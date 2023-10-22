«Никогда не говорим с мамой о работе»: как выглядят дети Катрин Денев и других французских актрис

22 октября французской актрисе Катрин Денев исполняется 80 лет. У знаменитости есть сын и дочь, которые также стали актерами. Как сложилась их судьба, а также карьера других детей культовых французских актрис – в материале «Газеты.Ru».

Официально замужем Катрин Денев была только один раз — за фотографом Дэвидом Бейли. В этом браке у нее не было детей. Однако у знаменитости есть сын и дочь от фактических браков — Кристиан Вадим от режиссера Роже Вадима, а также Кьяра Мастроянни от актера Марчелло Мастроянни.

Кристиан и Кьяра пошли по стопам матери и связали свою жизнь с кино.

Кристиан Вадим исполнил первую небольшую роль, когда ему было 20 лет. Он сыграл в фильме своего отца «Неожиданная вечеринка». В 1999 году Кристиан появился на экране вместе с матерью — в кинокартине «Обретенное время». Помимо съемок сын Катрин Денев задействован в театре — он на сцене с 20 лет.

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При этом у актера есть юридическое образование. Артист рассказывал в интервью, что Денев настояла на том, чтобы тот получил классическое образование в университете.

«Она считала, что университетское образование важно», — цитирует актера издание Gala.

Несмотря на успешную карьеру в театре и кино, со своей матерью Кристиан не разговаривает на эту тему.

«Мы никогда не говорим о работе, но она приходит посмотреть, как я играю в театре», — признавался Кристиан Вадим.

Кристиан был несколько раз женат. От первого брака у него есть сын. С 2010 года артист женат на журналистке Жюли Ливаж — у них двое дочерей.

Дочь Катрин Денев Кьяра Мастроянни также построила успешную актерскую карьеру. Первый раз она появилась на экране в 1979 году, сыграв вместе со своей матерью в фильме «За нас двоих». В 1993 году Кьяра вновь снялась с Катрин Денев в ленте «Любимое время года». За этот фильм она была номинирована на премию «Сезар». Всего актриса появилась более, чем в 60 лентах. Последний фильм с ее участием — «Eureka», где компанию по киноэкрану ей составил Вигго Мортенсен.

close 100% Катрин Денев и Кьяра Мастроянни ZUMAPRESS/Global Look Press

Так же, как и ее единоутробный брат Кристиан, Кьяра признавалась, что не разговаривает с матерью о работе.

«Мы с мамой редко говорим о работе, даже когда работаем вместе. Она предпочитает обсуждать другие фильмы, выступления других людей. Хотя папа любил говорить об этом (об актерстве)», — признавалась Кьяра в интервью The Guardian.

В чем-то Кьяра Мастрояни повторила судьбу своей матери: у Кьяры двое детей, мальчик и девочка, от разных мужчин. В 1996 году она родила сына Майло от французского скульптора Пьера Торретона. В браке Кьяра тогда не состояла. В 2003 году у актрисы родилась дочь Анна от певца Бенджамина Биолея, за котором Мастроянни была замужем с 2002 по 2005 год.

Актриса Жанна Моро была замужем трижды. В первом браке с актером Жаном-Луи Ришаром у нее родился сын Жером. Французская актриса, ушедшая из жизни в 2017 году, часто рассказывала в интервью о сыне. Она не раз признавалась, что не хотела становиться матерью.

«У меня родился ребенок. Я его не хотела. Я знаю, что шокирую многих женщин, но я не чувствую себя матерью», — сказала она как-то.

Жанна Моро родила сына, когда ей был 21 год. Отец выгнал ее из дома, узнав о беременности. Долгое время Жанна жила в отеле, а через некоторое время, под давлением семьи, вышла замуж за Жана-Луи Ришара. Сына она родила на следующий день после свадьбы.

На протяжении всей жизни у Жанны Моро были сложные взаимоотношения с единственным ребенком. Актриса признавалась, что Жером обижался на нее за многочисленные браки и постоянное отсутствие дома из-за съемок в кино.

close 100% Жанна Моро и Жером Ришар Eric Robert/Getty Images

«Наши отношения между с сыном всегда были жестокими. Он не поддерживал это (браки), и выражал свои чувства насилием, всегда мучал меня», — цитируют Моро журналисты Gala.

Тем не менее, незадолго до своего ухода, актриса смогла наладить отношения с сыном.

«Он был несчастлив, и я думаю, он помирился с нами, с отцом и со мной, и главное с самим собой», — рассказывала она журналистам.

Первое время Жером Ришар занимался кино. В 1970-е он снялся в нескольких фильмах, и даже успел поработать режиссером. В 1990-е Ришар переехал из Франции в Лос-Анджелес и стал работать художником. Он вел непубличную жизнь и не давал интервью. В 2019 году его не стало.

С 1982 года Изабель Юппер замужем за режиссером Рональдом Шамма. У них трое общих детей — Лолита (1983 год), Лоренцо (1988 год) и Анджело (1997 год). Все трое связали жизнь с кино, но не все добились успеха в этой сфере.

Лолита Шамма сыграла в 70 кинокартинах. Есть среди них совместные работы с матерью, например, фильм 2010 году «Копакабана», а также лента 2017 года «Две матери, две дочери».

close 100% Изабель Юппер и Лолита Шамма Keystone Press Agency/Global Look Press

В 2017 году Лолита рассказывала журналистам «The Up Coming» о совместной работе с Изабель Юппер.

«Она моя мать, и, конечно, было бы другое ощущение, если бы эту роль играл кто-то другой. Когда мы на съемках, мы забываем, что мы мама и дочь, но и… не забываем. Это очень специфическая вещь», — описывала свои ощущения Лолита Шамма.

У Лолиты есть сын Габриэль. В 2021 году мальчик сопровождал свою мать на Каннском кинофестивале. В прошлом году французская пресса сообщала о том, что Лолита беременна вторым ребенком.

Средний сын Изабель Юппер Лоренцо снимался в кино в середине «нулевых» — в основном исполняя роли в короткометражных фильмах. В 2015 году он снялся в полном метре «L'antiquaire», где сыграл вместе со своей сестрой. На этом его актерская карьера завершилась. Сейчас мужчина работает программистом.

close 100% Изабель Юппер и Лоренцо Шама ZUMAPRESS/Global Look Press

Младший сын Изабель Юппер и Рональда Шаммы Анджело также снялся в нескольких фильмах. Сейчас он учится в колледже Bard College Athletics на факультете «кино и электронное искусство».

Жюльет Бинош

У Жюльет есть сын Рафаэль (1993 год), который родился от отношений с аквалангистом Андре Галле, а также дочь Анна (1999 год) — она появилась на свет от актера Бенуа Мажимеля.

close 100% Жюльет Бинош Global Look Press

Сын Жюльет Бинош не связан с кино. Согласно профилю Рафаэля на Linkedin, он занимается 3D-моделированием.

А вот дочь звезды фильма «Шоколад» пошла по стопам матери. В 2022 году вышел фильм «С любовью и яростью», где Анна исполнила одну из ролей.

В 2023 году Жюльет Бинош рассказывала журналистам, что ее дочка пробует себя в кинематографе в разных профессиях.

«Чтобы найти свое место, ребенку известных родителей требуется немало мужества. Анна ищет свой путь. Она написала сценарии к двум короткометражным фильмам, училась в школе на монтажера, а сейчас помогает одному из монтажеров в работе», — цитируют актрису Paris Match.