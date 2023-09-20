Детское ожирение: развитие и этапы лечения

Лишний вес может сформировать у ребенка не только комплексы, но и привести к серьезным проблемам со здоровьем. Среди них остановки дыхания во сне, диабет и акне. А во взрослом возрасте ожирение, полученное в детстве, может спровоцировать цирроз и инфаркт. «Газета.Ru» пообщалась с врачами и узнала, как помочь ребенку остаться здоровым и какие привычки родителей приводят к тому, что дети переедают.

Почему важно знать о детском ожирении

Детское ожирение — одна из главных проблем, которая волнует всемирное здравоохранение. Согласно данным ВОЗ 2023 года, примерно каждый третий ребенок начального школьного возраста в Европе страдает ожирением или избыточным весом, и эта цифра будет только расти. Исследователи предполагают, что к 2035 году в общей сложности у 17 млн мальчиков и 11 млн девочек от 5 до 19 лет будет лишний вес.

В России статистика не лучше. В 2023 году Минздрав сообщил, что число людей с ожирением выросло и сейчас около 20-25% детей имеют избыточный вес.

Причины ожирения у детей

Ожирение — сложное и многофакторное заболевание. По словам Юлии Бурмицкой, детского эндокринолога «МЕДСИ в Марьино», около 98% случаев ожирения в первую очередь связаны с избыточной калорийностью пищи, низким уровнем физической активности и наследственной предрасположенностью.

«Чаще всего такое ожирение начинается после пяти лет или в период полового созревания, сопровождается постепенным набором веса на фоне хороших или ускоренных темпов роста», — говорит медик.

Другие причины ожирения связаны с эндокринными заболеваниями, опухолью головного мозга, генетическими или хромосомными дефектами. Как правило, такие типы ожирения редки, вычислить их может только врач.

Юлия Бурмицкая предлагает рассмотреть несколько основных причин ожирения подробнее.

• Наследственность. По словам эндокринолога, на сегодняшний день выявлено более 50 генов, связанных с ожирением. Однако, согласно современным научным исследованиям, вклад каждого из генов незначительный.

«В крайне редких случаях ожирение может быть вызвано поломкой одного гена (моногенная форма ожирения), оно начинается в первый год жизни ребенка», — рассказывает Бурмицкая.

Врач считает, что рост распространенности детского ожирения, а также вероятность его развития, во многом зависят не от наследственной предрасположенности, а от образа жизни и модели питания.

Эндокринолог Юлия Бурмицкая добавляет, что на развитие ожирения у потомства влияет питание матери (повышенное потребление жиров) до зачатия, во время беременности и лактации, а также наличие у нее избыточного веса и прибавки массы тела в эти периоды.

«Более того, нерациональное питание и лишний вес отца к моменту зачатия также играет свою роль в развитии ожирения у потомства», — добавляет медик.

• Питание. Дисбаланс между потреблением и расходом энергии приводит к набору веса.

«Чрезмерное потребление высококалорийных продуктов, сладких напитков (соки, газированные напитки, йогурты и др.), дефицит белка в питании ребенка и взрослых, пропуск завтрака, поздний ужин, большой промежуток времени между приемами пищи, быстрые приемы пищи, большие порции, низкокалорийные диеты, потребление пищи во время просмотра телевизора или экрана телефона, отсутствие приема пищи всей семьей — все это провоцирует набор веса», — отмечает Юлия Бурмицкая.

Кроме того, детский эндокринолог заявила, что часто переедание у детей и подростков связано со стрессом. В таком случае нужно обратиться к психологу.

• Низкая физическая активность. Согласно рекомендациям ВОЗ, все дети и подростки должны не менее 60 минут ежедневно выполнять физические упражнения умеренной интенсивности, и не менее трех раз в неделю — высокой интенсивности.

«Малоподвижный образ жизни у детей мешает полноценно развиваться и формировать мышечную систему, приводит к снижению количества мышечной массы как при наборе веса, так и при снижении веса из-за отсутствия регулярных физических нагрузок. Все это повышает риски осложнений ожирения», — рассказывает детский эндокринолог Юлия Бурмицкая.

Напротив, регулярные физические нагрузки помогают удерживать и снижать массу тела, улучшать лабораторные показатели крови и сон, а также повышать настроение.

