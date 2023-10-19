5 мемуаров звезд, из которых мы узнали скандальную правду об их отношениях с мужчинами

Недавно Джада Пинкетт-Смит рассказала в автобиографии, что уже несколько лет не живет с Уиллом Смитом, а певица Бритни Спирс подогрела интерес к своей еще не вышедшей книге рассказом о сложных отношениях с Джастином Тимберлейком. Вспоминаем, какие еще мемуары в свое время наделали шуму.

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Певица Бритни Спирс готовится выпустить мемуары «The Woman in Me». На днях артистка поделилась с журналистами People отрывком, в котором вспомнила отношения с Джастином Тимберлейком. Бритни призналась, что была беременна от музыканта, однако сделала аборт, так как тот не был готов стать отцом.

«Я так любила Джастина. Я хотела, чтобы однажды мы стали семьей. Просто все случилось раньше, чем я ожидала. Джастину новость о беременности не понравилась, он сказал, что мы не готовы к ребенку, что мы слишком молоды», — вспомнила артистка, добавив, что если бы она одна принимала решение, то непременно оставила ребенка.

«Но Джастин был так уверен в том, что не хочет стать отцом», — добавила Бритни.

Кроме того, знаменитость обвинила экс-возлюбленного в изменах. Она не стала называть имя любовницы, с которой ей изменил Джастин Тимберлейк из-за того, что сейчас у этой женщины есть семья, и Спирс не хочет причинить ей вреда.

После расставания с Бритни Спирс в 2002 году Джастин Тимберлейк выпустил клип на песню «Cry Me a River». В основу его сюжета легла реальная ссора музыканта с одной из бывших избранниц. В видеоклипе Джастин Тимберлейк видит, как ему изменяет девушка, после чего сам проводит время с любовницей. Многие поклонники считают, что видео рассказывает об отношениях Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка.

К слову, сам Джастин Тимберлейк не интересуется мемуарами Бритни Спирс. Об этом сообщил Entertainment Tonight инсайдер, близкий к артисту.

«Джастин сосредоточился на собственной семье и старается не беспокоиться о мемуарах Бритни. В последние годы Джастин старался поддерживать Бритни на расстоянии. Они встречались так давно, но он по-прежнему уважает ее. Джастин и Джессика (Джессика Бил — супруга Тимберлейка. — «Газета.Ru») просто хотят, чтобы все росли и развивались, а не продолжали вспоминать прошлое», — заявил источник.

Джада Пинкетт-Смит

close 100% Джада Пинкетт-Смит Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

В своей книге «Worthy» актриса и певица Джада Пинкетт-Смит рассказала об отношениях с Уиллом Смитом. Артистка призналась, что не живет под одной крышей с мужем с 2016 года. При этом актеры официально не разводятся.

«Мы все еще разбираемся с нашими отношениями. Очень тяжело трудимся над ними вместе. Глубоко любим друг друга и собираемся понять, как этот брак сможет работать», — объяснила 52-летняя актриса и певица.

В 2011 году СМИ написали о том, что Джада Пинкетт изменила своему супругу. Актрисе приписывали отношения с партнером по сериалу «Хоторн» Марком Энтони. Однако представитель Уилла Смита опроверг эту информацию.

«Все слухи о романе Марка и Джады — ложны. Что касается информации о разводе, я не буду это комментировать», — рассказал источник, близкий к паре, журналистам People.

В 2020 году певец Август Алсина заявил, что встречается с Джадой Пинкетт-Смит. Через год Уилл Смит объяснил журналистам GQ, что у них с женой открытый брак.

«Джада никогда не верила в традиционный брак. У нее были члены семьи, у которых были нетрадиционные отношения. Мы дали друг другу доверие и свободу, считая, что каждый должен найти свой собственный путь. И брак для нас не может быть тюрьмой. Но опыт, свобода, которую мы дали друг другу, и безусловная поддержка — для меня это высшее определение любви», — рассказал актер.

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Деми Мур была замужем трижды. О всех трех браках она рассказала в мемуарах «Наизнанку». Особое внимание в книге актриса отвела последнему мужу — актеру Эштону Кутчеру, с которым состояла в браке с 2005 по 2013 год.

Актриса была беременна от Кутчера, однако потеряла дочку на шестом месяце. После трагедии Деми Мур вместе с мужем обращались к врачам, чтобы зачать ребенка. В какой-то момент Кутчер предложил оставить попытки стать родителями.

«Эштон сказал мне: «Я не думаю, что это возможно, и я не знаю, работают ли лекарства», — написала звезда в мемуарах.

Деми Мур также призналась, что бывший муж принуждал ее к сексу втроем. После этого опыта артист стал регулярно изменять голливудской актрисе.

«В свое оправдание Эштон заявил, что все это случилось из-за того, что мы привлекли постороннего человека в свои отношения, в какой-то степени это размыло границы», — отмечала Мур.

В 2023 году в интервью Esquire Эштон Кутчер признался, что хотел ребенка от Деми Мур и сильно ее любил.

«Я люблю детей. Я бы не женился на женщине, у которой было трое детей, если бы я не любил детей. Идея иметь еще одного ребенка была бы невероятной», — объяснил он, добавив, что тяжело переживал развод с актрисой.

close 100% Тина Тернер dpa/Global Look Press

В 1960-е Тина Тернер (настоящее имя Тины Тернер — Анна Мэй Буллок. — «Газета.Ru») вместе с Айком Тернером стала солисткой дуэта «Ike & Tina Turner». В это же время между музыкантами завязались романтические отношения, а позже они поженились. В 1960 году у них родился сын Рональд. Артистка также усыновила детей Айка от предыдущих отношений — Айка Тернера-младшего (1958 год) и Майкла Тернера (1960 год).

В мемуарах 2018 года «Моя история любви» Тина Тернер рассказала об отношениях с Айком Тернером и призналась, что они сопровождались эмоциональным и физическим насилием. В 1968 году певица забеременела от мужа во второй раз, но сделала аборт, узнав, что одна из любовниц Айка также находится в положении. В этом же году артистка пыталась покончить с собой.

«Я действительно пыталась убить себя... Но я вышла из тьмы, веря, что мне суждено выжить», — признавалась она.

В 1976 году Тина Тернер ушла от мужа — на тот момент у нее было меньше доллара в кармане. Впоследствии артистка судилась с Айком за опеку над детьми и право использовать собственное имя на выступлениях.

close 100% Дана Борисова Максим Блинов/РИА Новости

В 2020 году телеведущая Дана Борисова выпустила книгу «Жизнь под кайфом», где рассказала не только о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью, но и об отношениях с мужчинами, которые ее окружали.

Знаменитость посвятила большой рассказ своему фактическому мужу Максиму Аксенову, с которым жила вместе четыре года. В 2007 году у пары родилась дочь Полина. Борисова призналась, что рассталась с Максимом, так как он не хотел жениться. Впоследствии звезда «Армейского магазина» призналась ему в зависимостях. В то время, когда она проходила лечение, Аксенов запретил дочери общаться с матерью.

«Макс так и не научился вежливо общаться со мной, с матерью его единственного ребенка», — писала телеведущая.

В 2023 году Дана Борисова заявляла, что Аксенов не платит алименты на Полину.