«Надеюсь, папа будет гордиться»: кем стали дочь Курта Кобейна и дети других рок-звезд 90-х

Фрэнсис родилась 18 августа 1992 года в госпитале Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе. Еще до ее появления на свет беременность Кортни Лав активно обсуждалась. Ходили слухи, что, находясь в положении, знаменитость употребляла героин. Американская журналистка Линн Хиршберг написала статью для Vanity Fair, где привела слова Кортни Лав.

«Да, это правда, я употребляла героин в первые три недели беременности — ну и что, черт возьми?! Я даже не знала, что беременна в то время! Я также сделала несколько затяжек сигаретой, когда мой живот был вот здесь, но большую часть этих девяти месяцев я ходила с никотиновыми пластырями по всему телу. Когда у тебя внутри ребенок, ты не собираешься принимать наркотики», — цитировали актрису Vanity Fair.

Позднее Курт Кобейн и Кортни Лав осудили журналистку и заявили, что слова были вырваны из контекста. В конце концов, служба опеки начала расследование в отношении супругов. Когда Фрэнсис было две недели, ее на время забрали из семьи, но затем вернули, не обнаружив, что жизни девочки что-то угрожает.

1 апреля 1994 года Фрэнсис Кобейн навестила своего отца в реабилитационном центре в Калифорнии. Это была их последняя встреча. Неделю спустя Кобейн был найден мертвым в собственном доме. В дальнейшем девочку воспитывала ее мать, а также тети и бабушка по отцовской линии.

В 2003 году после того, как у Кортни Лав случилась передозировка наркотиками, ее лишили опеки над дочерью: Фрэнсис воспитывала бабушка. В 2005 году актриса восстановила опеку над ребенком.

Дочь Курта Кобейна и Кортни Лав выросла творческой девушкой. Она пишет картины и сочиняет песни. Своим творчеством Фрэнсис часто делится с подписчиками в соцсетях.

Одну из своих песен «Angel» она посвятила покойному отцу.

«Я надеюсь, что он будет гордиться тем, кем я являюсь, даже если ему не нравится искусство, которое я создаю», — рассказывала она в 2018 году E!News.

Фрэнсис была замужем дважды. С 2014 по 2016 год она состояла в браке с певцом и гитаристом Исайей Сильвой. Развод был непростым, так как пара должна была поделить между собой имущество, включая то, которое перешло девушке после смерти известного отца. В результате решения суда Исайе Сильве досталась гитара, с которой солист группы Nirvana выступал на MTV Unplugged в ноябре 1993 года.

В 2021 году Фрэнсис начала встречаться с профессиональным скейтбордистом и музыкантом Райли Хоуком — сыном известного скейтбордиста Тони Хоука. 7 октября 2023 года влюбленные поженились, но известно об этом стало недавно. Церемонию бракосочетания провел крестный отец Фрэнсис — фронтмен REM Майкл Стайп.

С 2004 по 2008 год солист группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис встречался с моделью Хизер Кристи. В 2007 году у них родился сын Эверли. По признаниям Кидиса, он назвал своего сына в честь группы Everly Brothers.

Рождение ребенка изменило жизнь солиста Red Hot Chili Peppers и повлияло на его творчество — это отразилось в альбоме I'm with You, о чем он как-то заявлял журналистам The Sun.

«Я люблю своего сына и всегда буду рядом с ним, и я знаю, что мой отец сегодня чувствует ко мне то же самое», — рассказывал он в 2011 году The Sun.

Сегодня сыну Энтони Кидиса 15 лет. Он учится в школе, увлекается скейтбордом и музыкой. О своих хобби подросток часто рассказывает в соцсетях, публикуя снимки.

Родители Эверли расстались, когда ему не было и года, и мальчик остался жить с известным отцом. В свободное время он и Энтони Кидис любят гулять со своими питомцами — двумя собаками породы родезийский риджбек.

У солиста группы Pearl Jam Эдди Веддера есть две дочери — Оливия (2004 год) и Харпер Мун (2008 год). Девочки появились на свет от отношений музыканта с моделью Джилл Маккормик. Дети родились еще до того, как знаменитости поженились, только в 2010 году Джилл и Эдди вступили в брак официально.

