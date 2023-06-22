«Поели в магазине и выбежали без оплаты»: психологи и юрист – о детском воровстве

Иногда россияне становятся сторонними наблюдателями мелкого детского воровства, например, когда ребенок ест сладости прямо с витрины или без оплаты пытается вынести товар из магазина. Как случайным очевидцам реагировать на подобное поведение чужих детей – вмешаться или проигнорировать? Об этом «Газете.Ru» рассказали психологи. А юрист объяснил, могут ли сотрудники магазина удерживать детей за воровство в магазине и чем грозит кража лакомств ребенку и его родителям.

«Я стала свидетелем детского воровства в магазине»

Екатерина из Москвы, 37 лет:

– Однажды мы с ребенком пошли в супермаркет за продуктами. Вместе с нами в торговый зал вошли (а вернее, влетели) два мальчика шести-восьми лет без сопровождения взрослых. Дочь дернула меня за руку: «Мам, смотри!»

Мальчики схватили с полок шоколадные батончики и, выбросив обертки от них на пол, начали есть. Моя первая мысль была такой: «Голодные?» Потом я подумала: «Штрих-код для оплаты на обертке, а дети ее выбросили».

Затем мальчики взяли из холодильника мороженое, открыли и также начали его есть прямо на месте. Один из них поскользнулся на куске мороженого и упал. Дети вели себя очень нагло.

Мне хотелось сделать замечание, но я растерялась, так как считаю, что детьми должны заниматься именно родители. А их не было рядом… Когда я увидела, что дети выбежали из магазина, я поняла, что стала свидетелем мелкого воровства. Поели в магазине и выбежали без оплаты! Мне стало неприятно от того, что я никак не повлияла на ситуацию. Но что я могла сделать?

Рассказала эту историю знакомым. Оказывается, я не одна, кто видел, как дети заходят в магазин, чтобы бесплатно поесть.

«Жалость к малолетнему правонарушителю неуместна»

Елена Гончарова, семейный психолог, член Российского психологического общества:

– Решение в подобной ситуации отражает сформированность у взрослого человека социальной ответственности. Осознает ли он, что является частью большой системы отношений людей или распознает себя только автономно и не видит этой связи.

Воровство вне зависимости от стоимости украденного предмета и возраста ребенка – это правонарушение. Без реакции на это действие происходит незаметное для всех позитивное подкрепление подобного поведения. Тот, кто украл что-либо, понимает: «Раз нет реакции, значит так можно».

Сторонний наблюдатель детского или подросткового воровства принимает для себя важное решение: будет ли он брать на себя ответственность, чтобы препятствовать подобным процессам, или будет молчаливо с ними соглашаться.

Если есть понимание, что нужно вмешаться, то корректнее сделать это через обращение к администрации магазина. Каждый должен заниматься своим делом, и это работа охраны, которая имеет возможность перепроверить правонарушение через просмотр видеонаблюдения.

Жалость к малолетнему правонарушителю неуместна. Его поведение оплачивают по итогу сотрудники магазина (недостачу), которые честным путем зарабатывают на то, что правонарушители хотят получить бесплатно.

Вмешиваться в подобное – это выбор, который отражает ценностную конструкцию и уровень социальной ответственности человека.

«Пытаться задержать нарушителя недопустимо. В крайнем случае можно его сфотографировать»

Любовь Григорович, заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа:

– Если ребенок или подросток ворует – это социально неодобряемый проступок. Это то, что не может остаться без внимания взрослых – родителей, педагогов, психологов и даже случайных свидетелей. Самое неправильное реагирование на детское воровство – это оставить его без внимания.

Возраст нарушителя имеет большое значение. Примерно в семь лет у детей появляется способность управлять своим поведением. Это то, что психологи называют произвольностью поведения. Ребенок до семи лет еще не в состоянии преодолеть соблазн получить желаемое любой ценой. Поэтому родителям наказывать ребенка можно, но не стоит думать, что он не сделает этого завтра. Чем старше ребенок, тем в большей степени он в состоянии вести себя в соответствии с социальными нормами и ожиданиями.

