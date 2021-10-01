В прокуратуре заявили, что приговоры Саакашвили обжалованию не подлежат

Приговоры, которые три судебные инстанции Грузии вынесли экс-президенту страны Михаилу Саакашвили, не подлежат обжалованию в суде. Такое заявление сделал прокурор Джарджи Циклаури, передает ТАСС.

Он указал, что бывший глава государства был признан виновным по уголовным делам об убийстве Сандро Гиргвлиани и избиении Валерия Гелашвили.

«В качестве наказания ему избрано лишение свободы сроком на шесть лет. Решения суда по указанным делам окончательны и обжалованию не подлежат», — сказал Циклаури.

Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили был задержан грузинскими правоохранителями.

Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром 1 октября. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, Саакашвили разместил видео в Facebook, на котором он едет по грузинскому прибрежному городу.

Информацию о возвращении Саакашвили на родину косвенно подтверждали только на Украине, где политик занимает пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ. В самой Грузии информацию о возвращении Саакашвили активно опровергали.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий в должности главы государства.