Старшая дочь солиста Pearl Jam пошла по стопам отца и стала заниматься музыкой. В 2021 году она записала песню «My Father's Daughter». Эта песня стала саундтреком к фильму Шона Пенна «Фальшивомонетчик».

Также Оливия занимается благотворительностью. Она — один из инициаторов кампании в соцсетях #BeautyIsNotRare. Ее цель — рассказать о людях, больных буллезным эпидермолизом (группа генетических заболеваний, характеризующаяся образованием пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках. — «Газета.Ru»).

В 2007 году в интервью журналистам Эдди Веддер признался, что мечтает, чтобы его старшая дочь стала активисткой.

«Заставляете ли вы своих детей обращать внимание на то, что происходит, или позволяете им жить своей жизнью вне этого? Я надеюсь, что мой ребенок станет сильным активистом. Это заставило бы меня им больше всего гордиться»,

— заявлял он Entertainment Weekly.

Младшая дочь Эдди Веддера Харпер находится в тени своей старшей сестры. У нее закрыт профиль в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она также не ведет карьеру певицы.

Известно, что Эдди Веддер поддерживает музыкальные вкусы дочерей. Так, в июле 2023 года он вместе с Оливией и Харпер посетил концерт Тейлор Свифт. Тогда в соцсети попало несколько видео с концерта, где видно, как рок-музыкант подпевает американской исполнительнице.

Фронтмен рок-групп Soundgarden и Audioslave Крис Корнелл, ушедший из жизни в 2017 году, — многодетный отец. У него трое детей: дочери Лилиан (2000 год) и Тони (2004 год), а также сын Кристофер. Дети появились от разных отношений. Лилиан родилась в браке с менеджером Soundgarden Сьюзан Сильвер.

Тони и Кристофер появились в браке Криса Корнелла с моделью Викки Караяннис.

Лилиан Корнелл занимается музыкой. В 2020 году она дебютировала на премии MoPOP Founders Award, где исполнила песню «Black Gives Way to Blue» группы Alice in Chains.

«Для меня большая честь и радость быть частью премии Founders Awards в этом году в честь группы Alice in Chains. Эти ребята являются и всегда были моей семьей, и мне очень повезло почтить их вместе со многими замечательными артистами. Я пою песню, которая имеет для меня огромное значение»,

— заявила она тогда Variety.

Также в 2021 году Лилиан запустила в соцсетях проект «Mind Wide Open», посвященный своему отцу, куда приглашала знаменитостей и обсуждала с ними проблемы психического здоровья. Гостем одного из выпусков стала ее мама — Сьюзан Сильвер.

«Для моего последнего эпизода (на данный момент) я не смогла придумать лучшего гостя, чем моя мама Сьюзан Сильвер — менеджера таких легендарных групп, как Alice In Chains, Soundgarden и других», — написала Лили в Instagram под видеороликом.

Младшая дочь Криса Корнелла Тони также занимается музыкой. В 2017 году артист рассказывал о музыкальных пристрастиях дочери изданию Inquirer.net.

«Музыка всегда была частью жизни моих детей. Я не могу сравнивать свое отношение к музыке с их отношением, потому что у них другой опыт. Но я взял за правило не говорить им, что слушать. У моей дочери Тони необычный список исполнителей и песен, которые она слушает», — признавался он.

В 2019 году Тони выпустила свою первую песню — «Far Away Places». У нее также есть совместная работа с отцом — кавер-версия песни Принса «Nothing Compares 2U».

Младший ребенок солиста Soundgarden также увлечен музыкой. Однако пока у него нет собственных релизов.

«Он сам по себе. Он слушает много разной музыки, и я особо не пытался подталкивать его в каком-то одном направлении. … Я думаю, что мои дети определенно склонны к музыке, и они это показывают, и им многое из этого знакомо», — рассказывал в 2015 году Крис Корнелл журналу Rolling Stone Australia.