Еще один фактор, который влияет на поведение детей и подростков – качество семейного воспитания. Очевидно, что дети из неблагополучных семей – это группа риска. Такие дети могут воровать еду в силу голода, а не желания нарушить социальные рамки.

Кроме психологической незрелости или педагогического неблагополучия, еще один фактор, приводящий к детским и подростковым кражам – желание нарушить социальные нормы и стать героем в глазах сверстников. Это характерно для подростковых сообществ.

Что делать случайному свидетелю детской кражи? Минимум – проявить эмоцию. Воспитание без эмоции невозможно. Если делать замечание, то постараться не назидать, а обратить внимание на то, что результатом кражи выступает переживание и потеря тех, кто отвечает за имущество магазина. Продавец, в смену которого произошла кража, заплатит свои заработанные деньги и будет расстроен.

Важно помнить, что физическое воздействие (попытка физически задержать) недопустимо. В крайнем случае можно сфотографировать нарушителя и обратить внимание сотрудников магазина. У них есть инструкции, как поступать в подобных случаях.

«Если дети украли или съели продукты в магазине на сумму более 2500 рублей, ответственность будет уголовной»

Олег Черкасов, ведущий юрист Европейской юридической службы (ЕЮС):

– Если дети без сопровождения родителей заходят в магазин, берут продукты и съедают их на месте без оплаты, а то и вовсе крадут товары, все это считается хищением чужого имущества. В зависимости от размера ущерба ответственность может быть административной и уголовной.

Так, если дети украли или съели продукты в магазине на сумму до 2500 рублей, то ответственность будет административной. Если сумма больше 2500 – уголовной. Привлечь детей к ответственности за кражу могут с 14 лет (ст. 158 УК РФ).

Наказание зависит от стоимости похищенного. По ст. 7.27 КоАП РФ, если стоимость до 1000 рублей, назначается административный штраф до пятикратной стоимости товара, но не менее 1000 рублей. Если стоимость от 1000 до 2500 рублей – штраф до пятикратной стоимости, но не менее 3000 рублей.

По ст. 158 УК РФ, за хищение от 2500 до 5000 рублей может грозить наказание в виде: штрафа (до 80 000 рублей или дохода за период до шести месяцев); обязательных, принудительных или исправительных работ; ареста, ограничения или лишения свободы.

При этом несовершеннолетний может избежать уголовной ответственности, если установят, что для его исправления достаточно: предупреждения; передачи под надзор родителей или специализированного госоргана; обязанности загладить вред; установления особых требований к поведению.

Что грозит родителям

Если хищение совершил ребенок, возраст которого не позволяет привлечь его к ответственности, то дело в отношении него не может быть возбуждено. Но сам факт хищения – это основание для постановки ребенка на профилактический учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Также родители этого ребенка могут быть привлечены к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Это влечет предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.

Также родители должны будут возместить причиненный вред.

Зависит ли наказание от вида украденного товара

Вид похищенного товара в магазине существенного значения не имеет. Съел ли ребенок мороженное или выпил пиво – его действия будут считаться хищением чужого имущества.

Однако, если ребенок выпил пиво, то следует отдельно дать правовую оценку действиям третьих лиц по статье о вовлечении несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это тоже самостоятельное основание для постановки семьи на профилактический учет.

Могут ли сотрудники магазина удерживать детей за воровство в магазине

С одной стороны, есть право на личную неприкосновенность и свободу передвижения, с другой – право на защиту интересов собственников от преступного посягательства. Как и везде, важно соблюдать баланс интересов.

Возможен такой вариант: сотрудники могут ограничивать передвижения детей, которые съели продукты в магазине или пытались вынести их, но только с незамедлительным вызовом сотрудников полиции и извещением родителей несовершеннолетних.