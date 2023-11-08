«Может привлекать сталкеров»: какие фото с детьми нельзя размещать в соцсетях

Многие россияне, пользующееся социальными сетями, выкладывают на своих страницах фото детей. О том, как правильно делиться снимками своего ребенка с другими пользователями интернета, а когда от этого лучше вообще отказаться, «Газете.Ru» рассказали психологи и юрист.

Публиковать фото после согласия ребенка

Татьяна Василькова, психолог, автор комиксов «Навигатор для родителей» и «Как прожить в браке без брака»:

— У детей тоже есть частная жизнь, и с трехлетнего возраста лучше спрашивать у сына или дочери «Можно я выложу твою фотографию в социальные сети?» Причем интересоваться нужно постоянно, так как ребенок растет и его мнение может меняться. Кроме того, важно спрашивать разрешения на каждый снимок.

Если ребенок ответил «нет», то ни в коем случае фото не выкладывать. Так между родителем и ребенком формируется взаимопонимание и уважение.

Еще один важный момент: дети начинают понимать, что у них есть границы и они имеют право говорить «нет» (даже более взрослому и влиятельному), а это обязательно пригодится в будущем. И вообще интересоваться мнением ребенка по тем или иным вопросам — это хорошая тактика, которая научит его уважать себя .

Проявить осторожность с геолокацией и фоном фото

Олеся Васильева, психолог, преподаватель Московского института психоанализа:

— Первое правило, которого стоит придерживаться – не размещать фото раздетого или полураздетого ребенка. Во-первых, потому что оно может оказаться в руках не очень здоровых людей и использоваться в разных целях. Во-вторых, сам ребенок, когда подрастет, может испытывать дискомфорт и стыд от «цифрового следа», оставленного родителями.

Второе правило – это осторожность с геолокацией и различными фонами на фото, по которым понятно, где находится ребенок. Не стоит размещать фото с бейджами ребенка, фрагментами документов и прочими элементами идентификации. В этом содержится много информации, которая может привлекать сталкеров.

Существует немало случаев, когда похитители следили за местоположением ребенка из родительских блогов, узнавали адрес школы, других детских учреждений и воспользовались этими сведениями.

Если речь идет о детях старше девяти-десяти лет, то лучше поинтересоваться их желанием быть в социальных сетях, это еще одно правило. Многие дети этого не хотят, и часто размещение детских фото является, прежде всего, родительской потребностью. Важно не забывать про право ребенка на личную жизнь.

Еще один момент, который стоит учесть, – это комментарии, которые ребенок может увидеть под своими фото. Критика, оценочные суждения могут сильно ранить его – детская психика к этому не готова.

Закрыть профиль в соцсетях от посторонних

Михаил Иванов, клинический психолог, ведущий научный сотрудник отдела детской психиатрии Научного центра психического здоровья:

— У данной ситуации два аспекта – правовой и психологический. Юридический аспект связан с риском манипуляции, шантажа или мошенничества. Психологический аспект – с рисками, которые не столь очевидны.

Так, фотографии ребенка, сделанные в раннем возрасте и выложенные его родственниками из самых добрых побуждений, могут стать предметом насмешек или даже буллинга (кибербуллинга) в школьной среде. Родителям не стоит пренебрегать чувствами детей – в будущем это может привести к конфликтам в семье и появлению внутриличностных комплексов.

В других случаях, наоборот, данная ситуация может способствовать коммуникации с дальними родственниками и друзьями. Но при соблюдении простых правил – защите цифровой личной информации: сделайте профиль в социальных сетях закрытым для посторонних.

Получить согласие родителей до публикации фото ребенка

Александр Гусев, старший юрист юридического бюро «Лабазнов и партнеры»:

— В гражданском законодательстве публикация и последующее использование фотографии человека разрешаются исключительно с его согласия (ст. 152.1). В случае с ребенком – только с согласия родителей или иных законных представителей.

При этом существует ряд случаев, когда согласие родителей не требуется:

• если фото используется в государственных или общественных интересах;

• если ребенок позировал за вознаграждение;

• если фото сделано в общественных местах или на публичных мероприятиях, но при этом изображение ребенка не выступает главным объектом снимка.

Например, если ребенок запечатлен на фотографии на заднем плане в парке или другом общественном месте, то согласия родителей не требуется (ребенок не является главным объектом фото).

В остальных случаях родители вправе требовать удаления снимка, а также запретить дальнейшее его распространение. Если просьба не привела к желаемому результату, то можно обратиться к администрации сайта с указанием фамилии, имени, отчества и адреса электронной почты. В случае отказа следует обращаться с жалобой в Роскомнадзор. Сайту-нарушителю грозит попадание в «черный список» Роскомнадзора и блокировка на территории РФ (согласно ст.15.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

За нарушение установленного порядка сбора, хранения, использования и распространения персональных данных (в том числе фотографий) предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа (ст. 13.11. Кодекса РФ):

— на физических лиц в размере от трех до пяти тысяч рублей ;

— на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей ;

— на юридических лиц — от 400 тысяч до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

А за установленный незаконный сбор сведений о частной жизни без согласия либо распространение этих данных в публичном пространстве грозит уголовная ответственность по ст. 137 УК РФ.

Не имеет значения, кто именно использует изображение несовершеннолетнего без согласия его родителей. Для родственников (неважно, тетя или дедушка) законодательством предусмотрены те же самые правовые риски.