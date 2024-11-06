Как Трамп на самом деле относится к России и чего ждать Москве от его президентства? Трамп получил более необходимых для избрания 270 голосов выборщиков

Дональд Трамп, как показывают предварительные итоги выборов президента США, возвращается в Белый дом. Ему удалось обойти свою соперницу от демократов Камалу Харрис, и теперь Вашингтон, возможно, возьмет новый курс в международной политике. «Газета.Ru» вспомнила высказывания Трампа о России и Украине и узнала у политологов, что означает для Москвы его победа на выборах.

Трамп — новый президент США

Дональд Трамп одерживает победу на прошедших 5 ноября выборах президента США. Согласно предварительным итогам, он победил в большинстве так называемых колеблющихся штатов штаты, избиратели которых изначально не отдавали однозначной поддержки тому или иному кандидату и получил больше необходимых для избрания 270 голосов выборщиков.

Трамп станет вторым в истории президентом США, которому удалось переизбраться после ухода из Белого дома первым был Гровер Кливленд в конце XIX века.

Предвыборная кампания Трампа была построена на критике оппонентов-демократов, внутренних проблемах страны и обещаниях сделать Америку снова великой. Хотя внешней политике отводилось гораздо меньше внимания, Трамп регулярно комментировал и отношения с Россией, и военные действия на территории Украины.

Что Трамп говорил о России и Украине: цитаты и высказывания

О военном конфликте

Выступая во Флориде 6 ноября, уже после голосования, Трамп прямо не затронул вопрос российско-украинского конфликта, однако пообещал, что во время его президентства конфликтов не будет.

«Во время моей каденции больше не будет войн. Я намерен прекратить войны. За четыре года моего правления первый срок с 2016-го по 2020 год — прим.ред. мы не вели войн. Мы нуждаемся в сильной и мощной армии, но использовать ее не обязательно», — отметил республиканец.

Ранее Трамп не раз утверждал, что может завершить конфликт между Россией и Украиной «за один день», однако не уточнял, каким образом он это собирается сделать.

Я хочу, чтобы все перестали умирать — русские и украинцы. Я сделаю это [добьюсь мира] в течение одного дня. У каждого из них есть свои слабости и сильные стороны. Это будет урегулировано, это будет закончено. Когда я стану президентом, то добьюсь этого за 24 часа. Дональд Трамп 45-й президент США

На сентябрьских предвыборных дебатах со своим оппонентом Камалой Харрис Трамп шесть раз упомянул российского лидера Владимира Путина и десять раз Россию. Он утверждал, что конфликтов на Украине и в секторе Газа при нем бы не было, активно критикуя Джо Байдена за отсутствие контактов с Россией по Украине.

Отвечая на вопрос о том, нужна ли США победа Киева, он отметил, что для Соединенных Штатов важно достижение соглашения и завершение военных действий.

«На мой взгляд, самое главное для нас — это прекратить конфликт и достичь соглашения, согласовать условия. Мы должны остановить уничтожение человеческих жизней», — подчеркнул он.

Об отношениях с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп в июле 2023 года отмечал в интервью телеканалу Fox News, что он прекрасно знает украинского президента Владимира Зеленского, и «даже лучше» знает президента России Владимира Путина. Также Трамп говорил, что с помощью угроз заставил бы президентов России и Украины выйти на переговоры .

«Я хорошо знаю Зеленского и отлично, даже лучше, знаю Путина. У меня отличные отношения с обоими <…> Зеленскому я бы сказал: все, хватит. Вам следует заключить соглашение... Путину я бы сказал: если ты не подпишешь соглашение, мы предоставим ему [Зеленскому] огромное количество [вероятно, боеприпасов, — Прим. ред.], больше, чем когда-либо получали, если это понадобится», — заявил он.

Однако, вместе с тем, Трамп многократно критиковал выделение военной помощи Украине. Многие республиканцы долго блокировали многомиллиардный пакет дополнительной помощи в Конгрессе.

По информации Reuters, лидер республиканской партии открыто и активно критиковал закон о помощи Украине на сумму $60 млрд.

«Если Украина одержит победу, какая от этого будет выгода?» — усомнился Трамп на встрече с республиканцами в конгрессе.

