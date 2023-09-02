Существует ли несовместимость по группе крови и как она влияет на зачатие

Правда ли, что группа крови влияет на способность человека к зачатию? В интернете найдется несколько иностранных исследований на эту тему, однако практикующие врачи считают, что все это — миф. И для успешного зачатия важны другие факторы: возраст, овуляция, частота половых актов, здоровый образ жизни. «Газета.Ru» разобралась в вопросе, опросив медиков.

Основы группы крови и резус-фактора

Международное общество по переливанию крови (The International Society of Blood Transfusion) признает 43 системы групп крови. Наиболее важные из них — система АВ0 и система резус.

Система АВ0 («а-бэ-ноль») — основная система совместимости крови. Группы различают по наличию специфических антигенов на поверхности эритроцитов.

Наталья Давыденко, акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением ЧУЗ ЦКБ «РЖД-Медицина» на Волоколамском шоссе, напоминает, что существует четыре группы крови по системе АВ0.

• Группа (0) (I) — самая распространенная среди европейцев (42%). Не содержит антигенов, а потому и называется «ноль».

• Группа А (II) — менее распространена (около 37%). Содержит антиген А.

• Группа В (III) — зафиксирована у 13% людей. Содержит антиген В.

• Группа АВ (IV) — наименее распространенная (выявлена лишь у 8% людей). Содержит и антиген А, и антиген Б.

Резус-фактор — это белок, находящийся на поверхности эритроцитов у некоторых людей. Кровь тех, у кого он есть, называют резус-положительной, у кого нет — резус-отрицательной.

«Примерно у 85% людей можно выявить резус-фактор (резус-положительная кровь). Кровь остальных людей не содержит резус-фактор и называется резус-отрицательной (Rh-)», — объясняет Наталья Давыденко.

Мифы о несовместимости группы крови при зачатии

Существует мнение, что разные группы крови родителей влияют на зачатие ребенка. Но исследований на этот счет немного — и все они проводились с небольшим числом людей.

Так, в 2010 году американские ученые из Медицинского колледжа в Нью-Йорке попросили 560 женщин в возрасте 35 лет и лечащихся от бесплодия сдать кровь. Ученые измерили уровень ФСГ — фолликулостимулирующего гормона, который отвечает за фертильность. Уровень ФСГ выше 10 предполагает, что женщине будет труднее зачать ребенка, чем тем, у кого уровень ниже 10. Исследование показало, что у представительниц с группой 0 (I) выше всего ФСГ, что дало ученым возможность предположить: женщины с этой группой крови обладают низкой фертильностью.

Позднее Тони Резерфорд, председатель Британского общества фертильности, назвал выводы ученых интересными и сказал, что нужно провести больше исследований на эту тему.

«Потребуются дальнейшие более масштабные исследования, чтобы как подтвердить результат, так и посмотреть, можно ли обнаружить подобный эффект у женщин без диагностированных проблем с фертильностью, пытающихся забеременеть», — заявил он.

В 2018 году ученые из Университета Коломбо на Шри-Ланке попытались определить, как группа крови 0 (I) связана с мужским бесплодием.

«Группа крови 0 (I) не оказывает никакого влияния на параметры спермы, следовательно, на качество спермы и мужское бесплодие», — говорится в исследовании.

Реальная роль совместимости группы крови при зачатии

Актуальных исследований на эту тему в последние годы не проводилось, а практикующие врачи говорят, что влияние группы крови на зачатие — миф. Такую точку зрения разделяет акушер-гинеколог Наталья Давыденко.

«На зачатие влияют совершенно другие факторы. Я работаю больше 20 лет оперирующим доктором, встречаюсь с разными пациентами, совместимости по группе крови для зачатия точно нет. Да и глобальных научных исследований на эту тему не проводилось», — заявила медик.

Что такое резус-конфликт

Единственное, что влияет на зачатие и течение беременности, — это резус-конфликт.

При планировании беременности матери необходимо знать резус-фактор, чтобы определить вероятность развития резус-конфликта: он возникает, если резус-отрицательная женщина беременна резус-положительным плодом.

Как определить резус плода? Для этого женщине достаточно сдать кровь из вены. Анализ выполняется только с десятой недели беременности при отрицательном резусе беременной женщины.

