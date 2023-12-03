«Не надо надеяться на внезапный куш»: как накопить на образование детей

Дать хорошее образование детям — значит, открыть для них больше возможностей в жизни. Однако мало кому удается получить нужные навыки и знания бесплатно, поэтому многие родители начинают копить на качественное образование детей заранее. О том, как это делать, «Газете.Ru» рассказал Андрей Евстифеев, экономист, финансист, старший управляющий партнер, вице-президент ГК «ЕЮС».

Выстраивание стратегии

Для начала стоит определиться, на какие этапы образования вы готовы тратить средства. Платным будет только профессиональное? Или и дошкольное, и школьное? Конечно, большинство россиян не будут платить за частные детсады и школы. Но и на этих этапах могут понадобиться вложения — репетиторы, кружки, секции. Поэтому даже родителям, решившим копить только на высшее образование, стоит закладывать энную сумму на дополнительные расходы.

Если говорить о базовых накоплениях, то можно опираться на среднюю стоимость дневного обучения в российских вузах в 2023 году – это около 185 тысяч рублей в год.

Сумму нужно умножить на пять (по количеству лет учебы) и прибавить 10-15%, учитывая рост цен и инфляцию. Такой же коэффициент можно прибавлять к накоплениям каждые пять лет.

Однако, если планируется поступление в топовые вузы, цена вопроса будет в разы выше. Стоимость обучения можно отслеживать ежегодно для понимания уровня роста цен.

При планировании важно учитывать, что на обучение нужно не только откладывать, но и вкладываться в него уже сегодня: подтягивать базовые предметы с репетиторами, изучать языки и, конечно, позволять ребенку выбирать интересное для него дополнительное образование — секции и кружки.

Но какие же инструменты для накоплений на образование детей можно использовать?

Вклад и счет

Классический вариант — вклад или накопительный счет. Исходя из возможностей, можно откладывать 5-10% ежемесячного дохода или больше. Конечно, ситуации и месяцы бывают разные, никто не застрахован от непредвиденных расходов, но стоит стараться придерживаться такой схемы.

Вклад или счет — простой и безопасный вариант для тех, кто не хочет рисковать или вникать в тонкости других финансовых инструментов.

Вклад подойдет в случае, если родителям удобнее периодически класть энную сумму в банк, чтобы обезопасить себя от импульсивного снятия денег (тогда процент потеряется). Но важно отслеживать новые предложения по ставкам и перекладывать деньги после истечения срока под более выгодные условия. Проценты позволят хотя бы частично перекрыть инфляцию.

Накопительный счет позволит снимать и пополнять деньги в любое время, а проценты получать ежемесячно. Это удобно при постоянном пополнении накоплений даже небольшими суммами. Также деньгами можно воспользоваться при острой необходимости или раньше срока, если планы поменяются. Например, если ребенку потребуются дополнительные занятия еще в период школьного образования, даже задолго до итоговых экзаменов.

Если же родители планируют и могут позволить себе оплатить обучение в зарубежных вузах, то стоит откладывать средства в иностранной валюте. Пусть и не в полном объеме, учитывая валютные скачки. Но платить вы будете в евро, долларах или юанях — значит, в них нужно и держать накопления.

Ценные бумаги

Для тех, кто уже располагает средствами, которые можно приумножить и потом потратить на образование, подойдут ценные бумаги. Вариант хорош, если вы уже разбираетесь в инвестициях или планируете открыть для себя этот мир (но лучше под руку с финансовым консультантом).

close 100% Андрей Евстифеев, экономист, финансист, старший управляющий партнер, вице-президент ГК «ЕЮС» Личный архив

Помимо начального формирования инвестиционного портфеля из акций и облигаций, необходимо будет балансировать его.

Купить ценные бумаги и потом получить гарантированную прибыль как от счета или вклада не выйдет. За портфелем нужно следить как за живым организмом, продавая и покупая бумаги в нужные моменты.

Но и доходность от правильно собранного инвестиционного портфеля будет выше, чем от вклада и счета.

Стоит это того или нет, есть ли возможность вкладываться в инвестиции и есть ли силы серьезно заниматься ими — об этом нужно подумать заранее, чтобы не только успеть накопить, но и не потерять уже заработанное.

Кешбэк

Есть и другие, менее рискованные варианты. И они подойдут даже тем, кто только начинает формировать финансовую подушку на будущее.

Не стоит игнорировать дебетовые карты с кешбэком и процентом на остаток. Да, это не принесет огромной прибыли, но и не потребует ничего, кроме трат по конкретной карточке (или нескольким) и периодического выбора нужной категории покупок для повышенного кешбэка.

Даже если посчитать, что человек будет «прокатывать» по карте среднюю зарплату в размере 50-60 тысяч рублей, ежемесячно ему будет возвращаться около тысячи или больше. В год это уже минимум 12 тысяч рублей.

Налоговые вычеты

Если не лениться и собирать все чеки, рецепты, выписки и прочее, то можно вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ (13%) в установленных случаях. А полученные деньги потратить на обучение.

В числе популярных в России: вычет на лечение и приобретение медикаментов, вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, имущественный вычет при сделках с недвижимостью. Разные категории вычетов предполагают лимиты сумм, с которых можно вернуть 13%.

Для получения налоговых вычетов должен работать хотя бы один родитель. Подавать заявку можно сразу после документального подтверждения расходов. Однако есть исключения — например, право на вычет на покупку недвижимости возникает только после оформления права собственности или акта приема-передачи.

Как правило, вычет по НДФЛ можно получить двумя способами — через работодателя и через налоговую инспекцию.

В первом случае нужно успеть обратиться за вычетом в том же году, за который вы на него претендуете. Сначала предоставить документы в ФНС для подтверждения вычета, а потом работодателю, чтобы он стал уменьшать удерживаемый НДФЛ за счет вычета. Во втором случае за вычетом обращаются напрямую в ФНС после завершения календарного года путем подачи декларации 3-НДФЛ или в некоторых случаях заявления по упрощенной форме. В этом случае сумма НДФЛ приходит на счет налогоплательщику (возврат) или идет в счет других платежей (зачет).

Кстати, после оплаты образования можно снова получить налоговый вычет — уже на следующий этап обучения. Сегодня лимит суммы, с которой его можно получить, составляет 50 тысяч рублей, но это позволит вернуть хотя бы какую-то часть расходов.

Маткапитал

Не стоит забывать и про материнский капитал. Его также можно потратить на учебу детей – направить на любые платные образовательные услуги, оказываемые организацией или ИП, но при условии наличия у них лицензии на ведение такой деятельности.

Сертификат на материнский капитал не ограничен формальным сроком действия и может быть использован в том числе на получение высшего образования детьми, когда они вырастут. Однако важно помнить, чтобы на момент начала обучения ребенок был не старше 25 лет.

Маткапитал может быть потрачен целиком на образование старшего ребенка, даже если он был получен за рождение младшего.

На использование средств необходимо подать заявление. Это можно сделать онлайн на сайте Социального фонда России или на платформе «Госуслуги», а также письменно в территориальных органах СФР или МФЦ.

Копить на образование ребенку можно с любым бюджетом. И правильнее всего использовать сразу несколько инструментов. Например, направить на обучение маткапитал, а недостающую часть накопить с помощью счета или вклада. Или получить налоговые вычеты и положить эти деньги на вклад. Главное — действовать. И лучше откладывать немного, но постоянно, чем надеяться на внезапный куш.