«Я гарантирую». Трамп заявил, что разрешит конфликт на Украине, когда станет президентом

Дональд Трамп рассказал, что договорится с Путиным и Зеленским о встрече для урегулирования конфликта сразу, «как станет известно о его победе» на выборах президента. Он также выразил уверенность, что смог бы разрешить конфликт «за 24 часа» и раскритиковал поддержку Украины со стороны США. За последний год Трамп неоднократно выступал с заявлениями по ситуации на Украине, в том числе говорил о «секретном плане» для разрешения кризиса.

В случае победы на выборах президента США в 2024 году республиканец Дональд Трамп пообещал позвонить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для урегулирования военного конфликта на Украине. Выступая перед сторонниками во Флориде 20 февраля, он заявил, что «в тот же день» договорится со всеми сторонами. Трансляцию его речи вел телеканал RSBN, который с 2015 года транслирует выступления Трампа.

«Я в ту же ночь, как узнаю о своей победе, позвоню двум людям — Зеленскому и Путину — и скажу им: «Нам надо встретиться». Я гарантирую, что смогу все урегулировать», — заявил Трамп.

Следующие выборы президента США запланированы на 2024 год. Традиционно голосование проходит в ноябре, а инаугурация главы государства — в январе следующего года.

Трамп также выразил мнение, что продолжение финансовой поддержки Украины отдаляет момент окончания боевых действий.

«Это оттягивает много вещей, но также приводит к тому, что каждый день убивают все больше и больше людей… Я мог бы урегулировать это за один день», — утверждал бывший президент США.

Он подчеркнул, что конфликт «должен быть разрешен немедленно» и заверил, что заключит мирное соглашение «в течение 24 часов». Трамп назвал каждый день военных действий «подарком Путину», поскольку ситуация для Украины «все больше ухудшается».

«Путин никогда не пошел бы на Украину»

Трамп вновь выразил мнение, что Россия не начала бы военную операцию, если бы он оставался американским президентом. «На самом деле у меня были очень хорошие отношения» с Путиным, указал бывший президент США.

«Путин никогда, никогда не пошел бы на Украину. Я видел, как войска [РФ] собираются на границе и сказал: «Он ведет переговоры, это лишь переговоры», — сказал Трамп своим сторонникам. — А затем вмешался [президент США] Джо Байден, который заявил, что, если Россия заберет себе небольшую часть территории [Украины], то возможно, все в порядке. Это не то, что стоило говорить».

Вероятно, Трамп имеет в виду скандал, начавшийся после слов Байдена, сказанных на пресс-конференции 19 января 2022 года.

«Одно дело, если это незначительное вторжение, и в конечном итоге нам придется спорить о том, что делать и чего не делать. Однако если они действительно сделают то, что способны сделать с силами, собранными у границы [Украины], если Россия продолжит вторгаться на Украину, это станет катастрофой для России, и наши союзники и партнеры будут готовы нанести ее экономике значительный ущерб», — сказал тогда Байден.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «незначительных вторжений» не бывает. Позднее Белый дом выступил с разъяснением, заявив, что «агрессия, за исключением военных действий», такая как кибератаки и удары военизированных формирований, «будет встречена решительным, взаимным и единым ответом».

Выступление Трампа перед сторонниками состоялось в тот же день, когда президент Байден посетил Украину. Президент США прибыл в Киев рано утром, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским за несколько дней до годовщины начала военных действий.

Предвыборные обещания Трампа

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Трамп 15 ноября 2022 года заявил, что будет вновь выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства.

Экс-президент прежде неоднократно высказывался о военных действиях на Украине, критикуя действия нынешнего главы государства Джо Байдена, и делал противоречивые заявления.

В частности, в марте 2022 года Трамп заявил, что украинская армия успешно ведет боевые действия «благодаря оружию», которое он дал и «которое украинцы так хорошо использовали», а позднее выступил против отправки танков Киеву.

Бывший президент США также не раз призывал урегулировать конфликт на Украине. В сентябре 2022 года он предложил выступить посредником на встрече российской и украинской сторон, а в октябре заявил, что если Москва и Киев незамедлительно не начнут мирные переговоры, мир может прийти к третьей мировой войне.

В последние недели Трамп неоднократно утверждал, что знает, как заключить мирное соглашение между Россией и Украиной «в течение 24 часов». Он также говорил, что покончить с кризисом будет «легко», однако не предложил конкретного плана.

В беседе с консервативным изданием Right Side Broadcasting Network в начале февраля он заявил, что у него есть «секретный план», которым он не хочет делиться.

«Об этом можно договориться, я думаю, в течение 24 часов. Это действительно должно быть сделано из офиса президента [США]. Вы должны собрать их обоих (президентов России и Украины. — «Газета.Ru») в комнате, и есть вещи, которые вы можете сказать каждому из них, которые я не буду раскрывать сейчас. Это гарантирует, что эта война закончится немедленно», — утверждал Трамп.

Российские власти ранее также заявляли о возможности быстро завершить конфликт при участии США. «Достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона — и все это можно завершить. Конечно, не за день и не за два. Но ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

18 февраля издание The Hill со ссылкой на опрос Harvard CAPS-Harris Poll сообщало, что Трамп опередил бы Джо Байдена на выборах президента, если бы они состоялись в ближайшее время, а не в 2024 году. Согласно данным опроса, за Трампа проголосовали бы 46% респондентов, за Байдена — 41%.