«Угроза военного столкновения станет больше»: кто лучше для России — Харрис или Трамп? Политолог Суслов назвал Трампа и Харрис худшими кандидатами в президенты для РФ

Владимир Путин запустил целую дискуссию на Западе, рассказав о поддержке Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты США. Ироничное высказывание российского лидера стало поводом для резких заявлений Белого дома, привлекло внимание политиков, журналистов и даже предпринимателей. В Кремле лишь подлили масло в огонь, посоветовав каждому влюбиться в смех Харрис после слов Путина. Действительно ли России может быть выгодна ее победа и чем она отличается от Дональда Трампа, в материале «Газеты.Ru».

Власти США сочли вмешательством в выборы слова президента России Владимира Путина о том, кого Москва поддерживает в битве за Белый дом. Во время пленарной сессии на Восточном экономическом форуме российский лидер с иронией отметил, что поддерживает вице-президента, кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

«У нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин [Джо] Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать», — заметил Путин.

Он добавил, что раз Харрис так заразительно смеется, то возможно у нее все отлично, а значит она может воздержаться от новых санкций против России. Путин подчеркнул, что ее соперник от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп напротив ввел против Москвы множество ограничительных мер.

close Kevin Lamarque/Reuters

В ответ Белый дом потребовал от президента России не только перестать вмешиваться в американские выборы, но и в целом говорить о них. В администрации президента США отдельно выделили, что определять, кто будет следующим главой государства должны только его граждане.

Американская нервозность

В Кремле не стали пытаться помочь американским коллегам разглядеть шутку в словах Путина, а, напротив, призвали каждого «влюбится» в смех Харрис. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на Западе сами должны расшифровать тон выступления российского лидера.

«Когда его спрашивают о международных делах, он их комментирует. Что касается тона, то, наверное, это должны уже пытаться осмыслить те, кому это интересно за рубежом, давайте не будем их лишать такой возможности», — отметил представитель Кремля, добавив, что американские дела не находятся на верхних строчках в повестке дня Путина.

Вслед за Белом домом слова президента России принялись анализировать и комментировать на Западе. Например, миллиардер предприниматель Илон Маск счел интересным заявление Путина, тогда как сам Дональд Трамп признался, что не знает, как на него реагировать.

«Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», — заметил экс-президент США.

До выхода Байдена из гонки, российский лидер говорил, что его можно назвать более лучшим вариантом для Москвы, в том числе за счет его предсказуемости и прогнозируемости. А в Кремле подмечали, что эти слова о действующем президенте США относятся и к Харрис. При этом Путин не раз подчеркивал, что выбор за американским народом, а Россия будет работать с любым новым главой государства.

Если ли разница?

Тема улучшения или хотя бы стабилизации российско-американских отношений в последние годы не теряет актуальности, несмотря на практически патовую ситуацию. Взаимодействие Москвы и Вашингтона последовательно ухудшается со времен президентства Барака Обамы. Смена демократа на республиканца Трампа ситуацию не изменило, напротив, тех же санкций стало больше. И последующий приход демократа Байдена к власти тоже отношения не наладил.

Впрочем, подходы к России у нынешних кандидатов в президенты США все же разные. Харрис пообещала продолжать курс Байдена, открывшего дорогу к масштабным санкциям против Москвы за специальную военную операцию на Украине и усилению военно-финансовой поддержки Киева вместе с союзниками по НАТО. Трамп же украинский конфликт намерен завершить в ближнесрочной перспективе и намекал на снятие ограничительных мер с России.

«Вы теряете Иран, вы теряете Россию. Китай пытается сделать свою валюту доминирующей валютой. Существует так много конфликтов со всеми этими странами, что вы потеряете господство доллара», — указал республиканец, назвав санкции инструментом по ослаблению доллара и выступил против их частого использования.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, в случае победы Харрис ее внешнеполитическая команда будет состоять из представителей «глубинного государства» и демократического мейнстрима.

«В частности, в минобороны США собираются взять Мишель Флурной, которая была одним из наибольших ястребов в администрации Барака Обамы [она убедила президента начать интервенцию в Ливию], на место госсекретаря пророчат нынешнего директора ЦРУ Уильяма Бернса, а советником Харрис по нацбезопасности может стать Фил Гордон — горячий сторонник расширения НАТО на восток», — пояснил эксперт.

Администрация Харрис с большой вероятностью будет искать пути к завершению конфликта на Украине, продолжил Суслов, но вряд ли она пойдет на условия России или даже нечто близкое к ним.

«Трамп будет пытаться закрыть украинский кризис как можно раньше, чтобы высвободить средства и силы для борьбы с Китаем. От него тоже не стоит ждать согласия с условиями, которые были бы минимально приемлемы для России.

Более того, администрация Трампа может пойти на шантаж и определенные эскалационные шаги, когда Москва откажется от предложенных им вариантов для урегулирования конфликта», — добавил эксперт.

В свою очередь главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что Харрис в отличии от Трампа личность не харизматичная и в целом слабый политик, как и выбывший из гонки Байден.

«Харрис абсолютно не самостоятельный политик, она пустышка и внешнеполитическим курсом вообще не интересуется. В случае победы на выборах она будет продолжать линию Байдена. Харрис не тот политик, который может что-то и куда-то развернуть. Ничего своего она не привнесла и не придумала с момента вступления в предвыборную гонку», — заключил эксперт.

Кто лучше для России?

Харрис в случае победы на выборах собирается «решительно» поддерживать Украину и НАТО вместе с союзниками США, а также не подстраиваться под «тиранов» как Трамп. Ее оппонент обещает попытаться разрядить обстановку в мире, который, по его мнению, катится к новой большой войне. Трамп не говорит об отказе от поддержки Украины или НАТО, но не исключает диалог с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

С точки зрения Дмитрия Суслова из НИУ ВШЭ, на самом деле ни один из вариантов не является лучшим для России, они оба худшие. По его словам, с Харрис и Трампом связаны серьезные риски.

«При Трампе угроза эскалации и военного столкновения станет больше. А в случае избрания Харрис вероятность найти какое-то решение станет еще меньше. Ни одна, ни другая администрация не станет снимать санкции с России и не пойдет на сближение с Москвой.

Главным преимуществом Трампа для России является ослабление отношений США с союзниками, в том числе в Европе. При Харрис напротив будет консолидация, что минус для Москвы», — заключил эксперт.

По мнению Владимира Васильева из института США и Канады, в целом более позитивным вариантом можно считать Трампа, в том числе из-за его консервативных взглядов.

«Трамп считает, что с холодной войной нужно заканчивать. Он против того, чтобы смотреть на Россию с позиции прошлого. Это не коммунистическое и не левое государство. Россия — капиталистическая страна, а значит один капитал, должен поладить с другим. Такова позиция Трампа. Харрис же настоящий левак. Она смотрит на Россию очень плохо. Харрис тоже воспринимает ее как капиталистическую страну. Однако как настоящий ленинский марксист она готова из-за этого с ней бороться. То есть идеологически мы с ней совершенно разные», — резюмировал эксперт.