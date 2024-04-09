Дочери «крадут» красоту, а размер ноги растет? Правда и мифы о внешности беременных

Многие беременные отмечают, что с их внешностью происходят неожиданные метаморфозы, и речь идет не только о наборе веса и росте живота. У будущих матерей уменьшается рост, растет нога, меняется овал лица, укрупняются нос и губы, появляются бородавки, а привлекательность зависит от того, детей какого пола они вынашивают? Где правда, а где вымысел — «Газете.Ru» рассказали врачи.

Размер ноги

Кристина Шейдаева, акушер-гинеколог клиники Ниармедик на Маросейке:

— К третьему триместру беременности у большинства женщин появляются отечность и активный набор веса за счет увеличения объема циркулирующей крови в организме, накопления жировой ткани, роста плода и матки. И если необходимость выбирать более просторную одежду никого не удивляет, то увеличение размера ноги для многих становится неожиданностью.

Почему «растет» нога у беременных? Дело в том, что возрастает нагрузка на нижние конечности и особенно стопу. Связки растягиваются, свод стопы сглаживается, что ведет к увеличению размера — стопа как бы «расплющивается». Немаловажную роль в этом процессе играет и биологически активное вещество релаксин — гормон, оказывающий «размягчающее» действие на связочный аппарат. Релаксин способствует лучшей растяжимости связок костей таза и лонного сочленения (что облегчает прохождение плода по родовым путям матери), но, поскольку действие его неизбирательное, то более мягкими, эластичными и податливыми становятся все части опорно-двигательного аппарата беременной, в том числе связки и суставы стопы.

Стопа может увеличиться на один-два размера, и в некоторых случаях к исходным параметрам уже не возвращается.

Кроме того, чрезмерный набор веса, отеки и длительное пребывание на ногах во время беременности могут спровоцировать патологическую деформацию стопы (особенно при предрасположенности). Чтобы снизить риски, необходимо правильно питаться, заниматься разрешенной физической активностью и выбирать удобную обувь с высотой каблука не более трех-четырех сантиметров.

Овал лица, пигментация, прыщи и стрии

Денис Банный, акушер-гинеколог, врач Лаборатории «Гемотест»:

— Нередко беременные отмечают, что у них изменилась внешность — лицо стало более круглым, а нос и губы укрупнились. В большинстве случаев это связано с набором веса, а после родов вес и соответственно овал лица приходят в норму.

Но если такие перемены сопровождаются отеками всего тела, следует обратиться к врачу — такое состояние может указывать на сбой в работе почек.

Также может измениться и цвет лица. Покраснение кожи часто связано с повышенным артериальным давлением, а бледный или землистый оттенок зачастую указывает на дефицит железа и анемию. Такое состояние также требует обязательной консультации с акушером-гинекологом.

Частые спутники беременности — прыщи на лице (акне), которые чаще всего появляются в конце второго — начале третьего триместра. Кроме того, повышение уровня женских гормонов приводит и к активности меланоцитов — клеток кожи, которые вырабатывают пигмент меланин. В результате у беременной могут потемнеть отдельные участки тела (ареолы сосков, область паха и подмышек, белая линия живота). В первом и втором триместре может развиться атопический дерматит, характерные признаки которого — зудящие пузырьки на коже (в основном на шее, животе, сгибе локтей и коленях). Как правило, и прыщи, и пигментация, и дерматит проходят через некоторое время после родов.

Еще одно распространенное явление — растяжки (стрии). Чаще всего они локализуются на участках кожи, больше всего подверженных растяжению во время вынашивания ребенка, — на животе, бедрах, груди. Для профилактики растяжек следует ухаживать за кожей — делать легкие пилинги, аккуратно массировать жесткой мочалкой, наносить на стрии специальный крем. При этом нужно понимать, что, скорее всего, полностью избавиться от растяжек не удастся. Но это и не всегда нужно — стрии не вредят здоровью и считаются исключительно косметическим дефектом.

Рост и осанка

Дмитрий Симкин, врач-остеопат, основатель и руководитель клиники «Доктор Симкин»:

— Во время беременности рост женщины действительно становится меньше — за счет усиления изгибов позвоночника. И это вполне естественный процесс.

Плод постоянно растет, и чтобы обеспечить ему достаточно пространства, женщине приходится непроизвольно прогибать поясницу. Со временем прогиб усиливается, голова и шея уходят вперед, а верхняя часть спины округляется и образует «горбик». В медицине для такого явления даже придумали отдельный термин — «беременная осанка».