«Если резус-отрицательная мать беременна резус-положительным плодом, то, как правило, первая беременность протекает нормально, так как антител нет, а эритроциты не проникают через гематоплацентарный барьер (барьер между кровью матери и кровью плода в плаценте. — «Газета.Ru»). Во время родов этот барьер нарушается, и эритроциты ребенка могут попасть в организм матери, что приведет к выработке антител. При повторной беременности резус-положительным ребенком готовые антитела будут проникать через плаценту, что может привести к возникновению у новорожденных гемолиза — разрушения эритроцитов («красных кровяных клеток») в крови, с выходом из них различных биологически активных веществ и, что самое главное, гемоглобина в плазму», — рассказывает Давыденко.

Вероятность осложнений возрастает в следующих случаях: при многоплодной беременности, при абортах и выкидышах в анамнезе, при производившихся ранее переливаниях крови.

Акушер-гинеколог Наталья Давыденко говорит, что при резус-отрицательной крови беременной каждые четыре недели проводится исследование на антитела к резус-фактору — и так до 28-й недели.

«Если антител нет, в 28 недель вводится анти-резус(Д)-иммуноглобулин — иммунологически активная белковая часть вещества, выделенная из человеческой плазмы или сыворотки доноров, содержащая неполные aнти-Rho(D)-aнтитeлa», — говорит врач.

По словам Натальи Давыденко, анти-резус(Д)-иммуноглобулин также вводится при неудачном завершении беременности: при хирургическом аборте в конце I триместра; самопроизвольном и медицинском прерывании беременности во II триместре; смерти плода во время беременности.

Марина Заборская, врач акушер-гинеколог, репродуктолог «СМ-Клиники», добавляет, что профилактикой резус-конфликта является введение антирезусного иммуноглобулина резус-отрицательной матери, не имеющей резус-иммунизации в первые 72 часа после родов.

«Кроме этого, акушер-гинеколог обязана обследовать женщину после родов», — заявляет врач.

Какие факторы действительно важны для зачатия

Акушер-гинеколог Наталья Давыденко выделяет несколько критериев, которые на самом деле важны для зачатия ребенка:

• Возраст. Способность к зачатию у женщин значительно снижается после 35 лет. С возрастом у мужчин снижается количество сперматозоидов в эякуляте. Согласно исследованиям, после 40 лет количество сперматозоидов может сократиться на 50% по сравнению с количеством сперматозоидов мужчин до 30 лет. Параметры спермы также ухудшаются после 35 лет, но способность к зачатию остается высокой до 50 лет;

• Частота полового акта. Половые акты каждые 1-2 дня позволяют добиться самых высоких показателей зачатия, однако половые акты каждые 2-3 дня дают почти эквивалентные результаты. Не доказано влияние положения тела во время полового акта и после него на вероятность зачатия;

• Овуляция. Наиболее оптимальное время для зачатия — 2-3 дня перед овуляцией и в день овуляции, которую можно определить по мочевому тесту;

• Лубриканты. Использование интимных смазок на водной и силиконовой основе ухудшает выживаемость сперматозоидов и снижает вероятность зачатия;

• Фолиевая кислота. Все без исключения женщины, готовящиеся к зачатию, и до 12-й недели беременности, должны принимать фолиевую кислоту в дозе 400-800 мкг/сутки для снижения риска дефекта нервной трубки, других пороков развития и осложненного течения беременности;

• Соблюдать интергенетический интервал — промежуток времени между рождением ребенка и наступлением следующей беременности. ВОЗ рекомендует делать перерыв между родами — 24 месяца (2 года) + 9 месяцев непосредственно беременности;

• Для мужчин важно уменьшить тепловое воздействие на яички. Например, не принимать горячую ванну;

• Необходимо нормализовать режим дня и отдыха. Отход ко сну должен быть не позднее 23:00-0:00 часов. Это важно, чтобы обеспечить физиологические условия синтеза соматотропина и мелатонина. Длительность сна — 7-8 часов;

• Ведение здорового образа жизни: отказ от курения, алкоголя, лекарств, которые могут повлиять на плод во время беременности (кальциевые блокаторы, аллопуринол, сульфасалазин, анаболические стероиды, статины).

Репродуктолог Марина Заборская отмечает, что для успешного зачатия необходимо заранее и своевременно пройти обследование обоим будущим родителям, если до планирования беременности оно не выполнялось.

«Особенно это актуально для будущей матери, если у женщины есть какие-либо гинекологические проблемы — нарушения менструального цикла, болезненные менструации, были операции на репродуктивных органах», — резюмирует врач.