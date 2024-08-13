Путин – жесткий и умный, а Байден – овощ. Что Трамп сказал Маску в скандальном интервью Трамп рассказал Маску об отношениях с Путиным и развитии Китая в ядерной сфере

Трамп дал большое интервью владельцу соцсети X Маску. В нем политик резко высказался про «сонного» Байдена и его «сумасшедшую» вице-президента Харрис, а также заявил о реальной опасности ядерной войны. Кроме того, Трамп высоко оценил Путина, назвав его умным, жестким и любящим свою страну. После победы на выборах, республиканец вновь пообещал «поладить» с российским президентом и предотвратить Третью мировую. В ЕС хотели подвергнуть интервью Трампа цензуре, но оно уже набрало более 1 млрд просмотров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

О слабости ВСУ и угрозе ядерной войны

Полномасштабный конфликт на Украине начался из-за «глупых вещей» со стороны президента США Джо Байдена, заявил кандидат в президенты Дональд Трамп в интервью бизнесмену Илону Маску на платформе X.

«Байден начал говорить глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть в НАТО. Сколько НАТО существовало, столько Россия говорила, что никогда на это не пойдет. А тут мы берем и говорим это.

Потому что у нас президент с низким IQ. У него он был низкий еще 30 лет назад, а сейчас, наверное, вообще его нет», — высказался Трамп.

Он заявил, что 81-летний Байден «близок к стадии овоща» (самому Трампу 78 лет — «Газета.Ru»). Сейчас состояние Байдена вызывает впечатление, будто у США вообще нет президента, считает политик.

Трамп добавил, что во время своего срока смог «поладить» с президентом России Владимиром Путиным. Последнего он назвал хорошим переговорщиком. При этом уточнил, что угрожал Путину последствиями в случае начала военных действий на Украине. Какими именно, американец не рассказал, но вновь подчеркнул, что при нем конфликта бы не произошло.

«Я сказал Владимиру Путину: «Не делай этого. Ты не можешь это сделать, Владимир. Наступят плохие дни. Не делай этого». Я сказал ему, что я сделаю в ответ на его действия. Он сказал: «Это невозможно». Я сказал: «Еще как возможно». Это был наш последний разговор», — описал кандидат. В случае победы на выборах Трамп надеется вновь найти общий язык с российским лидером.

Говоря о текущей ситуации на Украине, он предупредил, что у ВСУ не хватает бойцов. Трамп напомнил, что в украинскую армию уже приходится забирать слишком молодых и пожилых.

«Россия победила Германию вместе с нами. Наполеона. У них огромная сила.

А у Украины сейчас даже людей нет... Мы в ужасном положении», — резюмировал политик.

Кроме того, в интервью Трамп обратил внимание на опасность обострения, плоть до ядерного конфликта. Сейчас в обществе считают главной угрозой глобальное потепление, но ядерная война куда серьезнее, предостерег он. В мире есть пять стран с большим ядерным арсеналом, и это число растет. Кандидат в президенты пообещал предотвратить возможное ядерное столкновение.

«Когда я говорю, что предотвращу Третью мировую войну, я именно это и сделаю... Эта война уже будет не про армию, танки и солдат, стреляющих друг в друга. Это будет другой уровень разрушений, который никто прежде не видел», — сообщил Трамп.

Маск в ответ в конце интервью сказал, что мир стоит «на развилке», и Трамп может изменить общее будущее.

«Я думаю, что мы находимся на развилке дороги судьбы, цивилизации, и я думаю, что нам нужно выбрать правильный путь, полагаю, что правильный путь — это вы», — поделился Маск.

Что еще сказал Трамп

Помимо Байдена Трамп несколько раз в разговоре резко высказался о новом кандидате в президенты от демократов, вице-президенте Камале Харрис. Так он назвал ее «третьесортной», «некомпетентной» и «радикальной левой сумасшедшей», хотя и очень красивой. Как политик она даже хуже Байдена, считает Трамп.

Команда Харрис уже успела ответить на его критику. Представитель ее предвыборной кампании Харрис Джозеф заявил, что Трамп стремится только «обслуживать таких людей, как Илон Маск и он сам — самовлюбленный богач».

В интервью Трамп вновь высоко оценил как Путина, так и лидеров КНР и КНДР Си Цзиньпина и Ким Чен Ына.

Я знаю их всех. Они жесткие, они умные, и они будут защищать свои страны. Любят ли они свои страны? Вероятно, да, это просто иная форма любви... Я надеюсь снова с ними поладить. Знаете, ладить с ними — это хорошо, а не плохо», — охарактеризовал республиканец.

В сравнении с этими политиками Байдена Трамп обозвал «сонным». Вдобавок он обвинил демократов в том, что те допустили союз Китая и России.

«[Бывший президент США Барак] Обама и [действующий американский лидер Джо] Байден столкнули Россию и Китай вместе. Если вы студент исторического факультета, то вы должны уяснить, что нельзя допустить совпадения [интересов] России и Китая», — указал Трамп.

Он отметил, что Россия и Китай больше не уважают США, и это опасно для Вашингтона. В целом китайскую угрозу в США сильно преувеличивают, полагает Трамп. Гораздо опаснее для страны внутренние противоречия.

«Во многих случаях люди внутри страны более опасны для нашего государства, нежели русские или китайцы. Если на посту находится умный президент, то проблем с ними не будет».

Также Трамп назвал конкурентные сферы с Китаем. В частности, Китай может перегнать США по количеству ядерного оружия. Пока он «далеко позади», но развивается в этом направлении очень стремительно. Кроме того, Трамп призвал развивать искусственный интеллект, чтобы конкурировать в этой области с КНР, главным соперником Штатов в этой отрасли.

Помимо прочего он также не в первый раз негативно оценил взаимоотношения США с Евросоюзом. С точки зрения Трампа, американская сторона относится к ЕС хорошо и «защищает их» в составе НАТО.

«А они плохо относятся к нашей стране», — обвинил кандидат в президенты.

Трамп последовательно выступает против нынешнего распределения финансирования НАТО. Он говорит о том, что США тратят на коллективную оборону или помощь Украине намного больше европейских союзников, при этом совокупно экономики стран ЕС практически сопоставимы с американской экономикой.

В ЕС были выступления против интервью Трампа с Маском. Европейский комиссар по цифровым технологиям Тьерри Бретон призывал Маска еще до выхода материала зацензурить его. Бретон пригрозил, что если интервью будет иметь «негативные последствия на территории ЕС», это скажется на отношении Евросоюза к платформе X.

Он заявил, что готов использовать все возможности, чтобы «защитить граждан ЕС от серьезного вреда».

Интервью с Трампом уже посмотрели уже около миллиарда человек, сообщил Илон Маск. Это первое крупное появление Трампа в X с тех пор, как прежние владельцы заблокировали его там после штурма Капитолия. Купив соцсеть, Маск вернул Трампу доступ, но до этого тот только публиковал свой магшот из полиции. На фоне свежего интервью политик выложил свое предвыборное видео и пост о том, как сильно пострадала Америка после прихода к власти Байдена. В начале интервью на Х устроили DDОS-атаку, отмечал Маск.

«Эта массированная атака иллюстрирует, что многие противостоят тому, чтобы люди услышали, что говорит Трамп. Это интервью действительно нацелено на независимых избирателей с открытым мышлением, которые просто пытаются принять решение», — пояснил Маск.