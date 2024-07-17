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Трамп допустил ослабление ограничений против России

Трамп допустил ослабление санкций против России в рамках соглашения по Украине

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Marco Bello/Reuters

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп, отвечая на вопрос, думал ли он об ослаблении или отмене санкций в отношении России в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине, заявил, что он не любит санкции. Слова Трампа передает Bloomberg.

«Да. Санкциями мы только отталкиваем всех от себя. Поэтому я не люблю санкции», — заявил Трамп.

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил 7 июля, что Вашингтон и его союзники используют санкции и долларовую гегемонию в качестве оружия для достижения своих политических целей.

В июне президент Российской Федерации Владимир Путин сделал Киеву и Западу «реальное предложение» по «окончательному завершению» СВО. По его словам, чтобы приступить к мирным переговорам, украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО и от размещения на территории страны ядерного оружия. Страны Запада должны снять все антироссийские санкции.

Ранее стали известны намерения Трампа по Украине в случае победы на выборах.

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