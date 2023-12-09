«Одного таланта недостаточно, чтобы поступить»: оперная певица — о творческих вузах

Достаточно ли обладать красивым сильным голосом и уметь хорошо петь, чтобы поступить в творческий вуз? Оперная певица Светлана Кирпу рассказала «Газете.Ru», от чего зависит прохождение вступительных экзаменов, сколько стоит обучение и куда пойти работать после окончания вуза, а также поделилась личным опытом — чего ей стоило получить заветный диплом.

Шла к мечте 11 лет

Мой певческий путь был долгим, трудным, затратным материально и физически. Он и сейчас продолжается.

Все началось, когда мне было восемь лет: мама отдала меня в музыкальную школу. Я отучилась там семь лет, потом окончила колледж искусств и спустя в общей сложности 11 лет обучения получила диплом о среднем образовании. Но устроиться на работу по специальности не вышло: театры и филармонии требуют как минимум высшее образование, а то и магистратуру.

Моей идеей фикс было поступить в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию, первую консерваторию в России: лучшие преподаватели страны, лекции в стенах исторического здания, выступления на знаменитых сценах… Семья, преподаватели, директор музыкального колледжа — все были уверены, что я обязательно поступлю — одна из лучших студенток на курсе, лауреат международных и региональных конкурсов, множество выступлений. Ведь именно такие студенты учатся в ведущих вузах страны, правда?

Пройти на бюджет: почему это так сложно

На вступительных экзаменах в консерваторию я обнаружила, что музыкальный мир совсем не такой, как я себе представляла. Одного таланта оказалось недостаточно, чтобы поступить.

Творческих вузов в нашей стране не так много. В моем родном Татарстане, например, он всего один — консерватория в Казани. Поступать туда едут со всего Татарстана, из других регионов, даже стран.

Я пыталась поступить в 2019 году — тогда на отделении «Академическое пение» было всего восемь бюджетных мест. Представляете масштаб конкуренции? В 2023 году бюджетных мест на отделении не было вообще, а платное обучение стоит от 275 тыс. рублей в год.

close 100% Светлана Кирпу, оперная певица Личный архив

В Санкт-Петербурге в 2019 году для оперных певцов выделили восемь бюджетных мест на отделение «Музыкальный театр» и одно — на «Вокальное пение». Конкурс — более 300 человек на место. Платное обучение стоило от 500 тыс. рублей в год, учиться нужно пять лет.

Откуда такие цены?

В институтах культуры ситуация не менее критичная: поступить так же сложно, обучение стоит хоть и не полмиллиона, но близко к тому.

Для сравнения: отучиться в МГУ имени М.В. Ломоносова на юриста стоит от 217 тыс. рублей в год, в БГТУ ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова на проектировщика ракет — от 182 тыс. рублей. Это тоже немало, но юрист и строитель ракет потраченные на учебу деньги вернут за несколько лет, к тому же они могут учиться заочно и работать.

У студентов вокального отделения такой возможности нет, а потраченные на обучение деньги они будут возвращать полжизни.

Поступить на бюджет все же можно. Например, если вы в свои 21-26 лет владеете превосходной вокальной техникой — в консерватории на вступительных испытаниях требуют уже сформированный, технически поставленный голос. Но зачем певцу с такими данными идти в вуз? Учиться идут такие, как я, у кого есть острая потребность в знаниях.

Шансы пройти на бюджет при этом минимальны — и я не прошла.

Сколько стоит подготовка

Чтобы поступить в музыкальный вуз, придется основательно потратиться. Перечислю самые важные статьи расходов.

• Мастер-классы и занятия с коучами

Нужно постоянно совершенствовать вокальную технику. В Москве 60-минутное занятие с кочуем стоит от 5 000 рублей. Занятия с преподавателем из консерватории — порядка 10 000 рублей.

• Языковые курсы

Оперные певцы поют не только на русском, но и на немецком, итальянском, французском и других языках, а зарубежные арии — обязательная часть вступительных испытаний. Поэтому без занятий с языковым коучем не обойтись. Здесь цены могут быть более демократичными, поскольку можно найти репетитора онлайн.