• Сон. Многочисленные международные исследования свидетельствуют о том, что недостаточная продолжительность и поздний отход ко сну в несколько раз увеличивают риск избыточного веса и ожирения.

«Сон влияет на секрецию некоторых гормонов, в том числе тех, которые участвуют в регуляции аппетита, чувства голода и насыщения, мотивации к приему пищи и предпочтению тех или иных продуктов. Короткая продолжительность сна приводит к потреблению большого количества высококалорийной пищи, частым перекусам, снижению уровня физической активности», — объясняет Юлия Бурмицкая.

Последствия ожирения у детей

Ожирение — серьезное хроническое заболевание, которое затрагивает все органы и системы организма и приводит к серьезным последствиям.

• Сердечно-сосудистая система (последствия: артериальная гипертензия, повышенный уровень холестерина, увеличение размеров сердца).

• Эндокринная система (последствия: преддиабет, сахарный диабет второго типа, инсулинорезистентность).

• ЖКТ (последствия: патология печени, вплоть до цирроза, желчнокаменная болезнь).

• Дыхательная система (последствия: храп, остановки дыхания во сне, астма).

• Половая система (последствия: задержка полового развития, преждевременное половое развитие, нарушение менструального цикла, увеличение грудных желез у мальчиков).

• Кожа (последствия: растяжки на теле, акне, потемнение кожных складок, избыточный рост волос на теле и лице).

• Опорно-двигательная система (последствия: боли в суставах, деформация конечностей и позвоночника, остеопороз).

• Головной мозг (последствия: психические расстройства, снижение когнитивных функций).

Каждое из этих осложнений может развиться уже в детском и подростковом возрасте.

Врач-педиатр клиники «РЖД-Медицина. Детство» Ильмира Шарипова обращает особое внимание на то, как лишний вес влияет на половую систему. Она говорит, что и у девочек, и у мальчиков с ожирением наблюдается раннее половое созревание.

«Например, у девочки менструация может начаться раньше. Это, в свою очередь, приведет к скорому истощению яичников», — говорит врач.

Еще одно из последствий — психические расстройства. Как правило, дети с нарушением пищевого поведения подвержены тревожным расстройствам и депрессиям. Также, по словам детского эндокринолога Юлии Бурмицкой, необходимо помнить, что дети с избыточным весом часто обладают низкой самооценкой.

«Они не удовлетворены собственным телом и часто подвергаются буллингу со стороны сверстников», — объясняет эксперт.

Влияние ожирения в детстве на здоровье во взрослой жизни

Врач-педиатр Ильмира Шарипова отмечает, что ожирение, которое не вылечили в детстве, усугубляется в пубертате, а затем и во взрослом возрасте, и приводит к риску развития различных заболеваний — гипертонии, циррозу, инфарктам, инсультам.

«Также не стоит забывать, что лишний вес — один из факторов бесплодия. У девочек с ожирением впоследствии развивается поликистоз яичников, с которым невозможно зачать и выносить ребенка», — отмечает медик.

Детский эндокринолог Юлия Бурмицкая отметила высокую вероятность преждевременной смерти и инвалидности среди людей с ожирением. Кроме того, она отмечает, что с возрастом сложнее бороться с лишним весом: «В то время как в детском и подростковом возрасте ожирение и его осложнения могут быть полностью обратимы при снижении массы тела, во взрослом возрасте добиться подобных результатов практически невозможно».

Профилактика и лечение ожирения у детей

При первых признаках ожирения у ребенка, по словам врача Ильмиры Шариповой, родители должны обратиться к педиатру: «Врач посмотрит по сравнительным таблицам, есть ли у ребенка лишний вес, а затем даст направление к эндокринологу для назначения специального обследования и лечения медикаментозной терапией».

Детский эндокринолог Юлия Бурмицкая говорит, что важно вовлечение всей семьи в решение проблемы ребенка с лишним весом. Дети копируют предпочтения в выборе тех или иных продуктов питания и пищевые привычки своих родителей и сверстников.

«Формируйте привычки здорового питания и активного образа жизни. Будьте примером для своих детей. Приемы пищи всей семьей, совместные ежедневные прогулки и занятия спортом помогут вашему ребенку быть здоровым», — отмечает врач.

Бурмицкая резюмирует, что нужно помогать детям справляться с эмоциями и переживаниями без переедания, а также поддерживать желание ребенка снизить вес и поменять образ жизни.