зурабишвили.

Глава государства также поблагодарила представителей правоохранительных органов, отметив, что все равны перед законом.

В свою очередь, вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила о предотвращении «готовившегося хаоса в стране», который планируют сторонники арестованного экс-президента Михаила Саакашвили.

«Сейчас можно говорить, что после задержания практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует», — сказала она в эфире телеканала Imedi. «Чтобы это оформить, нужна победа на выборах 2 октября», — отметила Цулукиани.

По ее словам, «провокации удалось избежать благодаря операции правоохранительных органов».

При этом приговоры, вынесенные Саакашвили тремя судебными инстанциями Грузии по двум уголовным делам, окончательны и обжалованию не подлежат — об этом заявил прокурор Джарджи Циклаури.

«Михаил Саакашвили по приговорам трех судебных инстанций признан виновным по уголовным делам об избиении Валерия Гелашвили и убийстве Сандро Гиргвлиани. В качестве наказания ему избрано лишение свободы сроком на шесть лет. Решения суда по указанным делам окончательны и обжалованию не подлежат», — пояснил он.

В Киеве беспокоятся о Саакашвили…

Офис президента Украины расценивает задержание Саакашвили как месть по отношению к политику.

«Новости о задержании на территории Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили нельзя воспринимать как что-то нормальное. Особенно тот жесткий настрой, с которым эти новости подаются с грузинской стороны и который свидетельствует об определенном мотиве мести по отношению к Саакашвили», — заявил советник главы президентского офиса Михаил Подоляк.

Он подтвердил, что украинские дипломаты «уже выясняют все детали случившегося».

«Наше посольство в Грузии не получило сразу официальных разъяснений, однако наши консулы, несмотря ни на что, окажут необходимую помощь Саакашвили», — отметил Подоляк.

По его словам, украинские государственные институты «внимательно следят за ситуацией».

Задержание экс-президента Грузии, гражданина Украины может повлечь за собой серьезный дипломатический скандал, полагает глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

По его словам, этот вопрос будут разбирать на международном уровне. «Мне кажется, что пройдут выходные, и точно будет разбор этой ситуации на международном уровне. У нас есть группа дружбы с Грузией, и я считаю, что нужно и на межпарламентском уровне также этот вопрос урегулировать», — добавил он.

Сам политик, находящийся в тюрьме в Рустави, объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины – об этом рассказала омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом.

Кроме того, Саакашвили уже после своего ареста опубликовал еще одно обращение в Facebook, в котором сообщил о своих отношениях с украинским депутатом Елизаветой Ясько.

«Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью», — сказал он. Совместное видеообращение они записали до отъезда политика в Грузию.

…а в Москве не интересуются его судьбой

Кремль не интересует судьба экс-президента Грузии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нам неинтересна его судьба», — приводит его слова ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому беспокоиться не о задержанном в Грузии экс-президенте Михаиле Саакашвили и звучащих в Тбилиси заявлениях о его судьбе, а о задержанных на Украине гражданах и характере заявлений силовых ведомств его страны.

«Странно, что Зеленский не обеспокоен судьбой, например, Виктора Медведчука или Анатолия Шария, тоном, в частности, СБУ, а также других силовых ведомств Украины об имевшем место на протяжении многих лет развитии ситуации. Видимо, свои подвиги обоняния не тревожат», — написала она в своем Telegram-канале.