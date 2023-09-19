Срывает уроки и держит всех в страхе: что делать, если в классе учится хулиган

Что делать, если в классе учится хулиган, который срывает уроки, оскорбляет одноклассников, может испортить их вещи и даже ударить? Педагог, психолог и юрист рассказали, можно ли исключить из школы такого ребенка и что в силах предпринять сотрудники школы и родители остальных детей.

«Потребуется вмешательство школьного психолога или социального работника»

Диана Ладошина, специалист Федерального центра «Профилактика» Института изучения детства, семьи и воспитания, социальный педагог:

— Педагоги в первую очередь должны поговорить с таким учеником в частном порядке. Если он продолжает нарушать правила и мешать проведению уроков, они связываются с его родителями и просят поддержать в решении проблемы.

Однако работать необходимо не только с трудным учеником и его родителями, но и со всем классом: важно создавать дружелюбную атмосферу с помощью классных часов по развитию социальных навыков.

Еще одна задача: обеспечить поддержку детям, которые страдают от хулиганского поведения одноклассника. Учитель должен дать им возможность рассказать о своих чувствах и опасениях.

К сожалению, решить вопрос на уровне класса удается не всегда. Следующий шаг – обращение к администрации школы. Там могут предоставить дополнительную поддержку и ресурсы. Возможно, потребуется вмешательство школьного психолога или социального работника. А при наличии у ученика серьезных поведенческих или психологических проблем, потребуется сотрудничество со специалистами, которые разработают план индивидуальной профилактической работы. Это психологи, врачи, органы полиции и комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудники учреждений социального обслуживания.

Если хулиганское поведение продолжается, школа может применить дисциплинарные меры, предусмотренные внутренними правилами школы. Например, перевести такого ученика на домашнее обучение.

«Импульсивные дети легко ведутся на провокации сверстников»

Вера Золотых, семейный, клинический психолог, психоаналитик:

— Родителям важно предупредить своего школьника, что в случае агрессии одноклассника нужно стараться избегать самостоятельных разборок и обращаться за помощью к учителю. Также следует научить ребенка говорить «нет» (это поможет ему защитить свои границы) и объяснить, что придирки одноклассника – это не его вина.

Дети должны понимать: если кто-то что-то сломал в классе – это плохо. Но плох сам поступок, а не совершивший его ребенок.

К тому же существует и обратная сторона ситуации: импульсивные дети легко ведутся на провокации сверстников. Поэтому некоторые ученики провоцируют «школьного хулигана», чтобы получить от него реакцию. Это может быть небезопасно, и задача родителей – объяснить это своему ребенку.

Что касается участия школы, то хорошо помогает работа с психологом в группе, когда у детей есть возможность пообщаться друг с другом в безопасной обстановке. Это поможет развить коммуникативные навыки всем ее участникам, научиться договариваться.

Трудный ребенок должен сидеть как можно ближе к учителю, чтобы у него было меньше возможностей отключаться от учебного процесса. Хорошо работают общественные поручения – раздать и собрать тетради одноклассников, следить за дисциплиной в классе. А похвала за старания подкрепляет социально желательное поведение такого ученика.

Однако во всей этой ситуации важно учитывать интересы одноклассников трудного ребенка. Если никакие рекомендации не работают, то, возможно, часть его учебной нагрузки следует перенести на домашнее изучение.

«Родители пострадавших детей вправе обратиться в суд для возмещения ущерба»

Валентин Лупу, юрист Европейской Юридической Службы:

— Педагогический работник осуществляет не только образовательную деятельность, но и воспитательную работу. Такие проблемы могут решаться путем диалога между ребенком, его родителями и педагогом (в том числе с привлечением психолога). Возможность оказания психолого-педагогической помощи предусмотрена ст. 42 Закона об образовании.

Если со стороны педагога не предпринимается никаких мер, родителям учеников следует обратиться с письменным заявлением на имя директора школы: объяснить всю ситуацию, указав конкретные случаи, и попросить разобраться в вопросе. Директор должен будет провести проверку по заявлению и принять меры.

При бездействии образовательной организации родители могут обратиться с жалобой в районный (городской) отдел образования.

Если же ситуация дошла до того, что хулиган причинил вред здоровью одноклассника, то родителям пострадавшего необходимо обратиться в медицинское учреждение (травмпункт), а они в свою очередь передадут данные в полицию. При причинении вреда имуществу также необходимо обращаться в правоохранительные органы. Если школьник не достиг 16 лет (возраст привлечения к административной ответственности), то в возбуждении дела об административном правонарушении будет отказано по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» или ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

Однако в отношении ребенка и его родителей может проводиться индивидуальная профилактическая работа подразделениями по делам несовершеннолетних МВД (ПДН).

Также в случае причинения имущественного вреда и вреда здоровью родители пострадавших детей вправе обратиться в суд для возмещения ущерба и для взыскания компенсации морального вреда.

К слову, обязанность по возмещению такого вреда может быть возложена на образовательную организацию, поскольку по закону школа должна обеспечивать безопасные условия для обучения детей.

Может ли школа отчислить хулигана за неприемлемое поведение? У образовательной организации не так много инструментов для решения подобных вопросов. Школа не может ограничивать право ребенка, не достигшего 15-летнего возраста, на получение образования.

Отчисление ребенка старше 15 лет допускается при неоднократном нарушении дисциплины, в том числе при несоблюдении устава школы и правил внутреннего распорядка, установленных в образовательной организации (ч. 8 ст. 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ).

Однако эта мера применяется в крайнем случае – если другие способы воздействия на ребенка не дали результата, и он продолжает мешать другим ученикам получать знания, делает их пребывание в школе некомфортным, а также игнорирует просьбы со стороны педагогов и администрации.

Решение об отчислении несовершеннолетнего ребенка из школы принимается с учетом мнения его родителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних.