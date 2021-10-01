Власти Грузии объявили о задержании Саакашвили

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании в Грузии экс-главы государства Михаила Саакашвили. На родине бывший президент давно объявлен в розыск как фигурант нескольких уголовных дел. Саакашвили прибыл в Грузию накануне, призвав соотечественников идти на местные выборы в субботу.

«Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан», — объявил в пятницу вечером на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он не уточнил, где именно задержали экс-президента. Саакашвили заключили под стражу.

«У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», — сказал Гарибашвили.

Позднее телеканал Pirveli сообщил, что Саакашвили перевели в тюрьму в Тбилиси — предположительно, речь идет о «Матросовской тюрьме». По информации телеканала, ожидается приезд соратников политика к зданию исправительного учреждения.

«Саакашвили задержали в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси», — передает Pirveli.

В субботу в Грузии пройдут выборы мэров и депутатов совещательных органов — сакребуло. По этой причине Саакашвили, являющийся лидером партии «Единое национальное движение», решил вернуться на родину после восьми лет отсутствия – он уехал из страны в 2013 году, вскоре после окончания второго президентского срока.

Как сообщал сам Саакашвили в соцсетях накануне, он находится в Батуми. Политик призвал всех идти на местные выборы. Уже после сообщений о его аресте в соцсетях экс-президента было опубликовано обращение — в нем он говорит, что

приехал в Грузию, чтобы «помочь народу», и отметил, что 3 октября «мы будем праздновать победу».

Интересно, что в течение сегодняшнего дня от различных источников, включая правящую партию «Грузинская мечта», МВД и Госпогранслужбу, появлялась противоречивая информация о местонахождении Саакашвили и о том, пересекал ли он границу.

Ранее бывший глава республики утверждал, что вернется на родину вечером 2 октября. В качестве подтверждения своих намерений он опубликовал скриншот билета. Тогда же Гарибашвили предупредил, что Саакашвили будет грозить арест.

«Как только Саакашвили ступит на нашу землю, он будет арестован и заключен в тюрьму в одночасье», — говорил глава кабмина.

Премьер-министр Грузии также предостерег, что любого, кто решит этому помешать, привлекут к ответственности.

Президент-фигурант

В Грузии Саакашвили грозит тюремное заключение — по разным оценкам, от семи до девяти лет. Он является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе – о превышении полномочий, и был заочно арестован судом.

Сам политик называет возбужденные против него дела политически мотивированными.

54-летний Саакашвили сейчас занимает пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины (с 7 мая 2020 года).

В 2004-2013 годах он был президентом Грузии, став одним из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранен от власти Эдуард Шеварднадзе.

Саакашвили активно поддерживал движение Евромайдана и смену власти на Украине в 2014 году. В 2015 году был назначен председателем Одесской областной государственной администрации, главой наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины, советником президента Украины Петра Порошенко, а также председателем Совещательного международного совета реформ Украины.

Решением Порошенко Саакашвили было даровано гражданство Украины, что стало причиной его отказа от гражданства Грузии.

Примечательно, что в 2016 году Саакашвили покинул все занимаемые посты и стал активным участником и лидером протестов против Петра Порошенко. В 2017 году указом Порошенко был лишен гражданства Украины, а в феврале 2018 года депортирован с ее территории.

После депортации Саакашвили проживал на родине жены в Нидерландах. 28 мая 2019 года шестой президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и на следующий день он приехал на Украину.