Деформация осанки в среднем «крадет» у будущей мамы от одного до двух сантиметров.

Если женщина здорова, то после родов рост вернется сам по себе. Однако, если брюшной пресс недостаточно крепкий, а мышцам спины приходится постоянно напрягаться, есть риск уменьшения высоты позвоночных дисков (теряются их амортизационные свойства). В этом случае изгибам позвоночника будет сложнее вернуть анатомически правильную форму, а значит рост рискует не восстановиться.

Скорость восстановления напрямую зависит от того, в какой физической форме женщина находилась до родов. Важно уделять внимание мышцам не только спины, но брюшного пресса. Именно они помогают нам удерживать спину в правильном положении и снимают лишнюю нагрузку с позвоночника.

Должный уровень физической активности следует сохранять и во время беременности — чаще гулять, выполнять несложные упражнения.

Волосы на коже, родинки и бородавки

Александра Филева, ведущий дерматовенеролог клиники Ниармедик на Маросейке:

— Во время беременности возможен усиленный рост волос на теле (гирсутизм). Мало того, более высокие уровни эстрогенов и андрогенов могут заставить волосы расти в тех местах, где они раньше никогда не появлялись (особенно в третьем триместре, то есть после 28 недель).

Иногда будущие мамы отмечают увеличение количества и размера пигментных невусов (родинок), что может быть связно с активацией эстрогеновых и прогестероновых рецепторов. Но недавние исследования показывают, что беременность не вызывает значительных физиологических изменений в родинках, а увеличиваются они в размере за счет растяжения кожи (особенно в области груди и живота).

Во время беременности женский организм направляет все ресурсы на формирование плода. Из-за этого снижается уровень иммунитета и активизируются различные вирусы и инфекции, которые ранее себя никак не проявляли. Так происходит и с папилломавирусом человека, который в условиях пониженного иммунитета вызывает появление разных видов кожных новообразований. Например, таких как вирусные бородавки. Если образование не сопровождается болезненностью, то удаление можно отложить на послеродовый период.

Особую угрозу представляет вид бородавок, который называется генитальные кондиломы (причиной их возникновения является штамм вируса). Формируются такие бородавки у входа во влагалище или вокруг заднего прохода. Во время вынашивания плод находится в полной безопасности, однако при родах ребенок проходит по инфицированным родовым путям, где срабатывает контактный путь передачи. В таком случае врачи принимают решение об оперативном родоразрешении — в качестве профилактики заражения новорожденного.

Связь красоты беременной и пола будущего ребенка

Татьяна Трубина, акушер-гинеколог, заведующая отделением акушерства и гинекологии «Нова Клиник»:

— Многие считают, что у беременных есть внешние признаки, которые зависят от пола плода. Например, девочки «забирают» красоту мамы, а мальчики — наоборот, способствуют тому, что беременная женщина становится краше. Это так называемые народные наблюдения и приметы. А у нас, врачей, пока нет достоверных данных, которые бы подтверждали эту точку зрения.

Что касается опыта и врачебных наблюдений, то и здесь нет убедительных показателей в пользу этой приметы.

Я каждый день вижу беременных пациенток — и мальчиками, и девочками, но не могу найти существенной разницы, чтобы провести какую-то значимую связь.

Конечно, многие женщины могут обнаружить параллель между полом ребенка и тем, как они выглядели. Но это все субъективно. Важно помнить, что каждая беременность имеет свои особенности, а красота будущей матери зависит от множества нюансов.

Кстати, этот момент я пережила на собственном опыте. Во время своей третьей беременности мальчиком я постоянно получала комплименты по поводу своей внешности. А когда я вынашивала дочерей, такого не было (даже несмотря на то, что я была существенно моложе). С чем это связано? Наверное, с тем, что с возрастом мы все меняемся, и моя внешность к третьей беременности также изменилась. Возможно, большинству из моего окружения я субъективно нравилась именно такой.

Что могу сказать точно, так это то, что изменения внешности во время беременности носят сугубо индивидуальный характер. В первую беременность женщина может выглядеть так, во вторую — совсем иначе. С чем это связано? Я думаю, что с влиянием антигенов плода (плод наполовину чужероден, ведь половина генетического материала ему досталась от папы). И все, что не мамино, так или иначе будет восприниматься нашей иммунной системой как чужеродный материал. А то, как на него будет реагировать наш организм каждую беременность, мы не можем предугадать.