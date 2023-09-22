«Учительница отчитала меня за домашку сына». Помогать ли детям с уроками?

Многие родители помогают детям-школьникам с «домашкой», а некоторым, как узнала «Газета.Ru» достается от учителей, если ребенок плохо справился с заданием. Психологи объяснили, как правильно помогать детям, чтобы не развить у них выученную беспомощность, а в каких ситуациях полезнее выработать нейтральное отношение к низким оценкам.

«Домашние задания у нас — семейное дело»

Анастасия из Брянской области, 33 года:

— Я мама обычного третьеклассника, и я опять учусь в школе. Домашние задания у нас — семейное дело, досуг для всех взрослых!

Изначально моя цель была научить ребенка самостоятельности, но учительница стала меня отчитывать за то, что мой ребенок плохо справляется с домашкой. Так что приходится делать уроки вместе с ним.

Вчера, например, дали задание по русскому языку: написать рассказ, смысл которого сводится к пословице «лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Можно подумать, все мальчишки 8-9 лет большие мастера писать такие рассказы! Эту работу мы делали всей семьей «на десерт» после остальных уроков...

Уже в первых числах сентября сын принес двойку за читательский дневник, который должен был заполнять все лето, но вместо этого отдыхал в лагере. У нас тоже не нашлось времени сделать это вместо него. Хорошо, что учительница просто двойку поставила и отстала, а могла бы еще заставить все написать и принести на проверку.

«Полезнее выработать нейтральное отношение к оценкам»

Камилла Ахмедова, психолог Филипповской школы:

— Мой опыт показывает, что в первом полугодии первого класса домашнее задание с ребенком делать стоит хотя бы потому, что он этого еще не умеет сам. Первокласснику сложно усидеть за тетрадкой, не всякая инструкция понятна, сам алгоритм выполнения домашнего задания может быть неясен. В зависимости от возможностей ребенка родитель определяет степень вмешательства: от проверки наличия выполненного задания до пошагового разбора каждого упражнения.

Однако делать домашнее задание за ребенка нельзя, даже если он заболел или устал. Гораздо полезнее выработать нейтральное отношение к низким оценкам, полученным в таких случаях, но это отдельная тема.

Бывает, что ребенок обращается ко взрослому сам. В таких случаях лучше не отказывать в помощи, но дозировать ее.

Выигрышной оказывается стратегия договоренности: ребенок может обращаться к вам с четко сформулированным вопросом по домашнему заданию.

Не «Я не знаю, как делать, помоги», а «В этом упражнении я не понимаю, нужно ли переписывать текст». Но у первоклассника, например, даже конкретно сформулировать вопрос может не получаться, так что придется делать послабления и вводить это правило постепенно.

Периодическая помощь с домашним заданием подростку (особенно с заданиями непривычного для него формата, например, реферат или проект) поможет поддерживать с ним хорошие отношения. Но только тогда, когда он просит о помощи.

«Сегодня развивается тренд на инфантилизм»

Владимир Зуев, семейный психолог:

— Самостоятельность и ответственность – важнейшие черты личности, которые нужно формировать у ребенка. А сегодня развивается тренд на инфантилизм.

Если вы делаете уроки за ребенка или постоянно вмешиваетесь в этот процесс, результатом может стать приобретенная (выученная) беспомощность.

Выученная беспомощность – психическое состояние, при котором ребенок не ощущает связи между усилиями и результатом. Его «открыл» психолог Мартин Селигман в 1967 году. Это хроническое состояние, при котором человек не верит в свои силы и способность изменить ситуацию, заранее настроен на проигрыш и отказывается от попыток действовать и принимать самостоятельные решения.

Вспомните свое детство, когда мама заставляла вас переписывать тетрадь полностью и делать все задания самому. Благодаря этому дети понимают, что такое ответственность.

«Важно любить ребенка и с пятерками, и с двойками»

Татьяна Василькова, психолог, автор комиксов «Навигатор для родителей» и «Как прожить в браке без брака»:

— Если ребенок задал вопрос и попросил помощи: «Мама, папа, у меня сложности, подскажите по урокам», то поддержка родителей укрепляет отношения в семье. Если же ребенок помощи не просил, вопросов не задавал, а взрослые приходят и начинают ему что-то подсказывать («причинять добро»), это лишает ребенка веры в себя.

Отношения разрушаются, если дети не видят безусловной любви («Я люблю тебя и с пятерками, и с двойками»). Это ситуации, когда родители требуют, чтобы ребенок учился лучше, но при этом у них нет ни терпения, ни соответствующего образования, чтобы правильно объяснить выполнение того или иного задания.

Если ребенку действительно нужна компетентная помощь, лучше нанять квалифицированного специалиста — репетитора.

Кроме того, привычка одного из родителей постоянно вмешиваться в выполнение домашних заданий ребенка может привести к конфликтам между супругами. Если, скажем, у матери и отца разные взгляды на воспитание, приобретенные ими в детстве.