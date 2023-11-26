Будущие мамы глупеют? Врачи – о правде и мифах «беременного мозга»

Многие россияне не только слышали о таком феномене как «беременный мозг», но и считают, что умственные способности будущим мам снижаются, а психика способна пошатнуться. О том, почему у многих сложился такой стереотип и есть ли в этом доля правды, «Газете.Ru» рассказали акушер-гинеколог, невролог и психиатр.

Во время беременности меняется работа отделов мозга

Михаил Тонев, ведущий врач-невролог клиники «Ниармедик» на Маросейке

— Установлено, что во время беременности работа мозга меняется. Увеличиваются гипофиз, который перестраивает гормональную систему всего организма, и отделы, отвечающие за эмоции и поведенческое управление другими людьми. По этой причине будущие матери могут более экспрессивно выражать свои чувства. А вот другие отделы мозга уменьшаются в объеме, например, гиппокамп, который отвечает за кратковременную память, чем можно обосновать некую забывчивость беременных.

Также меняется работа областей мозга, которые участвуют в восприятии чувств: женщины становятся более чувствительными к запахам, вкусовым ощущениям, звукам, температуре. Также у них усиливается способность к распознаванию лиц. Эти изменения сохраняются по крайней мере до тех пор, пока ребенок не научится ходить.

Однако функционал всех отделов мозга остается неизменным, то есть ни о какой «утечки мозгов» речи не идет.

Женщины не начинают хуже решать задачи, так что это не более, чем распространенное заблуждение.

Что касается научных работ, то неврологи проводили масштабное исследование для изучения структурных изменений в мозге женщин. Сканирование этого органа во время беременности и после родов показало снижение количества серого вещества в областях, ответственных за способность человека воспринимать чужие переживания. Изменения были настолько явными, что по каждому отдельному изображению можно было легко угадать, есть ли у женщины дети.

Однако важно понимать, что потеря серого вещества — это не патологический процесс, а важное условие адаптации женщины к новой роли в семье и формированию привязанности к своему ребенку.

К слову, исследователи также сканировали мозг отцов до и после беременности их вторых половин, а также мужчин, у которых не было детей. Результат: обе мужские группы не показали никакой разницы в объеме мозга.

Гормоны беременности способны снижать внимание

Екатерина Федорова, акушер-гинеколог сети центров репродукции «Нова Клиник»

— Гормональный фон. Основной гормон беременности — это прогестерон. Сначала он вырабатывается желтым телом в яичниках, далее продуцировать его начинает сформировавшаяся плацента — без этого гормона невозможно выносить ребенка. Прогестерон может тормозить мозговую активность: снижать память и внимание. Кроме того, он способен вызывать сонливость, что ухудшает когнитивные функции мозга. Тормозящее влияние могут оказывать пролактин и окситоцин.

Физиологические изменения в организме. Во время беременности происходит прибавка веса; снижается активность; появляется усталость и утомляемость;

могут возникнуть проблемы со сном — особенно после 30 недель беременности, когда живот большой, а ребенок активный и постоянно шевелится (в том числе в ночное время). А нарушение сна не может не сказаться на деятельности мозга.

На мозговую активность также влияет правильное питание, достаточное потребление витаминов и микроэлементов во время беременности.

Эмоциональное состояние женщины. С одной стороны, беременная может испытывать страх и тревогу за развитие ребенка, а также по поводу внешних изменений (например, из-за прибавки веса). Но с другой стороны, мозг будущей матери начинает работать иначе — ее меньше волнуют события, которые не касаются ее материнства. В связи с этим снижается мотивация воспринимать и запоминать «лишнюю» информацию.

Срок беременности. Если готовить о временном снижении когнитивных функций, то вероятность выше именно в третьем триместре. Хотя у некоторых женщин забывчивость, рассеянность, нарушение концентрации внимания и сложности с запоминанием (речь о кратковременной памяти) отмечаются в любом триместре.

Что касается уменьшения серого вещества головного мозга (от него в том числе зависит память человека), предполагается, что области, где оно содержится, временно переключаются на решение наиболее приоритетных задач – то есть на ребенка.

Желанная беременность «успокаивает» за счет нейромедиаторов

Юлия Левченко, врач-психиатр, психотерапевт ФНКЦ ФМБА России

— Во время долгожданной и благополучной беременности женщины находятся в самой цветущей гормональной фазе. Нейромедиаторы, отвечающие за хорошее настроение, работают и за себя, и за «того парня»: увеличивается уровень серотонина и дофамина. А «стрессовые» гормоны адреналин, норадреналин и все его производные стоят на месте.

Это все выдумки, что будущие матери «глупеют». Откуда такой миф?

Скорее всего, из-за оборонительной функции мозга — в какой-то момент в нем нейромедиаторы начинают вырабатываться таким образом, чтобы женщина меньше тревожилась и впечатлялась.

Что касается психических заболеваний, то беременность не может провоцировать их возникновение. Другое дело — роды. Если они были тяжелые, стрессовые для женщины, то возможно возникновение психических синдромов и депрессивных эпизодов. Но это абсолютно не связано с самим периодом вынашивания ребенка.