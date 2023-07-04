Разрешать ли школьнице носить мини и декольте: отвечают сексолог, психолог и дизайнер

Летом многие старшеклассницы выбирают достаточно откровенные наряды с намеком на сексуальность – мини-юбки, короткие топы и глубокие декольте. Как родителям реагировать на подобный внешний вид дочерей и как обсуждать выбор одежды с девушкой-подростком, чтобы не встретить неприятия? Своим мнением с «Газетой.Ru» поделились сексолог, семейный психолог и дизайнер.

«Ваша задача доходчиво объяснить, почему излишне откровенная одежда может быть опасной»

Риналия Сафина, сексолог, психолог центра сексуального и семейного образования Secrets:

– Мои рекомендации родителям: ничего запрещать категорически нельзя! Запретный плод всегда сладок. А вот объяснить про нормы внешнего вида все же стоит.

Тема харассмента в нашей стране остается острой. Особенно в отношении молодого поколения. Поэтому, дорогие родители, помогите своим подрастающим дочерям подобрать правильный летний гардероб. Приводите понятные аргументы «за» и «против» определенных предметов гардероба. Ищите компромисс, если ваши мнения не сходятся. Ваша задача доходчиво объяснить, почему излишне откровенный вид может быть попросту опасным. Правильно подобранная одежда может не только обезопасить вашего ребенка, но и сыграть ключевую роль в принятии себя, формировании самооценки и доверия к миру.

Чтобы избежать столкновений во мнениях, можно обратиться к помощи стилиста. Сейчас в любом ценовом сегменте можно найти уже готовые подходящие и недорогие образы на любой возраст.

Воспитывайте в будущих леди понимание стиля, правил этикета и главное – уместности. А также доходчиво поясните, почему модная ультра-мини юбка и короткий топ – неподобающая одежда для поздних прогулок, особенно для несовершеннолетней девушки.

«Правильнее всего задуматься, что толкает девочку в сторону сексуализации своего образа»

Ольга Романив, семейный психолог:

– Ответ на вопрос, стоит ли запрещать подростку носить откровенные наряды, зависит от многих факторов, включая культурные нормы, ценности семьи и личные убеждения. При этом важно понимать, что подростки находятся в процессе формирования своей личности и часто пытаются выразить себя через одежду. В связи с этим способ и манера одеваться являются естественной частью процесса взросления.

Однако многие родители тревожатся относительно того, как их ребенок представляет себя в обществе. Бывает, что родители вдруг «забывают», как одевались сами в подростковом возрасте, когда и для них одежда была способом самовыражения, а в некоторых случаях даже протеста.

На мой взгляд, вместо того, чтобы полностью запрещать или разрешать определенный стиль одежды, лучше всего открыто (и обязательно аргументированно!) обсудить с ребенком ваши взгляды на то, как стоит или не стоит одеваться. При этом помнить, что вы тоже были подростком.

В идеале это должен быть максимально доверительный диалог без внушения чувства вины, манипуляций, строго запрета и ультиматумов. Вы должны отчетливо понимать, что любой ваш запрет в этом возрасте воспринимается как вызов, следовательно, в тайне скорее всего будет нарушен. Повторюсь, это возраст взросления и отрицания прежних авторитетов.

Правильнее всего задуматься, а что именно толкает девочку в сторону сексуализации своего образа.

Возможно, неразделенные чувства, неуверенность в себе, подверженность чужому влиянию. Если проблема в двух последних пунктах, то тогда стоит задать себе вопрос: «Что можно сделать для повышения самооценки своего ребенка?»

Чуть больше внимания, заинтересованности, проявления любви к дочери будут работать лучше, чем все запреты в мире.

«Хороший базовый гардероб поможет девочке найти приемлемый способ самовыражения в одежде»

Валерия Антонова, дизайнер:

– Стоит объяснить дочери, что собственный стиль – это не значит, что нужно все вываливать напоказ. Это значит, что должно быть красиво и комфортно. Чтобы у девушки не было соблазнов сексуализировать свой образ, у нее должна быть возможность составлять стильные комбинации из «приличных» вещей. А для этого необходимо обзавестись базовым гардеробом с вещами на все случаи жизни – для прогулок, походов на мероприятия, в гости, в школу (при условии, что нет формы) и так далее.

Базовый гардероб – это та одежда, которая не устаревает и всегда актуальна. С помощью аксессуаров девочки-подростки смогут обыгрывать свой образ и выглядеть стильно.

Итак, что должно быть в этом базовом гардеробе.

1. Футболки. В гардеробе подростка должно быть несколько базовых футболок разных цветов, включая белый, черный и серый. Они могут быть отличной основой для множества комбинаций.

2. Рубашки. В базовом гардеробе необходимы классические рубашки или блузки белого или голубого цвета с длинным рукавом. Они подходят для более формальных случаев или для создания стильного повседневного образа.

3. Джинсы. Многие подростки любят джинсы. Рекомендуется иметь пару классических синих джинсов и пару черных, которые можно сочетать с разным верхом – футболками, блузками, рубашками и так далее. Черные джины можно заменить на брюки, это будет более стильно.

4. Шорты. В летнее время шорты становятся неотъемлемой частью гардероба. Рекомендуется иметь пару классических шорт разной длины (до колена или чуть выше колена).

5. Платья и юбки. В гардеробе любой девушки должны быть красивые платья без декольте и юбки чуть выше колена – это пригодится для особых случаев или просто приятных прогулок.