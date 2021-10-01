Зеленский отреагировал на задержание Саакашвили в Грузии

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании в Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом Никифоров написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в Киеве внимательно следят за ситуацией в Тбилиси.

«Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина. Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании», — говорится в сообщении Никифорова.

Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром 1 октября. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, Саакашвили разместил видео в Facebook, на котором он едет по грузинскому прибрежному городу.

Информацию о возвращении Саакашвили на родину косвенно подтверждали только на Украине, где политик занимает пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ. В самой Грузии информацию о возвращении Саакашвили активно опровергали.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий в должности главы государства.