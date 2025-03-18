Умер Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров родился в 1932 году в Варне (Болгария) в семье армянских эмигрантов. Родители были небогаты, отец работал сапожником. Склонность к пению Бедрос стал проявлять в раннем возрасте: пел в местном хоре, затем за выдающиеся вокальные данные его без образования приняли стажером в Варенскую оперу. Параллельно работал по полученной специальности — как и отец, сапожником.

В начале 1960-х Бедрос познакомился в Варне с советским композитором Арно Бабаджаняном, который оценил его вокальные данные и предложил переехать в СССР. В итоге его приняли на учебу в ГИТИС, он выпускник курса народного артиста СССР Бориса Покровского.

Еще будучи студентом, Бедрос Киркоров начал выступать в программах Москонцерта, исполняя песни на русском, болгарском, итальянском, грузинском и армянском языках. Сотрудничал с оркестром Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Юрия Силантьева, оркестром под управлением Леонида Утесова и другими известными музыкальными коллективами. С конца 1960-х стал выступать с сольной программой «София – Москва, Москва – София», составленной при содействии Утесова. Был солистом Московской областной и Новгородской филармоний.

Бедрос Киркоров известен в качестве исполнителя таких песен, как «Алеша», «Я люблю тебя, Россия», «Вернись», «Гренада», «Ирэна», «Не куст смородины мне символ Родины», «Старое танго», «Сулико», «Песня об отце», «Судьба».

18 марта 2025 года Бедрос Киркоров умер. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.