• Вокальные конкурсы

Участие в международном конкурсе стоит от 2 000 рублей. Вроде немного, но добавьте затраты на проезд, проживание, концертное платье, услуги визажиста и стилиста, пианиста.

Очень редко организаторы оплачивают проезд и отель, все остальное — ваши заботы. А без конкурсов не обойтись: они помогают побороть страх сцены, обрастать знакомствами и собирать портфолио для поступления.

close 100% Светлана Кирпу, оперная певица Личный архив

• Маячить перед глазами

Важно постоянно напоминать приемной комиссии о своем существовании. В год накануне поступления студенты постоянно приезжают в выбранный вуз, занимаются с местными преподавателями вокалом, берут консультации. Не только ради прогресса в вокальной технике: возможно, педагог замолвит за вас словечко при поступлении или вы понравитесь завкафедрой.

Я ездила в Питер каждый месяц, жила в гостинице, занималась у разных преподавателей кафедры, общалась со студентами. Но в моем случае и это все не сработало.

Почему все траты могут оказаться напрасны

Помимо вокального конкурса, при поступлении в консерваторию проходят второстепенные экзамены: сольфеджио (музыкальная грамота), коллоквиум (знание музыкальной литературы) и русский язык/литература. Поэтому заниматься всеми этими вещами очень важно. Но есть еще одно «но» — банальное везение.

Вы можете просто не понравиться комиссии на вступительных экзаменах, ведь невозможно нравиться всем. И тогда ваши шансы поступить равны нулю.

Вуз окончили. Что дальше?

Допустим, вы все-таки поступили и благополучно отучились. После стольких лет любой академический певец желает работать в театре исключительно солистом, мечтает о Большом Театре, Ла Скала и огромных гонорарах. А что по факту?

• Конкурентная среда

Об этом студентам обычно не говорят. Да, на эстраде конкуренция гораздо выше, но и в театре она довольно велика, особенно среди обладателей сопрано и баритона. И вот оказывается, что работать вам негде: штат в театре уже сформирован, поехать за границу вы не можете из-за сложностей с визами. И как тут не опустить руки?

• Продвижение любой ценой

Руки опускать не надо — надо создать качественное видео со своим исполнением. А потом отправлять заявки и в российские театры, и зарубежные, стучаться во все двери. Не взяли на главную роль — попробуйте поучаствовать в кастинге на второстепенную. Участвуйте в молодежных программах обучения — такие есть у Большого театра в Москве и Мариинского в Петербурге.

Вспомните, что вам было близко во время учебы в консерватории. Может быть, петь в хоре и принимать участие в ансамблевых номерах? А может, преподавать? Это тоже отличный способ расти в профессии.

Главное — не падать духом

После провала в Петербурге я попыталась поступить в консерваторию родной республики — и снова потерпела неудачу. Почва терялась под ногами: как же так, всю сознательную жизнь я шла к этому, много работала, перечитала бесчисленное количество вокальной литературы, забывала об отдыхе и здоровье, выкладывалась на все 200%, постоянно совершенствовала свои навыки — и все напрасно?

Были мысли бросить затею с поступлением, отказаться от мечты работать оперной певицей. И я бы сдалась, если бы мой парень, теперь уже муж, не предложил мне поступить в Краснодарский государственный институт культуры — до того момента я о нем даже не слышала.

Я поступила, окончила институт с отличием и устроилась на работу по специальности: стала солисткой Краснодарской государственной Филармонии имени Г.Ф. Пономаренко.

Тогда я поняла, что не пройти в желанный вуз — это не конец света, это возможность узнать себя с другой стороны, четко сформулировать свои цели и желания.

Да, я не поступила в консерваторию мечты, но поступила в другой, не менее замечательный вуз, который дал мне возможность учиться в спокойном осознанном темпе — и в итоге обрести желаемое.