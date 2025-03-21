Валерия, Лепс и внуки: кто пришел проститься с Бедросом Киркоровым

В храме Христа Спасителя состоялась церемония отпевания народного артиста России Бедроса Киркорова. Отец поп-короля Филиппа Киркорова умер 18 марта в возрасте 92 лет.

На церемонию прощания с артистом одним из первых прибыл посол Болгарии в России Атанас Крыстин. Попрощаться с народным артистом приехали вместе с Филиппом Киркоровым внуки Бедроса Киркорова Мартин и Алла-Виктория, композитор Игорь Крутой, певцы Григорий Лепс, Влад Топалов с женой, телеведущей Региной Тодоренко, Стас Михайлов и Александр Буйнов, многие друзья, коллеги и близкие.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в Варне в армянской семье. В детстве для поступления в болгарскую школу он сменил фамилию Крикорян на Киркоров, к 17 годам окончил училище по специальности «сапожник-модельер» и музыкальное училище.

В 1962 году Киркоров перебрался в Москву и поступил в ГИТИС. Во время учебы много гастролировал, большую роль в его карьере сыграл Леонид Утесов — он помог ему создать сольную программу о советско-болгарской дружбе «София — Москва, Москва — София».

За свою карьеру Бедрос Киркоров написал более полусотни песен, включая хиты «Алеша», «Судьба», «Вернись», «Весенний снег». Артист выступал вместе с сестрой, с сыном, с Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном.

Народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище рядом с Борисом Моисеевым, Ириной Мирошниченко, Валентином Юдашкиным и Сергеем Доренко.