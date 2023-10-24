«Совершил серьезную ошибку»: знаменитые пары, которые вместе, несмотря на измену

В СМИ обсуждают новый фильм про жизнь Дэвида и Виктории Бекхэм. Знаменитости вспомнили историю, связанную с их браком, и измену Дэвида. При этом во всех грехах футболист обвинил любовницу Ребекку Лус. На днях бывшая возлюбленная спортсмена дала интервью, где рассказала о своих отношениях с Бекхэмом и о его поведении в те времена. В нашем материале вспоминаем эту и другие скандальные истории, связанные со знаменитостями и их неверностью.

Дэвид и Виктория Бекхэм

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Дэвид Бекхэм и Виктория Адамс поженились в 1999 году, и в этом же году у них родился первенец — сын Бруклин. Всего у пары четверо детей: помимо Бруклина у знаменитостей есть сыновья Ромео (2002 год) и Круз (2005 год), а также дочь Харпер (2011 год).

Со стороны их отношения выглядели идеальными, однако в 2003 году СМИ стали писать, что Дэвид изменял супруге. Папарацци сфотографировали футболиста, когда он выходил из ночного клуба в компании помощницы Ребекки Лус.

Позже выяснилось, что у Дэвида и Ребекки был роман на протяжении четырех месяцев.

«Она подтвердила, что у нее был роман с Дэвидом», — рассказал в 2004 году Daily Mail брат девушки Чарльз.

В новом документальном фильме для Netflix знаменитая пара вспомнила историю, связанную с неверностью футболиста. Дэвид и Виктория признались, что тот год стал тяжелым для их семьи. Спортсмен не называл имя девушки, с которой изменил супруге, однако упомянул, что такой момент в его биографии действительно был — и в то время футболист сильно переживал из-за своего поступка.

Недавно в интервью The Daily Mail Ребекка Лус прокомментировала заявления бывшего возлюбленного и призналась, что тот не хочет брать на себя ответственность за содеянное.

«Он изображает из себя жертву. Все это «бедный я». Он должен взять на себя ответственность. Конечно, он может говорить все, что ему заблагорассудится. И я понимаю, что ему нужно сохранить имидж, но он выставляет меня лгуньей, как будто я выдумала эти истории», — отметила Ребекка.

Кроме того, Ребекка призналась, что во время их интрижки Дэвид также изменял и ей. Бывшая помощница футболиста вспомнила, как однажды по просьбе Виктории пошла искать спортсмена и увидела Дэвида в доме в компании незнакомки.

«Я увидела на заднем плане модель, лежащую на кровати, видела, что это спальня. Я была вне себя от злости и просто посмотрела на него, отдала ему телефон и сказала: «Твоя жена». Мне было так больно. Это было ужасное чувство, и я подумала про себя: «Ты идиотка»», — вспоминала Ребекка в разговоре с журналистами.

Пока Дэвид и Виктория не прокомментировали заявления бывшей сотрудницы.

Бейонсе и Джей Зи

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Бейонсе и Джей Зи познакомились в начале «нулевых», а в 2008 году поженились. В 2012 году у знаменитостей родилась дочь Блю Айви. Также у пары есть близнецы — сын Сэр и дочь Руми, появившиеся на свет в 2017 году.

В 2014 году СМИ заговорили о разладе в браке Бейонсе и Джей Зи. Рэпера обвинили в изменах. Слухи косвенно подтвердились, когда папарацци засняли ссору между Джей Зи и Соланж Ноулз, сестрой Бейонсе, после Met Gala — тогда девушка набросилась на зятя с кулаками.

Чуть позже журналисты стали писать о возможном расставании Джей Зи и Бейонсе.

«В индустрии ходят слухи, что дела у них не очень. Если они расстанутся, никто не удивится», — рассказал тогда инсайдер изданию PEOPLE.

Однако скандал удалось замять. В 2014 году Бейонсе и Джей Зи вместе с Блю Айви появились на MTV VMA, а также на свадьбе Соланж Ноулз. В дальнейшем пара часто появлялась на публике и не комментировала журналистам события в их семье.

В 2016 году Бейонсе выпустила альбом «Lemonade». Поклонники предположили, что некоторые песни оттуда посвящены браку певицы, а также изменам со стороны Джей Зи, об этом сообщает People.

В 2017 году Джей Зи дал большое интервью The New York Times Style Magazine, где рассказал об изменах своей жене и поделился тем, как ему удалось помириться с ней.

«Самое трудное — это видеть боль на лице того, кого ты обидел, а потом оставаться наедине с собой», — рассказал музыкант, отметив, что им с Бейонсе помогла семейная психотерапия.

Джей Зи также признался, что их семейные кризисы действительно отразились в альбоме Бейонсе «Lemonade», а также в релизе рэпера — «4:44».

«Мы использовали наше искусство почти как сеанс психотерапии», — вспоминал он.

