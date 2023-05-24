«Шумит в самолете и пинает ваше кресло»: можно ли делать замечания чужому ребенку

Многие из нас сталкиваются с неподобающим поведением чужих детей в общественных местах. Уместны ли замечания посторонним детям, в каких случаях это допустимо и как правильно это сделать? Об этом «Газете.Ru» рассказали психологи.

«Замечанием вы не решите проблему. Задача по корректировке поведения ребенка полностью лежит на родителе»

Владимир Зуев, семейный психолог:

— Можно ли делать замечания чужим детям? Исключено. Мудрость вековая гласит: «Слушай наставление отца своего и не пренебрегай советами матери». Родитель – единственный и абсолютный источник авторитета для своего ребенка.

Всегда нужно помнить, что ребенок – это объект воспитания только для родителей и тех, кого они одобрили для этой роли. Это может быть няня или наставник в спортивной секции, это может быть учитель или репетитор, у которого стоит педагогическая задача.

А что делать, если вы становитесь свидетелем «неадекватного» и «невоспитанного» поведения чужого ребенка? Всегда помнить, что одним замечанием вы не решите проблему сформировавшегося поведения и характера ребенка.

Главная опасность для неокрепшей детской психики — неокрепшая взрослая.

Поэтому контролируйте свой гнев, желание поучать, стремление воспитывать и переделывать другого. Конечно, если поведение ребенка угрожает жизни другого человека, реакция с вашей стороны может быть молниеносной, но в других любых случаях ищите родителя или человека, отвечающего за порядок в данной ситуации.

Даже если он шумит в самолете, пинает ваше кресло, кричит в общественном месте… задача по корректировке его поведения полностью лежит на родителе.

«Замечание чужому ребенку можно сделать только тогда, когда он может навредить себе или другим»

Юлия Токарчук, психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ:

— Большинство из нас сталкивались с ситуациями, когда незнакомая бабушка делала вашему ребенку замечания и начинала читать нотации о хорошем поведении.

Перевоспитать или переубедить такую бабушку вам вряд ли удастся. Однако на этом примере важно понять, что ответственность за воспитание детей, в первую очередь, лежит на их собственных родителях. Поэтому даже в ситуациях, когда поведение ребенка выходит за допустимые рамки, – замечания ему могут сделать только родители или человек, который в данный момент за него отвечает – тетя/дядя, бабушка/дедушка, няня и так далее. Вы можете обратить их внимание на то, что ребенок, например, забрал вашу вещь без разрешения или использует нецензурные выражения в присутствии других детей, и попросить поговорить с ним.

Исключением являются случаи откровенной опасности, когда ребенок может навредить себе или другим детям.

Например, если ребенок толкает другого на горке – такая ситуация заведомо травмоопасна. Поэтому допустимо сделать предупредительное замечание чужому ребенку, а затем немедленно обратить внимание его родителей, если они отвлеклись и не заметили происходящего.

Не нужно при этом поучать чужих детей, ваша задача в данном случае – предотвратить потенциально опасную ситуацию. А рассказать ребенку о возможных последствиях его действий – зона ответственности его родителей.

«Замечания чужим детям допустимы только в вежливой форме, например, в виде просьбы»

Прасковья Прокина, старший научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания, кандидат педагогических наук:

— Нередко мы сталкиваемся с ситуациями, когда действия одного ребенка наносят вред другим, нарушают естественное течение игровой ситуации. У взрослых возникает желание остановить такое поведение ребенка.

Замечания чужому ребенку напрямую делать не рекомендуется.

Дошкольники и дети младшего школьного возраста сопровождаются взрослыми (родители, бабушки или дедушки, няня), поэтому лучше воздействовать на ребенка через обращение к ним.

Если родителей рядом нет, а поведение чужого ребенка наносит вред другим людям, то можно попробовать обратиться непосредственно к нему.

Ключевой вопрос: с какой целью вы хотите сделать замечание?

Воспитывать, а тем более перевоспитывать чужих детей бессмысленно. Это дело их родителей.

Цель обращения к ребенку – остановить действия, которые наносят материальный вред или угрожают здоровью окружающих.

Как сделать замечание чужому ребенку?

1. Ваша позиция – взрослый, уважительно относящийся к собеседнику. В процессе разговора с ребенком важно объяснить ситуацию, в чем создается проблема (наличие опасности, негативные последствия поведения ребенка). Рекомендуется использовать обращение на Вы. Фактически не делать замечание, а высказать просьбу не создавать неприятную ситуацию для окружающих людей.

2. Форма обращения – вежливая просьба. Она произносится спокойным и размеренным голосом, строгим, но доброжелательным тоном, например, «Пожалуйста, не бери эту куклу! С ней играет другая девочка!», «Не бросай, пожалуйста, песок в других людей, это неприятно!»

Детям можно предложить спокойную совместную игру, например: «Давайте вместе делать куличики и украшать их узорами и цветами!» Это позволит переключить внимание, а также поможет изменить поведение ребенка, создав условия для совместной организованной деятельности.

Взаимодействие с подростками в подобных ситуациях строится сложнее. Нужно быть готовым к тому, что их реакция будет крайне негативной. При этом важно сохранять позицию взрослого, уважительно относящегося к собеседнику, говорить негромко, но понятно.

В беседе с подростками необходимо объяснить ситуацию, ее негативное влияние на окружающих людей и попросить изменить поведение (например, «Говорите, пожалуйста, тише, дети пугаются громкого смеха и голоса»).

Многие подростки положительно реагируют на просьбы, когда взрослый обращается к ним на равных, подчеркивая их взрослость и самостоятельность.

При общении с чужими детьми категорически не рекомендуется:

1. повышать голос, кричать;

2. произносить неприятные сравнения;

3. угрожать, усложнять конфликтную ситуацию.

Если вы решили сделать замечание по поводу неподобающего поведения чужого ребенка, помните, что эта ситуация должна носить воспитывающий эффект. Вы транслируете пример поведения взрослого человека, значит в этот момент нужно стать идеальным взрослым.