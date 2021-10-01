Прокуратура Грузии возбудила против Саакашвили дело из-за незаконного пересечения госграницы

Правоохранительные органы Грузии проводят расследование из-за незаконного пересечения государственной границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, следует из заявления грузинской прокуратуры.

По словам одного из лидеров украинской партии «Движение новых сил» Давида Сакварелидзе, Саакашвили ожидал, что его задержат, и был психологически к этому готов. Член грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Капанадзе заявил, что бывший президент Грузии будет освобожден мирным и конституционным путем.

Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании в Грузии экс-главы государства Михаила Саакашвили. Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении утром 1 октября. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, Саакашвили разместил видео в Facebook, на котором он едет по грузинскому прибрежному городу.

Информацию о возвращении Саакашвили на родину косвенно подтверждали только на Украине, где политик занимает пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ. В самой Грузии информацию о возвращении Саакашвили активно опровергали.