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Модель Бехати Принслу замужем за музыкантом Адамом Левином с 2014 года. В 2016 году у супругов родилась дочь — Дасти Роуз Левин. Спустя два года у пары родился второй ребенок — дочь Джио Грейс Левин.

В начале сентября 2022 года звезды сообщили, что ждут третьего ребенка. Тогда же в СМИ написали об интрижке Адама Левина. Блогер Самнер Стро опубликовала видео в соцсетях, где поделилась рассказом о романе с музыкантом. Она утверждала, что солист Maroon 5 встречался с ней в 2021 году. Узнав о беременности супруги, Адам Левин возобновил переписку с любовницей.

«У меня будет еще один ребенок. Если это будет мальчик, я очень хочу назвать его Самнер. Ты не будешь против? Я абсолютно серьезно», — цитировала Самнер Адама Левина в TikTok.

Чуть позже Адам Левин опроверг романтическую связь с Самнер Стро, но признался, что в какой-то момент «перешел черту».

«У меня не было романа, тем не менее, я перешел черту в прискорбный период моей жизни. Моя жена и моя семья — это все, что меня волнует в этом мире», — написал он в соцсетях.

В это же время источник, близкий к Бехати Принслу сообщил, что она «обижена и расстроена, но держится из-за детей». Однако в октябре 2022 года издание TMZ опубликовало снимки Бехати Принслу и Адама Левина с детьми. Семейство отдыхало на пляже.

30 января 2023 году Бехати Принслу и Адам Левин стали родителями в третий раз.

Сегодня модель и ее супруг часто выкладывают фото и видео в соцсетях и показывает, как они проводят время вместе.

«Банда!» — подписал один из снимков солист Maroon 5, показав, как он с женой и детьми проводит время в Париже.

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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил женаты с 2012 года. У пары двое детей — сыновья Сайлас (2015 год) и Финеас (2020 год).

В 2019 году папарацци опубликовали снимки Джастина Тимберлейка во время прогулки с друзьями. Музыкант находился рядом с актрисой Алишей Уэйнрайт, коллегой по фильму «Палмер», и, по сообщениям очевидцев, держал ее за руку.

Чуть позже певец опубликовал пост в соцсетях и принес извинения своей жене.

«Несколько недель назад я совершил серьезную ошибку, но позвольте прояснить — между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в ту ночь, и сожалею о своем поведении. Я прошу прощения у моей замечательной жены и семьи за то, что поставил их в такую неловкую ситуацию», — высказался артист.

После этого супруги какое-то время не появлялись на публике, а в 2021 году Джастин Тимберлейк на шоу Эллен Дедженерес рассказал о том, что они с Джессикой стали родителями во второй раз.

Однако недавно в семье артистов, по сообщениям инсайдеров, возник новый разлад — и все дело в прошлых отношениях Джастина Тимберлейка с Бритни Спирс. Поп-звезда выпустила книгу, где рассказала об аборте от музыканта. Она также сообщила, что тот изменил ей, когда они были в отношениях. До конца неизвестно, знала ли об этом Джессика Бил.

«Эта книга — кошмар для него (для Джастина), потому что она ввергает всю его семью в хаос», — сообщил инсайдер The Sun, добавив, что не знает, делился ли Джастин подробностями своих прошлых отношений с Джессикой Бил.

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Роман Анжелики Варум и Леонида Агутина начался в 1990-х, а в 1999 году у пары родилась дочь Лиза-Мария. Через год после рождения ребенка знаменитости поженились.

В 2011 году СМИ сфотографировали Леонида Агутина в Юрмале после фестиваля «Новая волна» в компании неизвестной девушки, которую он целовал. Журналисты стали говорить о возможном разводе Агутина и Варум. Однако супругам удалось помириться. После этого артист признавался, что больше у него не возникало ситуаций, как в Юрмале.

«Ситуации такие неприятные, какая случилась в Юрмале, не возникали вообще никогда. Все зависит от того, в чем твое постоянство. А она (Анжелика Варум) знает, в чем мое постоянство: мое постоянство в ней и в нашей с ней жизни. Это самое главное», — говорил музыкант в 2011 году в интервью с журналом «ОК!».

В беседе с Ириной Шихман (признана в РФ иностранным агентом) Леонид Агутин рассказывал, что может поссориться с женой, однако впоследствии всегда разбирается в конфликте.

«Я напортачу. У нас происходит конфликт. Не разговариваем 2-3 дня. Потом мы разбираемся с этим и вроде все нормально. В основном я (косячу). Я шумнее», — объяснял артист.

В СМИ и сегодня пишут о возможном разводе Леонида Агутина с женой. Последний раз это случилось в конце 2022 года. Но артист и тут поспешил опровергнуть информацию в желтой прессе.

«Важное объявление! Распространяемые в Сети через анонимные паблики и безответственные СМИ новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум являются неправдой», — написала в декабре 2022 года команда Леонида Агутина.