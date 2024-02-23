Какие мальчики больше всего нравятся девочкам? Рассказывают психологи

Мечтательные домашние мальчики, мальчиши-плохиши с показной агрессией, модники, умники или обладатели искрометного юмора? К 23 февраля психологи рассказали «Газете.Ru», какие мальчики больше всего нравятся девочкам и как это зависит от возраста.

Детский сад: маменькины сыночки и бессловесные принцы

Ольга Романив, семейный психолог:

—Девочки физически и психологически развиваются быстрее, чем мальчики. И в дошкольном возрасте это очень заметно. Мальчики даже в старших группах детского сада еще совсем наивные кукленыши, а вот девочки часто — инициативные, хваткие и, как им кажется, понимающие, что им нужно.

В этом возрасте объектами их любви становятся этакие «маменькины сыночки», мечтательные и домашние мальчики. Почему? Потому что ими можно руководить и манипулировать, уговорами или просто приказами заставлять играть в свои игры. Мальчик в этом возрасте для девочки — вроде еще одной куклы или, например, живого робота: послушный, со всем соглашающийся, помогающий строить замки из песка и катать колясочку с куклой.

Такие мальчики послушно играют в «семью», выполняя то, что им говорят, без особого протеста.

В этом возрасте инициатива всегда у девочек. Это они выбирают себе «жениха» и решают, что и как он будет делать. Примечательно, что мальчики иногда даже не понимают, что нужно от него девочке из детсадовской группы. Она уже создала мини-семью с куклами, а он смотрит по сторонам и не понимает, что стал «отцом семейства» просто потому, что помог Маше сделать блины в песочнице.

В дошкольном возрасте девочкам нравятся почти бессловесные «рыцари». Разбитые коленки, порванная одежда не кажутся чем-то привлекательным, к хулиганам девочки начнут присматриваться сильно позже — где-то в 3-4 классе. А сейчас им хочется, чтобы мальчик был хоть немного похож на принца, которого она видела на картинках в книгах или про которого мама рассказывала сказку. Приветствуются романтичные кудряшки, мечтательная улыбка, аккуратная красивая одежда — эстетическая составляющая для девочек в этом возрасте очень важна.

Младшая и средняя школа: задиры и звезды

Вера Золотых, семейный, клинический психолог, психоаналитик:

— Этот возраст, скорее, про интерес, нежели влюбленность. С точки зрения психосексуального развития, описанного еще Зигмундом Фрейдом, младший и средний школьный возраст являются нейтральным («латентным») периодом, в котором сексуальное развитие приостанавливается в пользу овладения учебной деятельностью.

Симпатии девочек в этом возрасте могут быть ситуативными — они обусловлены какой-то совместной деятельностью («Мне нравится этот мальчик, потому что мы сидим вместе за партой/вместе ходим домой»).

Конечно, девочки могут выделять харизматичных мальчиков — этаких симпатичных «мальчишей-плохишей», дерзких и привлекающих внимание. Однако возраст до пубертата, скорее, про отрицание симпатии, поэтому при вопросе «А кто из мальчишек тебе нравится?» многие начинают смущаться.

Если девочке нравится какой-то мальчик, она всем своим видом будет показывать, что настроена против него — лишь бы никто не догадался о ее симпатии к нему!

Этот возраст предполагает деление на группы по полу — лагерь мальчиков и лагерь девочек, которые, как правило, противостоят друг другу. Выразить симпатию кому-то противоположного пола приравнивается к «измене» лагерю своего пола.

Как же показать свои симпатии, не вызвав осуждения сверстников из своего «лагеря»? Эта задача решается через внешне агрессивные действия мальчиков и оборонительное поведение девочек. Например, дерганье за волосы — традиционный способ мальчика обратить на себя внимание. А девочки часто сами будто провоцируют мальчиков на такое проявление внимания, подшучивая над ними.

К слову, мальчики в этом возрасте мало восприимчивы к вежливым просьбам и предложениям девочек, поэтому совместные игры часто не вызывают радости. В такой ситуации девочки часто направляют свои симпатии в сторону звезд, например актеров и певцов.

Старшие классы: модные и с чувством юмора

Денис Булидоров, семейный и клинический психолог, преподаватель кафедры возрастной и семейной психологии Московского института психоанализа:

— В старших классах интерес к противоположному полу становится более явным. Наличие романтических отношений с парнем помогает девушке демонстрировать ее «взрослое состояние», к которому стремятся многие подростки.

Обычно в этом возрасте девочки обращают внимание на парней, которых можно причислить к категории «модные». Особый акцент современная молодежь делает не столько на одежду, сколько на гаджеты: айфон последней модели или модные часы производят большее впечатление, чем «крутая» толстовка оверсайз или брендовые кроссовки.

Однако сегодня юные девушки не готовы довольствоваться чем-то одним, поэтому пытаются «объять необъятное» — парень должен не только соответствующе выглядеть, но и обладать рядом достоинств.

Например, иметь чувство юмора, которое ценят в компании сверстников, но в то же время уметь поговорить на серьезные темы.

Старшеклассники, которые больше остальных нравятся одноклассницам, далеко не всегда отличники, но надо признать, что у них чаще всего широкий кругозор и острый ум.

Также не будем скидывать со счетов и современные тенденции: больше всего девушкам нравятся юноши, ловко обращающиеся с трюковыми самокатами и танцующие под популярные ритмы из TikTok.

Кстати, в этом возрасте эмоциональный интеллект у девочек гораздо глубже, чем у мальчиков, поэтому они ценят ребят, которые проявляют к ним бережное внимание. Интерес девочек к знакам симпатии в виде дергания за косичку бесповоротно остался в средней школе. А в старших классах любителей врезать портфелем по спине объекту симпатий ждет обратная реакция — презрение.