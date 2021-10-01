Президент Грузии пообещала, что никогда не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили, который был задержан в пятницу, передает РИА «Новости».

Она отметила, что все граждане едины перед законом.

«Многие спрашивают, помилует ли президент Саакашвили, ответ один, простой и окончательный — нет, никогда», — сказала Зурабишвили.

По ее словам, политик приехал в Грузию, чтобы внести дестабилизацию.

Зурабишвили также заявила, что не помилует экс-президента, чтобы «быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима».

Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили был задержан грузинскими правоохранителями.

Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром 1 октября. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, Саакашвили разместил видео в Facebook, на котором он едет по грузинскому прибрежному городу.

Информацию о возвращении Саакашвили на родину косвенно подтверждали только на Украине, где политик занимает пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ. В самой Грузии информацию о возвращении Саакашвили активно опровергали.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий в должности главы государства.