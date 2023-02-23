Может ли мальчик плакать, играть в куклы и не уступать девочкам: отвечают психологи

Многие российские родители убеждены, что к воспитанию дочерей и сыновей нужно подходить по-разному. Часто споры у родителей вызывают разговоры о том, что должен мальчик, а что ему непозволительно: «Нормально ли, когда играет в куклы?», «Обязан ли уступать девочкам?», «Может ли плакать?» На эти вопросы «Газете.Ru» ответили психологи.

Можно ли мальчикам плакать?

Владимир Шляпников, доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа, кандидат психологических наук:

В нашем обществе принято считать, что плач – проявление слабости, но это совсем не так.

В разных культурах отношение к слезам разное. Например, древнегреческие герои не скрывали своих слез, но никто не назвал Ахиллеса или Одиссея слабаками. Аристотель вообще считал слезы лекарством.

Предрасположенность к плачу у всех разная, она может зависеть от особенностей темперамента, нервной и эндокринной систем и даже строения слезных желез. И это не связано с полом человека.

С точки зрения физиологии, слезы – это нормальное и даже полезное явление независимо от пола. Для организма плач – это естественная разрядка в стрессовой ситуации, а подавлять слезы может быть опасно. Также плач играет важную роль в межличностной коммуникации: благодаря слезам мы понимаем, что другой человек попал в беду и нуждается в нашей помощи. Это касается и мужского пола, особенно если речь идет о ребенке.

В связи с этим не стоит заставлять мальчика сдерживать слезы и уж тем более ругать или вызывать у него комплексы. В будущем это может привести к проблемам со здоровьем, а также сложностям с пониманием эмоций других людей и выражением собственных.

Вместо этого ребенка нужно поддерживать и учить справляться с проблемами (причинами слез) самостоятельно или с помощью других. Обычно дети до трех-пяти лет не способны решать трудности и контролировать эмоции, это касается и слез. Но родители могут помочь. Например, малыш боится темноты. Нужно подойти к нему, успокоить, выяснить, почему он плачет, и уже потом вместе с ним зайти в темную комнату и показать, что в ней нет ничего страшного.

В идеале ребенок старше пяти лет должен справляться с небольшими трудностями без слез. Конечно, это не касается серьезных случаев, например, если у него что-то сильно болит.

Иногда излишняя плаксивость может быть симптомом болезни. Однако частые слезы – это еще не повод бежать к врачу. Плачущего ребенка нужно поддержать, помочь ему разобраться в своих чувствах и понять причину слез. Важно объяснить мальчику, что слезы указывают на проблемы, которые ему нужно либо решать самому, либо обращаться за помощью к другим людям.

Конечно, нередко встречаются плаксивые дети, в том числе и мальчики. Чуть что – сразу в слезы. Обычно такая плаксивость – результат неправильного воспитания. Иногда слезы могут стать средством манипуляции и избегания проблем. Мальчик может плакать, чтобы привлечь внимание родителей, получить желаемое, например, игрушку. В таких случаях слезы лучше просто проигнорировать.

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Должен ли мальчик уступать девочкам в играх?

Юлия Токарчук, психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ:

Исторически сложившаяся установка уступать девочкам в современной ситуации борьбы женщин за равные права постепенно утрачивает свою актуальность. Разумеется, мальчик может уступить девочке свое место на качелях, если она младше него. Но это вовсе не означает, что он должен вскакивать с качелей, как только маленькая девочка к ним подошла и изъявила желание покачаться.

Он вполне может обозначить свои границы, сказав, что покачается еще две минуты, а затем уступит ей место.

Если мы говорим о ситуации, когда девочка захотела поиграть с игрушкой, которая принадлежит мальчику, то он не обязан отдавать свою вещь, если не хочет этого. Так же, как и девочка не обязана отдавать свою. Это их личные вещи, которыми дети вправе распоряжаться на свое усмотрение.

Уступать место в общественном транспорте мальчики могут с семи-восьми лет. В этом возрасте уже достаточно развит опорно-двигательный аппарат и координация движений, позволяющие перемещаться в транспорте стоя, держась за поручень. С этого возраста мальчики могут уступать место тем, кто младше или слабее, это позволит привить им уважение к другим людям и их потребностям.

Найти баланс между собственными желаниями и желаниями других можно только с помощью взаимного уважения. Ведь в социальных отношениях свобода одного человека заканчивается там, где начинаются свобода другого.

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Нормально ли это, если мальчик играет в куклы?

Юрий Грязев, клинический психолог, психоаналитик:

Мальчики, играющие в куклы, – это редкость. Традиционно в нашей стране было строгое разделение: мальчикам – машинки, девочкам – куклы. Обычно оно делалось в возрасте, когда дети обнаруживают разницу полов – примерно с четырех-пяти лет. Это один из структурирующих психику моментов, важный для адекватного восприятия себя в будущем. Если этого не произойдет, у ребенка могут возникнуть сложности с половой идентификацией в подростковом периоде и размытым пониманием себя во взрослом возрасте.

Так может ли мальчик играть в куклы? Да, может. Для ребенка до пяти лет это такая же игрушка, как и все остальные, и он использует ее, например, при разыгрывании собственных «драм». К тому же, дети всегда интересуются, во что играют их сверстники, особенно противоположного пола.

Кроме того, в дошкольном возрасте куклы и мягкие игрушки полезны для детей обоих полов – их можно использовать в качестве так называемого «переходного объекта» (термин из психоанализа), который помогает ребенку справляться с отсутствием родителей. С такой игрушкой ребенок чувствует себя защищенным и не одиноким. Также через игру в куклы ребенка можно подготовить к появлению в семье младшего брата или сестры, научить бережному отношению к младенцу.

Насторожиться можно только тогда, когда частые игры в куклы продолжаются после семи-восьми лет (препубертатный период). Возможно, у ребенка нет доступа к другим видам деятельности. В таком случае стоит простимулировать интерес к разным сферам жизни и убедиться, что у него сохранена познавательная активность, которая необходима для обучения в школе. Однако это касается не только мальчиков, но и девочек.