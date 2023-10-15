«Лучше тройки, чем забросить учебу»: психолог – о нежелании ребенка ходить в школу

У каждого ребенка есть нелюбимый аспект школьной жизни, который приводит к нежеланию ходить на занятия. Как понять, это просто детский каприз или проблема, требующая срочного решения? Камилла Ахмедова, психолог в Филипповской школе, рассказала, какие могут быть причины такого поведения и как помочь ребенку с ними справиться.

Почему ребенок не хочет идти в школу

Если ребенок пропускает школу пару-тройку раз в году – это не страшно, ведь мы все устаем. Совсем другая ситуация, когда он протестует, капризничает, прогуливает уроки или плачет по вечерам от мысли, что завтра нужно в школу.

Определить одну-единственную причину такого поведения довольно сложно, поскольку часто проблема носит комплексный характер. Тем не менее, я бы выделила пять основных факторов, из-за которых ребенок не хочет ходить в школу.

1. Сложности в учебе. Возможно, ребенок банально не готов к школе. Это касается не только первоклассников, но и детей в переходных классах, где предполагается повышение нагрузки (5, 9, 11 классы).

Иногда ребенок может не справляться с определенной дисциплиной даже при полной физической и психологической готовности к школе. Кроме того, не стоит списывать со счетов и гормональную перестройку в пубертатный период. В это время ребенку может быть сложно концентрироваться на учебе.

2. Отсутствие мотивации. Многие ждут некой идеальной картинки, при которой ребенок жаждет школьных знаний. Но очень часто стремление учиться связано не с прямым интересом к знаниям, а с его желанием трудиться ради одобрения взрослых, похвалы, высокого положения среди сверстников.

И это нормально, когда ребенок не ставит учебу на первое место. Пока что он может даже не осознавать, для чего именно ему нужна учебная нагрузка, так что родителям здесь стоит быть чуть более гибкими.

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3. Несоответствие ожиданий и реальности. Это могут быть как ожидания от себя, так и от школы.

В моей практике был кейс, когда ребенок поступал в несколько школ и поступил не в ту, в которую хотел изначально. Он не хотел идти в эту школу и называл внешние причины вроде того, что столовая там меньше, чем в другой школе. Здесь нам помогло абсолютное фантазирование: мы рисовали школу мечты с какими-то нереалистичными элементами, а потом нарисовали его школу и метафорически перенесли в нее некоторые детали. То есть, если в школе мечты у нас был педагог-маг, то в обычной школе у учителя тоже есть удивительные способности вроде портала для мгновенной проверки тетрадей.

Скажу честно, что ребенок не влюбился после этого в новую школу, но, по крайней мере, его отношение к ней стало более или менее нейтральным.

4. Плохое самочувствие. Ребенок может банально уставать или не высыпаться из-за своего хронотипа. Если он «сова», то вставать в 7 утра становится сложнее.

Конечно, хронотипы пока только исследуются, но списывать их со счетов не стоит, а также следует наладить режим дня и гигиену сна. И к тому же, стоит учитывать гормональную неустойчивость детей в подростковом периоде, потому что обычно они утомляются нелинейно.

5. Сложности во взаимодействии. Это уже не совпадение ожидания и реальности, а неприятные процессы, происходящие в школе. Например, педагог по какой-то причине давит на ребенка или оскорбляет его.

Это также могут быть и какие-то «житейские» проблемы, когда сосед по парте постоянно нарушает границы или ребенок ругается со школьным другом. Не стоит исключать и буллинг. Причем в него ребенок может быть вовлечен не только как жертва, но и как преследователь, и при этом все равно не хотеть ходить в школу, потому что он боится зачинщика.

Как поговорить с ребенком

Важно попытаться выяснить причину и сделать это без лишней тревоги. Не всегда удается получить информацию от самого ребенка, особенно, если он привык скрывать что-либо или не хочет лишний раз расстраивать родителей. Подросток и вовсе может сказать, что не нужно лезть в его дела.

Лучше в такой ситуации показать ребенку, что вам это не безразлично. Постарайтесь честно объяснить, что вы несете за него ответственность и в любом случае узнаете о том, что происходит, но хотели бы услышать его версию, потому что доверяете ему.

При этом, конечно, к словам ребенка следует относиться критически, потому что на эмоциях мы все можем преувеличивать и добавлять красок.

Далее переходим к действиям.

Как родители могут помочь школьнику

Если ребенку тяжело дается нагрузка, то следует поговорить с педагогом, предупредить его и выслушать рекомендации. Если педагог разводит руками, говорит, что ребенок схватывает медленно, временно, теряет очень быстро наработки, то здесь может потребоваться помощь логопеда. Или, если ребенку трудно усидеть на месте, хотя назвать его неспособным нельзя, возможно, стоит обратиться к нейропсихологу.

Если мы в той ситуации, когда ребенку школа не нужна/не интересна, то в первую очередь нужно взяться за себя. Родитель становится в позицию критика и анализирует: стремился ли я и стремлюсь ли к знаниям, провожу ли достаточно времени за исследованием нового, отвечал ли на «почемучки» ребенка, достаточно ли читаю и делюсь ли с ребенком впечатлениями.

Личный пример здесь очень важен, причем без долженствований вроде «Мой дед был ученым, я ученый, и ты тоже будешь». Покажите ребенку, как здорово вам в вашей профессии и насколько вы сами в ней заинтересованы.

Возможно, ваша профессия ребенку и не интересна, но он точно заразится вашим энтузиазмом. И не забывайте про досуг, который поможет сформировать учебную мотивацию: сходите в парк и посчитайте, сколько птиц нашли, прочитайте о них в интернете; сходите на спектакль, а после него подробнее ознакомьтесь с творчеством писателя.

Можно ли мотивировать школьника материально

Я бы не скидывала со счетов простую материальную мотивацию. Ребенок есть ребенок, и ему будет приятно получить в качестве награды какой-то бонус за старания в виде пенала, набора карандашей или рюкзака. Но, конечно, это не должно быть основным способом мотивации. Рассказывайте ребенку о ценности образования – без назиданий, а с точки зрения того, как это интересно и ценно.

Подросток может эти ценности отрицать – это нормально, отнеситесь с пониманием и честно поговорите о том, что может его ждать при постоянных прогулах.

Очень важно принять ребенка и перестать ожидать от него оценок «отлично». Пусть лучше у него будут четверки, а иногда и тройки, чем он забросит учебу. Не стоит забывать и про себя. Если родитель не являет собой пример терпимости, то ожидать этого от ребенка бесполезно.

Не забывайте общаться с ребенком и уделять ему достаточно внимания. А если решить проблему не удается самостоятельно, не стесняйтесь обращаться к педагогам и психологам.