В интервью предпринимателю Илону Маску в августе 2024 года Трамп предложил снова начать переговоры с Путиным на государственном уровне.

Он [Владимир Путин] уважал меня... Я долго с ним ладил. Я надеюсь, что мы сможем наладить отношения снова... Я также дружил и с Ким Чен Ыном. Дональд Трамп 45-й президент США

В сравнении с лидером КНР Си Цзиньпином, России — Владимиром Путиным, и КНДР — Ким Чен Ыном действующего главу США Джо Байдена Трамп в скандальном интервью, напротив, обозвал «сонным». Вдобавок он обвинил демократов в том, что те допустили союз Китая и России. Он обратил внимание, что Россия и Китай больше не уважают США, и это опасно для Вашингтона.

Я знаю их всех. Они жесткие, они умные, и они будут защищать свои страны. Любят ли они свои страны? Вероятно, да, это просто иная форма любви... Я надеюсь снова с ними поладить. Знаете, ладить с ними — это хорошо, а не плохо. Дональд Трамп 45-й президент США

Об антироссийских санкциях

Во время своего первого президентства Трамп ввел против Москвы множество ограничительных мер. Однако, во время выступления в Нью-Йоркском экономическом клубе в сентябре 2024 года, он заявил, что планирует пересмотреть политику санкций против России.

«Я хочу использовать эти санкции настолько мало, насколько возможно. Вы теряете Иран, вы теряете Россию. Китай где-то там пытается заполучить их валюту, чтобы стать доминирующей валютой», — сказал политик.

Американский экс-лидер пояснил, что считает опасным для доллара введение санкций в отношении таких стран, как Россия, так как из-за конфликтов, в которых участвуют Соединенные Штаты, ослабевает доминирование американской валюты.

Я мощно применяю санкции против стран, которые того заслуживают, а потом я их отменяю. Дональд Трамп 45-й президент США

Что победа Трампа значит для России: мнения политологов

Комментируя победу Трампа политолог, участник Изборского клуба Юрий Самонкин отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что сейчас Москве не так уж важно, кого выберет американский народ, «потому что внешняя политика США остается в данной ситуации агрессивной». Он предположил, что вся надежда на решение международных проблем лежит вокруг формирования нового полюса мира и новой модели международных отношений.

Конечно же, Трамп симпатичен для Российской Федерации. Да, мы с ним работали, да, безусловно, у нас были общие точки соприкосновения. По крайней мере у нас не было тупика, как это было при Байдене. <...> Но с точки зрения решения глобалистики, давайте не будем забывать, что американский истеблишмент до сих пор существует. Поэтому пока не стоит строить иллюзии, что Трамп перевернет все американское политическое сообщество на 360 градусов. Юрий Самонкин политолог

По словам Самонкина, России в первую очередь надо заниматься своими целями и задачами, а также дальше отстаивать свои национальные интересы.

«Но если Америка будет готова перезагрузить отношения в адекватном ключе, то в принципе мы будем готовы начать полномасштабные переговоры о проблематике нашей безопасности, которые ничем не завершились еще в январе 2022 года. Мы готовы вернуться к этому формату обсуждений снова», — обратил внимание политолог.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что победа Трампа на выборах — это хорошая новость для России .

«Несмотря на то, что мне несколько непонятны высказывания некоторых моих уважаемых коллег, что нам безразлично, кто займет пост президента США, Камала Харрис или Дональд Трамп, нам, конечно, не все равно. Это [победа Трампа] хорошая новость для России (...) Самое главное вот что: Трамп это анти-Россия, но это не русофобия «Харрисовская», — отметил он.

Трамп, по его мнению, готов разговаривать с Россией, однако, как это будет делаться — вопрос открытый.

«Здесь нам не нужно особо разочаровываться и не нужно многого ждать. Старт в российско-американских отношениях настолько низкий и находится в такой тупиковой ситуации, что любые возможные шаги будут только в позитиве для нас. Поэтому здесь надо просто начинать работать и не бояться. Владимир Путин с Трампом уже имел дело. Я надеюсь, они найдут общий язык», — заключил американист.